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Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів

Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів

Члени Комітету з питань правоохоронної діяльності на засіданні 1 листопада розглянули проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо щеплень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Так, законопроєкт №6084 пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 3213, яка передбачає встановлення відповідальності:

- за використання особою підроблених документів щодо проведення щеплень у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років;
- за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до 2 років
- за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн. або позбавленням волі до 3 років.

Раніше повідомлялося, що відповідний законопроєкт Рада може розглянути 2 листопада.

Читайте також: Фейкові COVID-сертифікати виявили в аеропорту "Бориспіль" у 10 пасажирів, які прилетіли з інших держав, - Нацполіція

Автор: 

ВР (15073) підробка (443) сертифікат (427) COVID-19 (19765)


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За неуплату налогов бубочкой и кражей миллиардов с Игорем Валериевичем ответственности никакой не предусмотрено?
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01.11.2021 18:03 Відповісти
Меры борьбы с врагами общества

* Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.


* Сотрудники из категории Х должны быть уволены.


* Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.


* Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)


* Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.


* Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.


* Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.


* Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами.


Категория Х - это не только невакцинированные русские или французы 2021 года.

Это буквально распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
(Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132)
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01.11.2021 18:12 Відповісти
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01.11.2021 19:00 Відповісти
Чергова маніпуляція! В цьому законопроекті немає ні слова про ковід-сертифікати . Всі профілактичні щеплення прописані в законі про захист населення від інфекційних хвороб і також немає навіть згадки про щеплення від модної хвороби. Знову лохів будуть лякати штрафами за папірець який не погоджений жодним законом крім постанов шмигаля та ляшка, які буквально за 2 місяця перетворилися на головних законотворців, яким навіть Конституція України не указ.
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01.11.2021 19:35 Відповісти
Кто-нибудь назовет мне Законодательный акт, где упоминается как документ"ковид-сертификат"? Кто-то в своей воспаленной фантазии придумал фейковый документ, а остальные на основании не существующего в правовом поле документа выдумывают ответственность за его подделку.
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01.11.2021 22:12 Відповісти
 
 