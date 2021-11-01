Солдат-строковик загинув у військовій частині на Дніпропетровщині, - ДБР

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини загибелі солдата у військовій частині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї із військових частин Дніпропетровської області", - сказано у повідомленні.

Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня. Його відвезли до лікарні, де він помер 1 листопада.

Слідчі виїхали до військової частини для з'ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.

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Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.