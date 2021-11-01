Комитет Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов

Члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 1 ноября рассмотрели проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс по установлению ответственности за подделку документов о проведении прививок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так законопроект №6084 предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, предусматривающей установление ответственности:



- за использование лицом поддельных документов о проведении прививок в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет;

- за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишением свободы сроком до 2 лет

- за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишением свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект Рада может рассмотреть 2 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров