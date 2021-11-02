Данія виступила проти "Північного потоку-2"
До України у боротьбі із запуском російського газопроводу "Північний потік-2", окрім Польщі та країн Балтії, сьогодні приєдналася Данія.
Відповідну заяву зробила данська прем'єрка Метт Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Уряд Данії, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2". Ситуація на енергетичних ринках у цьому плані не змінила нашу позицію. Так, ми дали дозвіл на його будівництво свого часу, але це був технічний момент, наша позиція завжди була очевидною, Данія була зобов'язана видати цей дозвіл відповідно до Конвенції ООН з морського права та національним законом про континентальний шельф за умови дотримання вимог щодо захисту навколишнього середовища", — сказала вона.
Ця заява стала повною несподіванкою для Росії та "Газпрому", оскільки 1 жовтня данська енергетична агенція (DEA) дозволила експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах, але висунула умову — має бути проведене успішне випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу.
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зимой вроде 2021 года Дания разрешила трубоукладку СП2 в своих териториальных водах ..
так что это было ? может то была другая Дания ?
и ЕС играет роль жабы , а роль удава играет питерский шнырь ...
как ЕС не понимает что он сам лезит в петлю углеводородную
всробдєлались!
ВСЕ ПРО: газопровод (769) Дания (273) Северный поток (1198)
Дания одобрила запуск "Северного потока-2"
Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2"
Якось так вимальовується?
Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо. Влаштувати Путіну чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...
А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась максимально надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше торік він цей фокус вже робив. Технологія відпрацьована. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55990/putinu-vilize-bokom-jogo-mandarinova-pomsta-turechchini
ибо совсем недавно 04.10.21 18:16 "Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия." Источник: