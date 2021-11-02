Дания выступила против "Северного потока-2"

К Украине в борьбе с запуском российского газопровода "Северный поток-2", помимо Польши и стран Балтии сегодня присоединилась Дания.

Соответствующее заявление сделала датский премьер Мэтте Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока - 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной. Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды", — сказала она.

Данное заявление, стало полной неожиданностью для России и "Газпрома", поскольку 1 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" в своих водах, но выдвинула условие — должно быть проведено успешное испытание хотя бы одной из линий трубопровода.

