Солдат-строковик загинув у військовій частині на Дніпропетровщині, - ДБР
Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини загибелі солдата у військовій частині Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.
"Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї із військових частин Дніпропетровської області", - сказано у повідомленні.
Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня. Його відвезли до лікарні, де він помер 1 листопада.
Слідчі виїхали до військової частини для з'ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.
Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.
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В Кривом Роге после травмы умер 21-летний служащий ВЧ-3011
01.11.2021
Вечером 31 октября на территории воинской части 3011 года обнаружили военнослужащего в бессознательном состоянии. 21-летний парень лежал возле казармы, у него наблюдалась травма головы.
Военнослужащего госпитализировали во 2-ю городскую больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломом основания черепа. Ему в срочном порядке провели операцию.
Об этом случае комментарий дала пресс-секретарь в/ч 3011 Татьяна Якимчук.
Правоохранители по данному факту начали проводить следственные мероприятия, устанавливают обстоятельства происшествия.
Как стало известно из сообщения заведующей приемным отделением «тысячки» Елены Сиротюк, молодой человек после операции находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, он скончался, не приходя в сознание.