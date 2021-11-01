УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7416 відвідувачів онлайн
Новини
7 496 11

Солдат-строковик загинув у військовій частині на Дніпропетровщині, - ДБР

Солдат-строковик загинув у військовій частині на Дніпропетровщині, - ДБР

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини загибелі солдата у військовій частині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї із військових частин Дніпропетровської області", - сказано у повідомленні.

Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня. Його відвезли до лікарні, де він помер 1 листопада.

Слідчі виїхали до військової частини для з'ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.

Читайте також: Ексспівробітник СБУ прийшов до ДБР і зізнався у вбивстві чоловіка, який намагався вербувати його для скоєння терактів

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.

Автор: 

смерть (6788) військовослужбовці (4832) ДБР (3590) Дніпропетровська область (3936)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Так може взагалі народжувать не треба? Трохи не кожен день на вулицях , поза межами військової служби , ваші діти б"ються , калічать один одного - і ніхто не висловлює сильної занепокоєності І називаєте це не дідовщиною, а звичайним ************ А тут один факт за півроку - уже вереск піднімаєте!
показати весь коментар
02.11.2021 04:00 Відповісти
+3
Вот так и отправляй своих сыновей на гибель. Уверена, что это дедовщина. Пока не перереформируют срочную службу не отпущу своего сына.
показати весь коментар
02.11.2021 01:09 Відповісти
+2
Все зависит от офицеров.Раньше, в погранвойсках совка, дедовщины не было.Позорное явление.Офицеров надо судить
показати весь коментар
02.11.2021 08:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот так и отправляй своих сыновей на гибель. Уверена, что это дедовщина. Пока не перереформируют срочную службу не отпущу своего сына.
показати весь коментар
02.11.2021 01:09 Відповісти
Так може взагалі народжувать не треба? Трохи не кожен день на вулицях , поза межами військової служби , ваші діти б"ються , калічать один одного - і ніхто не висловлює сильної занепокоєності І називаєте це не дідовщиною, а звичайним ************ А тут один факт за півроку - уже вереск піднімаєте!
показати весь коментар
02.11.2021 04:00 Відповісти
Все зависит от офицеров.Раньше, в погранвойсках совка, дедовщины не было.Позорное явление.Офицеров надо судить
показати весь коментар
02.11.2021 08:09 Відповісти
Та ну?! Значить - батьки до 18 років ростили людину що не має "соціальних гальм" і всі питання звикла вирішувать кулаками а винні офіцери? Це все одно що "винна школа"! (Колись у суді почув як мамаша одна звинувачувала невістку яка для її сина не створила в сім"ї обстановку яка-б завадила йому вчинять домашнє насильство і бить її та дітей!)
показати весь коментар
02.11.2021 08:20 Відповісти
Можно спорить до хрипоты.20% населения в любой стране имеют психические отклонения.Причем наследственные.Из этого надо делать и высновки.Даже на улице неадекватов -пруд пруди.Если следствие будет непредвзятым (что мало вероятно пока по известным причинам)выводы будут сделаны правильные.Солдаты вдали от фронта не должны погибать..
показати весь коментар
02.11.2021 08:43 Відповісти
Ага! Але про "неадекватів" на вулицях чомусь мовчать! А от про "дідовщину" верещать навіть не розуміючи що це таке! Це все одно що кричать що одиниці людей у світі їдять акули і тигри (забуваючи що кожен день гинуть СОТНІ!!! під колесами автомобілів і десятки - на пожежах!)
показати весь коментар
02.11.2021 08:54 Відповісти
Не обов'язково. У нас історія була. Юнак, психічно нестабільний. М'яко кажучи. В армію не брали. Але у нього був дядько-військовий прокурор. Проплатив, кого треба залякав, щоб племінника взяли. Там по плану йому треба було не більше місяця прослужити, а далі він збирався його до себе забрати, і в пацанчика все життя в шоколаді. Але конфлікт у нього вийшов, з впливовими людьми. Когось кинув. Хлопчикові набили пику і переказали вітання дядькові. А той взяв і почепився.
показати весь коментар
02.11.2021 06:16 Відповісти
Правильно, не отпускай! Пусть лучше отсидит срок за уклонение от службы, ведь тюрьма и зона гораздо лучше службы в ВСУ, там безопаснее!
показати весь коментар
02.11.2021 13:51 Відповісти
http://krlife.com.ua/news/v-krivom-roge-posle-travmy-umer-21-letnii-sluzhashchii-vch-3011 http://krlife.com.ua/news/v-krivom-roge-posle-travmy-umer-21-letnii-sluzhashchii-vch-3011

В Кривом Роге после травмы умер 21-летний служащий ВЧ-3011
01.11.2021
Вечером 31 октября на территории воинской части 3011 года обнаружили военнослужащего в бессознательном состоянии. 21-летний парень лежал возле казармы, у него наблюдалась травма головы.

Военнослужащего госпитализировали во 2-ю городскую больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломом основания черепа. Ему в срочном порядке провели операцию.
Об этом случае комментарий дала пресс-секретарь в/ч 3011 Татьяна Якимчук.
Правоохранители по данному факту начали проводить следственные мероприятия, устанавливают обстоятельства происшествия.
Как стало известно из сообщения заведующей приемным отделением «тысячки» Елены Сиротюк, молодой человек после операции находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, он скончался, не приходя в сознание.
показати весь коментар
02.11.2021 01:40 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2021 06:14 Відповісти
Вообще -то отбор в армию должен быть.Можно молодежь пропускать через тероборону.Вариантов много,как сохранить жизнь украинцу и научить воевать.
показати весь коментар
02.11.2021 08:13 Відповісти
 
 