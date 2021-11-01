2 103 5
Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів
Члени Комітету з питань правоохоронної діяльності на засіданні 1 листопада розглянули проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо щеплень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Так, законопроєкт №6084 пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 3213, яка передбачає встановлення відповідальності:
- за використання особою підроблених документів щодо проведення щеплень у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років;
- за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до 2 років
- за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн. або позбавленням волі до 3 років.
Раніше повідомлялося, що відповідний законопроєкт Рада може розглянути 2 листопада.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
* Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.
* Сотрудники из категории Х должны быть уволены.
* Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.
* Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)
* Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.
* Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.
* Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.
* Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами.
Категория Х - это не только невакцинированные русские или французы 2021 года.
Это буквально распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
(Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132)