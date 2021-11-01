Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів

Члени Комітету з питань правоохоронної діяльності на засіданні 1 листопада розглянули проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо щеплень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Так, законопроєкт №6084 пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 3213, яка передбачає встановлення відповідальності:

- за використання особою підроблених документів щодо проведення щеплень у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років;

- за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до 2 років

- за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн. або позбавленням волі до 3 років.

Раніше повідомлялося, що відповідний законопроєкт Рада може розглянути 2 листопада.

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