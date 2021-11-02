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Данія виступила проти "Північного потоку-2"

Данія виступила проти

До України у боротьбі із запуском російського газопроводу "Північний потік-2", окрім Польщі та країн Балтії, сьогодні приєдналася Данія.

Відповідну заяву зробила данська прем'єрка Метт Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Уряд Данії, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2". Ситуація на енергетичних ринках у цьому плані не змінила нашу позицію. Так, ми дали дозвіл на його будівництво свого часу, але це був технічний момент, наша позиція завжди була очевидною, Данія була зобов'язана видати цей дозвіл відповідно до Конвенції ООН з морського права та національним законом про континентальний шельф за умови дотримання вимог щодо захисту навколишнього середовища", — сказала вона.

Ця заява стала повною несподіванкою для Росії та "Газпрому", оскільки 1 жовтня данська енергетична агенція (DEA) дозволила експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах, але висунула умову — має бути проведене успішне випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу.

Також читайте: РФ продовжить маніпулювати потоками газу. Переконуємо США, що найкращий варіант - накласти санкції на "Північний потік-2", - Вітренко

Автор: 

газопровід (1551) Данія (790) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
+17
Да да. Всегда против. Но почему то всегда за.
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02.11.2021 09:47 Відповісти
+13
ахахаха ахахахаха

зимой вроде 2021 года Дания разрешила трубоукладку СП2 в своих териториальных водах ..
так что это было ? может то была другая Дания ?
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02.11.2021 09:47 Відповісти
+7
"Пробзділо щось у Датському князівстві .."
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02.11.2021 09:49 Відповісти
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Да да. Всегда против. Но почему то всегда за.
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02.11.2021 09:47 Відповісти
"Я не хочу есть этот пирог!" (Кар Карыч из мультсериала "Смешарики")
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02.11.2021 10:17 Відповісти
ахахаха ахахахаха

зимой вроде 2021 года Дания разрешила трубоукладку СП2 в своих териториальных водах ..
так что это было ? может то была другая Дания ?
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02.11.2021 09:47 Відповісти
"Пробзділо щось у Датському князівстві .."
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02.11.2021 09:49 Відповісти
"Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды Источник: "
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02.11.2021 09:59 Відповісти
Это - официальная отмазка. А по факту Меркель это разрешение на строительство продавила. Есть мысль, что небесплатно (для датчан)...
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02.11.2021 10:16 Відповісти
Когда СП-2 построен и почти запущен - все стали против. Шо ха херня?
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02.11.2021 09:47 Відповісти
Как точно сам себя обозвал...
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02.11.2021 16:39 Відповісти
Иди домой. Тут водки нет.
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02.11.2021 18:14 Відповісти
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02.11.2021 09:48 Відповісти
Пускайте по СП-2 Боржомі, яке пізно пити.
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02.11.2021 09:49 Відповісти
я так смотрю на эту ситуацию с СП2

и ЕС играет роль жабы , а роль удава играет питерский шнырь ...

как ЕС не понимает что он сам лезит в петлю углеводородную
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02.11.2021 09:51 Відповісти
Двуличный анус...
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02.11.2021 09:51 Відповісти
Пізно вср обдєлались!
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02.11.2021 09:52 Відповісти
да-да...Дания всегда была против но...$20 всегда $20!
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02.11.2021 09:52 Відповісти
Мы разрешили, притом 2 раза, а так ток мы против.))
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02.11.2021 09:52 Відповісти
смотрим ниже историю к этой новости

ВСЕ ПРО: газопровод (769) Дания (273) Северный поток (1198)

Дания одобрила запуск "Северного потока-2"

Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2"
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02.11.2021 09:53 Відповісти
Можете мене згвалтувати, я не проти, але знайте, потім я буду проти. І всім про це буду голосно казати!
Якось так вимальовується?
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02.11.2021 09:55 Відповісти
Дания ведет открьітую и честную политику , соблюдая международньіе соглашения. Но РФ на них плюет , поєтому четкая позиция датского правительства по СП-2 очень важна и пригодится в будущем. Имхо
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02.11.2021 09:55 Відповісти
Туреччина може серйозно ускладнити експортний нафтовий трафік РФ з Чорного моря на світовий ринок. Адже все йде через Босфор. А у листопаді-березні погода у цій частині Чорного моря часто псується. І це є підставою для обмеження руху суден з небезпечними вантажами (а танкери з нафтою - це саме вони і є) через протоку. В 2014 і 2019 роках утворювались двотижневі танкерні "затори". А взимку 2003-2004-го очікування проходу Босфора розтягувалось майже на місяць. Ґвалт тоді в Москві стояв страхітливий. Ціна фрахту підскочила чотирикратно! Скажені демереджі!

Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо. Влаштувати Путіну чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...

А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась максимально надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше торік він цей фокус вже робив. Технологія відпрацьована. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55990/putinu-vilize-bokom-jogo-mandarinova-pomsta-turechchini
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02.11.2021 09:56 Відповісти
Во первых большая часть нефти идет по трубам, а во вторых в этом году Эндоган рекордно нарастил покупку российского газа.
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02.11.2021 10:01 Відповісти
просто Дания не обладает таким количеством черепах для кацапов ..Жабы ишаки и свиньи уже не втренде ..Черепах кацапы еще не пробовали
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02.11.2021 09:57 Відповісти
Еге ж, невинувата я, він сам прийшов. Добре, що хоч запізніле, але покаяння.
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02.11.2021 10:01 Відповісти
тонкий датский юмор - дать москалям потратить кучу бабла на прокладку трубы, а потом запретить прокачивать газ по своей территории по той же трубе
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02.11.2021 10:01 Відповісти
Так они дали разрешение на прокачку месяц назад.
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02.11.2021 10:04 Відповісти
ну а теперь против, дело то житейское, лишний раз москалей потролить завсегда радость
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02.11.2021 10:10 Відповісти
Та... Пуйлу енд компани пох , бабки то бюджетные попилят на стройке, как гриццо - пилите Шура пилите они золотые, простые рахи все оплатят, а бабы ешшо нарожают
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02.11.2021 11:30 Відповісти
Да сколько той зимы
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02.11.2021 10:10 Відповісти
И какая практическая польза от этой заявы?
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02.11.2021 10:20 Відповісти
"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока - 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной. Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды" Источник:
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02.11.2021 10:33 Відповісти
Сначала подосрали по кацапски теперь оправдываются по европейски
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02.11.2021 10:44 Відповісти
В своё время они тормозили сп2 как могли, и дали добро скорее всего под нажимом.
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02.11.2021 10:51 Відповісти
да, мы против! но раз уже построили...
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02.11.2021 10:52 Відповісти
это, просто, пердимонокль какой-то !!!
ибо совсем недавно 04.10.21 18:16 "Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия." Источник:
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02.11.2021 11:34 Відповісти
Это уже предел циничной брехни?
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02.11.2021 11:38 Відповісти
Это шизофрения, в медицинском смысле это слова...
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02.11.2021 12:20 Відповісти
дания немного беременна газопроводом
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02.11.2021 12:52 Відповісти
Виказали своє "занепокоєння".
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02.11.2021 21:49 Відповісти
 
 