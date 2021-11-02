70% взрослого населения США полностью вакцинированы от COVID-19, - Белый дом
70% взрослых в США полностью вакцинированы против COVID-19, поставили первую дозу вакцины 80%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.
"80% взрослых сейчас сделали по крайней мере первую прививку и 70% взрослых теперь полностью вакцинированы", - заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.
Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.
По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer Inc. (SPB: PFE), чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.
