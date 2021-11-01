Солдат-срочник погиб в воинской части на Днепропетровщине, - ГБР
Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели солдата в воинской части Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.
"Работники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября. Его отвезли в больницу, где он скончался 1 ноября.
Следователи выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.
Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение - ГБР.
В Кривом Роге после травмы умер 21-летний служащий ВЧ-3011
01.11.2021
Вечером 31 октября на территории воинской части 3011 года обнаружили военнослужащего в бессознательном состоянии. 21-летний парень лежал возле казармы, у него наблюдалась травма головы.
Военнослужащего госпитализировали во 2-ю городскую больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломом основания черепа. Ему в срочном порядке провели операцию.
Об этом случае комментарий дала пресс-секретарь в/ч 3011 Татьяна Якимчук.
Правоохранители по данному факту начали проводить следственные мероприятия, устанавливают обстоятельства происшествия.
Как стало известно из сообщения заведующей приемным отделением «тысячки» Елены Сиротюк, молодой человек после операции находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, он скончался, не приходя в сознание.