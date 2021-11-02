РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 561 35

70% взрослого населения США полностью вакцинированы от COVID-19, - Белый дом

70% взрослого населения США полностью вакцинированы от COVID-19, - Белый дом

70% взрослых в США полностью вакцинированы против COVID-19, поставили первую дозу вакцины 80%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"80% взрослых сейчас сделали по крайней мере первую прививку и 70% взрослых теперь полностью вакцинированы", - заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.

По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer Inc. (SPB: PFE), чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, - доклад разведки США

Источник: 
вакцина (3815) США (27966) COVID-19 (18611)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5








.
В Україні ж самі вумні . Нідадім ввести сєбє вместо вакцини - мікрочіпи .
показать весь комментарий
02.11.2021 07:55 Ответить
+3
Старому рептилоиду Байдену уже впору объявлять священную войну против не вакцинированных. А то через годик, когда вакцинированные начнут дохнуть, как мухи, может уже не получиться...
показать весь комментарий
02.11.2021 08:20 Ответить
+3
то що, ще 5 % і наступить "коллективный"......- но як на мене...., то наступне -почнеться, що це потрібна 3-я...., а далі по 2 рази в рік.....- скоро час все "розкаже", і.....
показать весь комментарий
02.11.2021 08:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан








.
В Україні ж самі вумні . Нідадім ввести сєбє вместо вакцини - мікрочіпи .
показать весь комментарий
02.11.2021 07:55 Ответить
Вар'яція з гендерами яку щосили просуває адміністрація Байдена, в тому числі закон( ще не прийнятий) про право дітей самим вибирати собі стать як наслідок операції і гормональні терапії по зміні, викликають серйозні сумніви в їх "вумності". Так що аргумент так собі.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:15 Ответить
Макакасимка, ідино ти кобилі в тріщину....
показать весь комментарий
02.11.2021 08:11 Ответить
Цветным-двойная доза, идея понятна, а может и правильная, глядя на этот ***#увшийся мир.🧐
показать весь комментарий
02.11.2021 08:11 Ответить
Старому рептилоиду Байдену уже впору объявлять священную войну против не вакцинированных. А то через годик, когда вакцинированные начнут дохнуть, как мухи, может уже не получиться...
показать весь комментарий
02.11.2021 08:20 Ответить
А почему через годик, а не 2? Или не через пол года/месяц? А мб все же через 10 лет?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:25 Ответить
Ромик, вакцинировался, сиди тихо и жди. Твоё от тебя уже никуда не денется и ты никуда от своей судьбы не здрыснешь. Ведь это уже не лечится и с организма не выводится...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:43 Ответить
Та я уже с этим смирился, только вот интересно теперь по срокам. Какие прогнозы там уже есть последние?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:53 Ответить
Не хотел тебя разочаровывать, но "последних" нет. Ибо выродки с Банковой и Грушевского прилагают все усилия, чтобы информация о том, что "первые уже пошли" не просочилась в СМИ.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:06 Ответить
Так у нас же вакцины зарубежные... Что говорят иностранные агенты? Или эти гады "с Банковой" также весь мир заставили молчать?!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:55 Ответить
"...иностранные агенты...", - смешной ты пацан. Как раз иностранные агенты и говорят что плюс-минус два года остается живчикам, которые вкололи себе экспериментальную жижу, радоваться жизни...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:18 Ответить
Пацан у тебя там в голове, а ты давай факты сюда всякие, интересно же. Кто, где, чего там говорит, показывает и учит
показать весь комментарий
02.11.2021 13:15 Ответить
Деточка, попроси маму пусть тебе букварь купит.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:22 Ответить
Зачем букварь, меня вот интересует научная фантастика. Так факты будут или просто тут щеки надувать будешь о том что пора готовить белые тапочки?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:41 Ответить
то що, ще 5 % і наступить "коллективный"......- но як на мене...., то наступне -почнеться, що це потрібна 3-я...., а далі по 2 рази в рік.....- скоро час все "розкаже", і.....
показать весь комментарий
02.11.2021 08:28 Ответить
Если бы всё перешли на онлайн обучение, не было бы никакой пандемии. Рост заболевания начинается осенью. Со школами-институтами, где тысячи человек сидят по много часов в одном здании...И не тратить миллиарды на прививки, всё гораздо проще...
показать весь комментарий
02.11.2021 08:45 Ответить
и еще запретить ходить в магазины и работать в коллективах. и ездить в транспорте.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:39 Ответить
ты изобрел локдаун)
показать весь комментарий
02.11.2021 15:41 Ответить


https://www.facebook.com/mr.batov?__cft__[0]=AZUXFPizGBDfVwJmd1m087oZ7jjZ1ThF_eWJQhYpLIzXcAqSdTBhSXubLk_RH_YFrN4v-lZX3qQpnm_FP3p3pFLQtMU-hhrM8xtAhZ8_4OrefGVR8m3v7zq7DtpB5CRdrHd0BfMblIUOVAffZdUrDgYJt_zt5Co35CTMH8--APN-0ui0W0OCp8fW9S9d1-NcdUizvvsw8mA8K76QRFJxV1yo&__tn__=-UC%2CP-y-R Sviatoslav Batov

https://www.facebook.com/mr.batov/posts/6318933201512807?__cft__[0]=AZUXFPizGBDfVwJmd1m087oZ7jjZ1ThF_eWJQhYpLIzXcAqSdTBhSXubLk_RH_YFrN4v-lZX3qQpnm_FP3p3pFLQtMU-hhrM8xtAhZ8_4OrefGVR8m3v7zq7DtpB5CRdrHd0BfMblIUOVAffZdUrDgYJt_zt5Co35CTMH8--APN-0ui0W0OCp8fW9S9d1-NcdUizvvsw8mA8K76QRFJxV1yo&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 год ·

Кожного разу як потрапляю в громадський транспорт, якісь непередбачені конституцією люди намагаються у невстановлений конституцією спосіб заволодіти моїми грошовими коштами. А про конституцію, яка гарантує мені свободу пересування і забороняє дискримінацію людей у яких немає 8 гривень на метро - навіть слухати не хочуть
показать весь комментарий
02.11.2021 08:49 Ответить
Так у Вас і є свобода пересування. Ви тільки оплачуєте сервісні послуги з доставки транспортом. Вам не можуть заборонити вільно пересуватися транспортом, якщо Ви оплатили послугу транспортування. В чому питання?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:44 Ответить
какой там газ, какая нефть? я даже представить боюсь те суммы денег, которые заработали за этот год пара фармкорпораций, производящих вакцины. сотни миллиардов? триллионы? и этот краник пока перекрываться не собирается.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:56 Ответить
Бери выше, секситилионы. Никаких сверхприбылей нет, так как огромная конкуренция и распродается по себестоимости. Не вижу в топах по капитализации ни одну фармкомпанию. Чтобы привить все население США хватит и миллиарда у.е., смешная сумма на фоне газа и нефти. Минус налоги. Минус затраты на разработку. Минус зарплаты, единственный плюс: репутация.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:22 Ответить
Судячи по щодобовій кількості захворівших - піндосів це не врятувало.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:02 Ответить
Тыц и нет ублюдка😂🌷×××
показать весь комментарий
02.11.2021 09:21 Ответить
И при этом США лидирует по количеству заразившихся.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:05 Ответить
если считать на миллион человек - лидирует Украина.
как и по смертности.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:41 Ответить
Здавалося б КОВІДу усьо. Колективний імунітет і все таке... Але щось пішло не так...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:13 Ответить
все идет как надо. просто нужна 4-я доза.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:28 Ответить
Не работают вакцины
показать весь комментарий
02.11.2021 09:27 Ответить
в Китае всех вакцинировали короноваком, который тут называют "шмурдяк", и карантина у них НИХ.
Живут себе спокойно.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:42 Ответить
В Нидерландах, Дании уже давно забыли про ковид. И да вакцины там не работают?!!
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
Нідерланди 1 листопада 7694 нові випадки. Данія 1 листопада 1457 нових випадків. Забули вже давно.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:52 Ответить
Отруюють населення спочатку вірусом (який самі і запустили по світу), а потім добивають вакциною (ніким не перевірену) - по суті це терор у світовому масштабі. Піппл хаває
показать весь комментарий
02.11.2021 09:47 Ответить
Антиваксеры упорно хотят умирать, Но с каждым днём их упоротых комментов будет все меньше
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
 
 