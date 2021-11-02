70% дорослого населення США повністю вакциновано проти COVID-19, - Білий дім
70% дорослих США повністю вакциновані проти COVID-19, зробили першу дозу вакцини 80%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Білого дому.
"80% дорослих наразі зробили принаймні перше щеплення і 70% дорослих тепер повністю вакциновані", - заявив координатор Білого дому щодо коронавірусу Джеффрі Зієнтс.
Він також зазначив, що зусилля адміністрації Джо Байдена щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років будуть повністю реалізовані з 8 листопада за умови, що Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) також рекомендують вакцину для дітей.
За його словами, адміністрація купила достатню кількість вакцини Pfizer Inc. (SPB: PFE), щоб зробити щеплення всім 28 млн дітей, які мають на це право.
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В Україні ж самі вумні . Нідадім ввести сєбє вместо вакцини - мікрочіпи .
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Кожного разу як потрапляю в громадський транспорт, якісь непередбачені конституцією люди намагаються у невстановлений конституцією спосіб заволодіти моїми грошовими коштами. А про конституцію, яка гарантує мені свободу пересування і забороняє дискримінацію людей у яких немає 8 гривень на метро - навіть слухати не хочуть
как и по смертности.
Живут себе спокойно.