Данія виступила проти "Північного потоку-2"

До України у боротьбі із запуском російського газопроводу "Північний потік-2", окрім Польщі та країн Балтії, сьогодні приєдналася Данія.

Відповідну заяву зробила данська прем'єрка Метт Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Уряд Данії, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2". Ситуація на енергетичних ринках у цьому плані не змінила нашу позицію. Так, ми дали дозвіл на його будівництво свого часу, але це був технічний момент, наша позиція завжди була очевидною, Данія була зобов'язана видати цей дозвіл відповідно до Конвенції ООН з морського права та національним законом про континентальний шельф за умови дотримання вимог щодо захисту навколишнього середовища", — сказала вона.

Ця заява стала повною несподіванкою для Росії та "Газпрому", оскільки 1 жовтня данська енергетична агенція (DEA) дозволила експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах, але висунула умову — має бути проведене успішне випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу.

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