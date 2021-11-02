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Новини Боротьба з коронавірусом
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70% дорослого населення США повністю вакциновано проти COVID-19, - Білий дім

70% дорослого населення США повністю вакциновано проти COVID-19, - Білий дім

70% дорослих США повністю вакциновані проти COVID-19, зробили першу дозу вакцини 80%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"80% дорослих наразі зробили принаймні перше щеплення і 70% дорослих тепер повністю вакциновані", - заявив координатор Білого дому щодо коронавірусу Джеффрі Зієнтс.

Він також зазначив, що зусилля адміністрації Джо Байдена щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років будуть повністю реалізовані з 8 листопада за умови, що Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) також рекомендують вакцину для дітей.

За його словами, адміністрація купила достатню кількість вакцини Pfizer Inc. (SPB: PFE), щоб зробити щеплення всім 28 млн дітей, які мають на це право.

Читайте: Навіть одна доза вакцини дозволяє знизити ризик важкого перебігу COVID-19, - імунолог Лапій

Автор: 

Джерело: 
вакцина (4419) США (23613) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5








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В Україні ж самі вумні . Нідадім ввести сєбє вместо вакцини - мікрочіпи .
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02.11.2021 07:55 Відповісти
+3
Старому рептилоиду Байдену уже впору объявлять священную войну против не вакцинированных. А то через годик, когда вакцинированные начнут дохнуть, как мухи, может уже не получиться...
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02.11.2021 08:20 Відповісти
+3
то що, ще 5 % і наступить "коллективный"......- но як на мене...., то наступне -почнеться, що це потрібна 3-я...., а далі по 2 рази в рік.....- скоро час все "розкаже", і.....
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02.11.2021 08:28 Відповісти
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В Україні ж самі вумні . Нідадім ввести сєбє вместо вакцини - мікрочіпи .
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02.11.2021 07:55 Відповісти
Вар'яція з гендерами яку щосили просуває адміністрація Байдена, в тому числі закон( ще не прийнятий) про право дітей самим вибирати собі стать як наслідок операції і гормональні терапії по зміні, викликають серйозні сумніви в їх "вумності". Так що аргумент так собі.
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02.11.2021 09:15 Відповісти
Макакасимка, ідино ти кобилі в тріщину....
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02.11.2021 08:11 Відповісти
Цветным-двойная доза, идея понятна, а может и правильная, глядя на этот ***#увшийся мир.🧐
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02.11.2021 08:11 Відповісти
Старому рептилоиду Байдену уже впору объявлять священную войну против не вакцинированных. А то через годик, когда вакцинированные начнут дохнуть, как мухи, может уже не получиться...
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02.11.2021 08:20 Відповісти
А почему через годик, а не 2? Или не через пол года/месяц? А мб все же через 10 лет?
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02.11.2021 09:25 Відповісти
Ромик, вакцинировался, сиди тихо и жди. Твоё от тебя уже никуда не денется и ты никуда от своей судьбы не здрыснешь. Ведь это уже не лечится и с организма не выводится...
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02.11.2021 09:43 Відповісти
Та я уже с этим смирился, только вот интересно теперь по срокам. Какие прогнозы там уже есть последние?
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02.11.2021 09:53 Відповісти
Не хотел тебя разочаровывать, но "последних" нет. Ибо выродки с Банковой и Грушевского прилагают все усилия, чтобы информация о том, что "первые уже пошли" не просочилась в СМИ.
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02.11.2021 10:06 Відповісти
Так у нас же вакцины зарубежные... Что говорят иностранные агенты? Или эти гады "с Банковой" также весь мир заставили молчать?!
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02.11.2021 10:55 Відповісти
"...иностранные агенты...", - смешной ты пацан. Как раз иностранные агенты и говорят что плюс-минус два года остается живчикам, которые вкололи себе экспериментальную жижу, радоваться жизни...
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02.11.2021 12:18 Відповісти
Пацан у тебя там в голове, а ты давай факты сюда всякие, интересно же. Кто, где, чего там говорит, показывает и учит
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02.11.2021 13:15 Відповісти
Деточка, попроси маму пусть тебе букварь купит.
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02.11.2021 15:22 Відповісти
Зачем букварь, меня вот интересует научная фантастика. Так факты будут или просто тут щеки надувать будешь о том что пора готовить белые тапочки?
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03.11.2021 08:41 Відповісти
то що, ще 5 % і наступить "коллективный"......- но як на мене...., то наступне -почнеться, що це потрібна 3-я...., а далі по 2 рази в рік.....- скоро час все "розкаже", і.....
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02.11.2021 08:28 Відповісти
Если бы всё перешли на онлайн обучение, не было бы никакой пандемии. Рост заболевания начинается осенью. Со школами-институтами, где тысячи человек сидят по много часов в одном здании...И не тратить миллиарды на прививки, всё гораздо проще...
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02.11.2021 08:45 Відповісти
и еще запретить ходить в магазины и работать в коллективах. и ездить в транспорте.
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02.11.2021 09:39 Відповісти
ты изобрел локдаун)
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02.11.2021 15:41 Відповісти


https://www.facebook.com/mr.batov?__cft__[0]=AZUXFPizGBDfVwJmd1m087oZ7jjZ1ThF_eWJQhYpLIzXcAqSdTBhSXubLk_RH_YFrN4v-lZX3qQpnm_FP3p3pFLQtMU-hhrM8xtAhZ8_4OrefGVR8m3v7zq7DtpB5CRdrHd0BfMblIUOVAffZdUrDgYJt_zt5Co35CTMH8--APN-0ui0W0OCp8fW9S9d1-NcdUizvvsw8mA8K76QRFJxV1yo&__tn__=-UC%2CP-y-R Sviatoslav Batov

https://www.facebook.com/mr.batov/posts/6318933201512807?__cft__[0]=AZUXFPizGBDfVwJmd1m087oZ7jjZ1ThF_eWJQhYpLIzXcAqSdTBhSXubLk_RH_YFrN4v-lZX3qQpnm_FP3p3pFLQtMU-hhrM8xtAhZ8_4OrefGVR8m3v7zq7DtpB5CRdrHd0BfMblIUOVAffZdUrDgYJt_zt5Co35CTMH8--APN-0ui0W0OCp8fW9S9d1-NcdUizvvsw8mA8K76QRFJxV1yo&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 год ·

Кожного разу як потрапляю в громадський транспорт, якісь непередбачені конституцією люди намагаються у невстановлений конституцією спосіб заволодіти моїми грошовими коштами. А про конституцію, яка гарантує мені свободу пересування і забороняє дискримінацію людей у яких немає 8 гривень на метро - навіть слухати не хочуть
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02.11.2021 08:49 Відповісти
Так у Вас і є свобода пересування. Ви тільки оплачуєте сервісні послуги з доставки транспортом. Вам не можуть заборонити вільно пересуватися транспортом, якщо Ви оплатили послугу транспортування. В чому питання?
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02.11.2021 12:44 Відповісти
какой там газ, какая нефть? я даже представить боюсь те суммы денег, которые заработали за этот год пара фармкорпораций, производящих вакцины. сотни миллиардов? триллионы? и этот краник пока перекрываться не собирается.
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02.11.2021 08:56 Відповісти
Бери выше, секситилионы. Никаких сверхприбылей нет, так как огромная конкуренция и распродается по себестоимости. Не вижу в топах по капитализации ни одну фармкомпанию. Чтобы привить все население США хватит и миллиарда у.е., смешная сумма на фоне газа и нефти. Минус налоги. Минус затраты на разработку. Минус зарплаты, единственный плюс: репутация.
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02.11.2021 10:22 Відповісти
Судячи по щодобовій кількості захворівших - піндосів це не врятувало.
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02.11.2021 09:02 Відповісти
Тыц и нет ублюдка😂🌷×××
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02.11.2021 09:21 Відповісти
И при этом США лидирует по количеству заразившихся.
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02.11.2021 09:05 Відповісти
если считать на миллион человек - лидирует Украина.
как и по смертности.
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02.11.2021 09:41 Відповісти
Здавалося б КОВІДу усьо. Колективний імунітет і все таке... Але щось пішло не так...
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02.11.2021 09:13 Відповісти
все идет как надо. просто нужна 4-я доза.
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02.11.2021 09:28 Відповісти
Не работают вакцины
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02.11.2021 09:27 Відповісти
в Китае всех вакцинировали короноваком, который тут называют "шмурдяк", и карантина у них НИХ.
Живут себе спокойно.
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02.11.2021 09:42 Відповісти
В Нидерландах, Дании уже давно забыли про ковид. И да вакцины там не работают?!!
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02.11.2021 09:44 Відповісти
Нідерланди 1 листопада 7694 нові випадки. Данія 1 листопада 1457 нових випадків. Забули вже давно.
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02.11.2021 09:52 Відповісти
Отруюють населення спочатку вірусом (який самі і запустили по світу), а потім добивають вакциною (ніким не перевірену) - по суті це терор у світовому масштабі. Піппл хаває
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02.11.2021 09:47 Відповісти
Антиваксеры упорно хотят умирать, Но с каждым днём их упоротых комментов будет все меньше
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02.11.2021 10:23 Відповісти
 
 