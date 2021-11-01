Солдат-срочник погиб в воинской части на Днепропетровщине, - ГБР

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели солдата в воинской части Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"Работники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября. Его отвезли в больницу, где он скончался 1 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срочник застрелился в учебном центре "Десна", - замначальника Сагайдак

Следователи выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение - ГБР.

Также читайте: Патрульного нашли повешенным в лесу на Херсонщине, - полиция