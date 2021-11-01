РУС
Комитет Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов

Члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 1 ноября рассмотрели проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс по установлению ответственности за подделку документов о проведении прививок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так законопроект №6084 предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, предусматривающей установление ответственности:

- за использование лицом поддельных документов о проведении прививок в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет;
- за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишением свободы сроком до 2 лет
- за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишением свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект Рада может рассмотреть 2 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров

За неуплату налогов бубочкой и кражей миллиардов с Игорем Валериевичем ответственности никакой не предусмотрено?
01.11.2021 18:03 Ответить
Меры борьбы с врагами общества

* Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.


* Сотрудники из категории Х должны быть уволены.


* Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.


* Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)


* Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.


* Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.


* Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.


* Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами.


Категория Х - это не только невакцинированные русские или французы 2021 года.

Это буквально распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
(Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132)
01.11.2021 18:12 Ответить
01.11.2021 19:00 Ответить
Чергова маніпуляція! В цьому законопроекті немає ні слова про ковід-сертифікати . Всі профілактичні щеплення прописані в законі про захист населення від інфекційних хвороб і також немає навіть згадки про щеплення від модної хвороби. Знову лохів будуть лякати штрафами за папірець який не погоджений жодним законом крім постанов шмигаля та ляшка, які буквально за 2 місяця перетворилися на головних законотворців, яким навіть Конституція України не указ.
01.11.2021 19:35 Ответить
Кто-нибудь назовет мне Законодательный акт, где упоминается как документ"ковид-сертификат"? Кто-то в своей воспаленной фантазии придумал фейковый документ, а остальные на основании не существующего в правовом поле документа выдумывают ответственность за его подделку.
01.11.2021 22:12 Ответить
 
 