Дания выступила против "Северного потока-2"

Дания выступила против "Северного потока-2"

К Украине в борьбе с запуском российского газопровода "Северный поток-2", помимо Польши и стран Балтии сегодня присоединилась Дания.

Соответствующее заявление сделала датский премьер Мэтте Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока - 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной. Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды", — сказала она.

Данное заявление, стало полной неожиданностью для России и "Газпрома", поскольку 1 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" в своих водах, но выдвинула условие — должно быть проведено успешное испытание хотя бы одной из линий трубопровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

Топ комментарии
+17
Да да. Всегда против. Но почему то всегда за.
02.11.2021 09:47 Ответить
02.11.2021 09:47 Ответить
+13
ахахаха ахахахаха

зимой вроде 2021 года Дания разрешила трубоукладку СП2 в своих териториальных водах ..
так что это было ? может то была другая Дания ?
02.11.2021 09:47 Ответить
02.11.2021 09:47 Ответить
+7
"Пробзділо щось у Датському князівстві .."
02.11.2021 09:49 Ответить
02.11.2021 09:49 Ответить
02.11.2021 09:47 Ответить
02.11.2021 10:17 Ответить
02.11.2021 09:47 Ответить
02.11.2021 09:49 Ответить
02.11.2021 09:59 Ответить
02.11.2021 10:16 Ответить
02.11.2021 09:47 Ответить
Пускайте по СП-2 Боржомі, яке пізно пити.
02.11.2021 09:49 Ответить
02.11.2021 09:49 Ответить
я так смотрю на эту ситуацию с СП2

и ЕС играет роль жабы , а роль удава играет питерский шнырь ...

как ЕС не понимает что он сам лезит в петлю углеводородную
02.11.2021 09:51 Ответить
02.11.2021 09:51 Ответить
Двуличный анус...
02.11.2021 09:51 Ответить
02.11.2021 09:51 Ответить
Пізно вср обдєлались!
02.11.2021 09:52 Ответить
02.11.2021 09:52 Ответить
да-да...Дания всегда была против но...$20 всегда $20!
02.11.2021 09:52 Ответить
02.11.2021 09:52 Ответить
Мы разрешили, притом 2 раза, а так ток мы против.))
02.11.2021 09:52 Ответить
02.11.2021 09:52 Ответить
смотрим ниже историю к этой новости

ВСЕ ПРО: газопровод (769) Дания (273) Северный поток (1198)

Дания одобрила запуск "Северного потока-2"

Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2"
02.11.2021 09:53 Ответить
02.11.2021 09:53 Ответить
Можете мене згвалтувати, я не проти, але знайте, потім я буду проти. І всім про це буду голосно казати!
Якось так вимальовується?
02.11.2021 09:55 Ответить
02.11.2021 09:55 Ответить
Дания ведет открьітую и честную политику , соблюдая международньіе соглашения. Но РФ на них плюет , поєтому четкая позиция датского правительства по СП-2 очень важна и пригодится в будущем. Имхо
02.11.2021 09:55 Ответить
02.11.2021 09:55 Ответить
Туреччина може серйозно ускладнити експортний нафтовий трафік РФ з Чорного моря на світовий ринок. Адже все йде через Босфор. А у листопаді-березні погода у цій частині Чорного моря часто псується. І це є підставою для обмеження руху суден з небезпечними вантажами (а танкери з нафтою - це саме вони і є) через протоку. В 2014 і 2019 роках утворювались двотижневі танкерні "затори". А взимку 2003-2004-го очікування проходу Босфора розтягувалось майже на місяць. Ґвалт тоді в Москві стояв страхітливий. Ціна фрахту підскочила чотирикратно! Скажені демереджі!

Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо. Влаштувати Путіну чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...

А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась максимально надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше торік він цей фокус вже робив. Технологія відпрацьована. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55990/putinu-vilize-bokom-jogo-mandarinova-pomsta-turechchini
02.11.2021 09:56 Ответить
02.11.2021 09:56 Ответить
Во первых большая часть нефти идет по трубам, а во вторых в этом году Эндоган рекордно нарастил покупку российского газа.
02.11.2021 10:01 Ответить
02.11.2021 10:01 Ответить
просто Дания не обладает таким количеством черепах для кацапов ..Жабы ишаки и свиньи уже не втренде ..Черепах кацапы еще не пробовали
02.11.2021 09:57 Ответить
02.11.2021 09:57 Ответить
Еге ж, невинувата я, він сам прийшов. Добре, що хоч запізніле, але покаяння.
02.11.2021 10:01 Ответить
02.11.2021 10:01 Ответить
тонкий датский юмор - дать москалям потратить кучу бабла на прокладку трубы, а потом запретить прокачивать газ по своей территории по той же трубе
02.11.2021 10:01 Ответить
02.11.2021 10:01 Ответить
Так они дали разрешение на прокачку месяц назад.
02.11.2021 10:04 Ответить
02.11.2021 10:04 Ответить
ну а теперь против, дело то житейское, лишний раз москалей потролить завсегда радость
02.11.2021 10:10 Ответить
02.11.2021 10:10 Ответить
Та... Пуйлу енд компани пох , бабки то бюджетные попилят на стройке, как гриццо - пилите Шура пилите они золотые, простые рахи все оплатят, а бабы ешшо нарожают
02.11.2021 11:30 Ответить
02.11.2021 11:30 Ответить
Да сколько той зимы
02.11.2021 10:10 Ответить
02.11.2021 10:10 Ответить
И какая практическая польза от этой заявы?
02.11.2021 10:20 Ответить
02.11.2021 10:20 Ответить
"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока - 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной. Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды" Источник:
02.11.2021 10:33 Ответить
02.11.2021 10:33 Ответить
Сначала подосрали по кацапски теперь оправдываются по европейски
02.11.2021 10:44 Ответить
02.11.2021 10:44 Ответить
В своё время они тормозили сп2 как могли, и дали добро скорее всего под нажимом.
02.11.2021 10:51 Ответить
02.11.2021 10:51 Ответить
да, мы против! но раз уже построили...
02.11.2021 10:52 Ответить
02.11.2021 10:52 Ответить
это, просто, пердимонокль какой-то !!!
ибо совсем недавно 04.10.21 18:16 "Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия." Источник:
02.11.2021 11:34 Ответить
02.11.2021 11:34 Ответить
Это уже предел циничной брехни?
02.11.2021 11:38 Ответить
02.11.2021 11:38 Ответить
Это шизофрения, в медицинском смысле это слова...
02.11.2021 12:20 Ответить
02.11.2021 12:20 Ответить
дания немного беременна газопроводом
02.11.2021 12:52 Ответить
02.11.2021 12:52 Ответить
Виказали своє "занепокоєння".
02.11.2021 21:49 Ответить
02.11.2021 21:49 Ответить
 
 