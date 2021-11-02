Дания выступила против "Северного потока-2"
К Украине в борьбе с запуском российского газопровода "Северный поток-2", помимо Польши и стран Балтии сегодня присоединилась Дания.
Соответствующее заявление сделала датский премьер Мэтте Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока - 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной. Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды", — сказала она.
Данное заявление, стало полной неожиданностью для России и "Газпрома", поскольку 1 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" в своих водах, но выдвинула условие — должно быть проведено успешное испытание хотя бы одной из линий трубопровода.
зимой вроде 2021 года Дания разрешила трубоукладку СП2 в своих териториальных водах ..
так что это было ? может то была другая Дания ?
и ЕС играет роль жабы , а роль удава играет питерский шнырь ...
как ЕС не понимает что он сам лезит в петлю углеводородную
всробдєлались!
Якось так вимальовується?
Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо. Влаштувати Путіну чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...
А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась максимально надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше торік він цей фокус вже робив. Технологія відпрацьована. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55990/putinu-vilize-bokom-jogo-mandarinova-pomsta-turechchini
ибо совсем недавно 04.10.21 18:16 "Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия." Источник: