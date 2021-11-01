РУС
Солдат-срочник погиб в воинской части на Днепропетровщине, - ГБР

Солдат-срочник погиб в воинской части на Днепропетровщине, - ГБР

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели солдата в воинской части Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"Работники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября. Его отвезли в больницу, где он скончался 1 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срочник застрелился в учебном центре "Десна", - замначальника Сагайдак

Следователи выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение - ГБР.

Также читайте: Патрульного нашли повешенным в лесу на Херсонщине, - полиция

Так може взагалі народжувать не треба? Трохи не кожен день на вулицях , поза межами військової служби , ваші діти б"ються , калічать один одного - і ніхто не висловлює сильної занепокоєності І називаєте це не дідовщиною, а звичайним ************ А тут один факт за півроку - уже вереск піднімаєте!
02.11.2021 04:00 Ответить
Вот так и отправляй своих сыновей на гибель. Уверена, что это дедовщина. Пока не перереформируют срочную службу не отпущу своего сына.
02.11.2021 01:09 Ответить
Все зависит от офицеров.Раньше, в погранвойсках совка, дедовщины не было.Позорное явление.Офицеров надо судить
02.11.2021 08:09 Ответить
Та ну?! Значить - батьки до 18 років ростили людину що не має "соціальних гальм" і всі питання звикла вирішувать кулаками а винні офіцери? Це все одно що "винна школа"! (Колись у суді почув як мамаша одна звинувачувала невістку яка для її сина не створила в сім"ї обстановку яка-б завадила йому вчинять домашнє насильство і бить її та дітей!)
показать весь комментарий
02.11.2021 08:20 Ответить
Можно спорить до хрипоты.20% населения в любой стране имеют психические отклонения.Причем наследственные.Из этого надо делать и высновки.Даже на улице неадекватов -пруд пруди.Если следствие будет непредвзятым (что мало вероятно пока по известным причинам)выводы будут сделаны правильные.Солдаты вдали от фронта не должны погибать..
показать весь комментарий
02.11.2021 08:43 Ответить
Ага! Але про "неадекватів" на вулицях чомусь мовчать! А от про "дідовщину" верещать навіть не розуміючи що це таке! Це все одно що кричать що одиниці людей у світі їдять акули і тигри (забуваючи що кожен день гинуть СОТНІ!!! під колесами автомобілів і десятки - на пожежах!)
показать весь комментарий
02.11.2021 08:54 Ответить
Не обов'язково. У нас історія була. Юнак, психічно нестабільний. М'яко кажучи. В армію не брали. Але у нього був дядько-військовий прокурор. Проплатив, кого треба залякав, щоб племінника взяли. Там по плану йому треба було не більше місяця прослужити, а далі він збирався його до себе забрати, і в пацанчика все життя в шоколаді. Але конфлікт у нього вийшов, з впливовими людьми. Когось кинув. Хлопчикові набили пику і переказали вітання дядькові. А той взяв і почепився.
показать весь комментарий
02.11.2021 06:16 Ответить
Правильно, не отпускай! Пусть лучше отсидит срок за уклонение от службы, ведь тюрьма и зона гораздо лучше службы в ВСУ, там безопаснее!
показать весь комментарий
02.11.2021 13:51 Ответить
Вообще -то отбор в армию должен быть.Можно молодежь пропускать через тероборону.Вариантов много,как сохранить жизнь украинцу и научить воевать.
