70% дорослого населення США повністю вакциновано проти COVID-19, - Білий дім

70% дорослих США повністю вакциновані проти COVID-19, зробили першу дозу вакцини 80%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"80% дорослих наразі зробили принаймні перше щеплення і 70% дорослих тепер повністю вакциновані", - заявив координатор Білого дому щодо коронавірусу Джеффрі Зієнтс.

Він також зазначив, що зусилля адміністрації Джо Байдена щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років будуть повністю реалізовані з 8 листопада за умови, що Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) також рекомендують вакцину для дітей.

За його словами, адміністрація купила достатню кількість вакцини Pfizer Inc. (SPB: PFE), щоб зробити щеплення всім 28 млн дітей, які мають на це право.

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