55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова.
Основними причинами кризових явищ в енергетиці українці найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%).
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Більшість опитаних (55,9%) зазначили, що за останні два роки матеріальне становище їх родини погіршилося; третина респондентів (35,3%) відповіли, що воно не змінилося і 7,5% вважають, що воно покращилося", - йдеться у повідомленні. у дослідженні.
"Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (39,1%) та високий рівень корупції (35,4%). 10,2% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають пандемію коронавірусу, а 10,0% — війну на Сході України. Схожими є оцінки причин кризових явищ в енергетиці. Основними причинами цих явищ опитані найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%). 13,7% респондентів основною причиною кризових явищ в енергетиці вважають ситуацію на світових ринках газу та вугілля", - зазначають автори дослідження.
"Більшість респондентів (52,0%) вважають, що більшу відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона з державного бюджету має покрити додаткові витрати на опалення шкіл, лікарень, дитячих садків. 17,5% опитаних покладають більшу відповідальність на місцеве самоврядування і вважають, що додаткові витрати на опалення мають компенсуватися з бюджетів місцевих громад. Чверть опитаних (24,6%) відповіли, що їм байдуже, хто компенсуватиме витрати, центральна влада чи місцева, головне, аби в школах, лікарнях та садочках були теплі батареї", - йдеться у дослідженні.
"Оцінюючи достатність коштів, які влада передбачила на опалювальний сезон на субсидії на житлово-комунальні послуги, 43,6% опитаних вважають, що, з огляду на високі цін на енергоносії, Уряд має збільшити суму коштів на субсидії і збільшити кількість родин, які мають право їх отримувати. 7,3% респондентів вважають , що цих коштів достатньо. 7,0% опитаних відповіли, що їх не цікавить це питання, а 35,3% зазначили, що не знають, скільки коштів передбачено урядом на субсидії", - додали автори дослідження.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".
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https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455414176118095873 2 ч
Сегодня ВР будет рассматривать бюджет 2021. Соупадение?
За лицензии игорному бизнесу в этом году было заложено 6,5 ярдов, а в следующем 700 млн. То есть где-то 3 ярда - это откат Земленскаму.
Вот только такие дыры будет закрывать нарит
Это не снимает ответственности с власти.
Ще залишились упороті.
А саме стільки проголосували на довиборах за слуг в Новій Каховці та Каневі відповідно. Так що упоротих значно, ЗНАЧНО, більше.
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Садомазохисты?
Вот только странно, что "слуги" выиграли "довыборы".
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Это просто треш. 60,9% это откровенные идиоты. Недалеко от 73%. Наверняка Порошенко винят.
Читали https://bykvu.com/ua/bukvy/kompaniia-druzhyny-dyrektora-ukroboronpromu-husieva-otrymala-z-biudzhetu-2-4-mln-hryven-na-stvorennia-video-ta-reklamy-u-bloheriv/ расследование «Букв» про то как государство оплатило 2 млн. 400 тысяч гривен за продвижение президентской программы «Активные парки» в сетях?
Это кьюар коды возле брусьев и турников, ну чтобы подсказывать как подтягиваться и отжиматься. Если вдруг, кто в смартфоне не сможет программу со своим весом скачать.
Оригинально достаточно ушли средства - на создание сториз и оплату лидеров мнений 1\7 часть суммы, а остальное это планы, мониторинги и разработка кампании. Поиск реквизита для съемок - 40 тысяч гривен налогоплательщиков. Все деньги пошли такому себе ТОВ «Юкрениан Фешн групп». ТОВ владеет жена Гусева, главы УОП Ольга Гусева.
Программу президента Украины на таком огромном рынке услуг, смогла вести только жена крупного чиновника государственного концерна. Того самого, который построил ирокезостроительный факультет ко Дню Независимости и наши вертолеты под «Полет Валькирий» буравили свинцовые небеса.
Як невдобно получилось.
Государство платит деньги частникам, но только тем, которые аффилированы с государственными чиновниками и никак иначе. То рыцари Мальты у нас строят вертолетное производство с ноля, при помощи компании из Чехии разработчика станков и ремонтников из США. То 6\7 рекламного бюджета крупной президентской программы уходит на разработку кампании.
Все совершенно случайно.
Главное, чтобы все в семью. А там подоспеет и 300 тысяч премии за то, что в УОП стали читать больше книг. Ну и полмиллиона зарплаты государственной у мужа (474 тысяч гривен). Но маловато будет. Вон там мы посадим помидорчики, там будут стоять брусья, а там цех «Ирокезов».
Не знаю, дождемся ли мы «Службу счастья 2.0» и проведет ли кампанию для нее супруга главы концерна. Но идея неплоха, стоит оплатить нашими деньгами анализ и мониторинг.
Тот самый пример, когда здравую идею - оздоровление Украины, занимающей стабильно первые места в Европе по сердечной смертности и ожидаемой продолжительности жизни, рубят на корню люди, которых уже не могут без схем.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3064805283731838&id=100006071894836 Кирилл Данильченко
А глаза в разные стороны смотрят как у гадюки)
Бог шельму пометил
ВСЕ проблемы в стране (а не только в экономике) - вызваны исключительно и только КОРРУПЦИЕЙ!
по факту - за что боролись, на то и напоролись.
Вот такой парадокс.
В стране всегда было и есть около трети регионалов-"крепких хозяйственников"
самое интересное впереди
примут новые поправки к налоговому кодексу и вот тогда вы точно узнаете что такое "эпоха зубожиння". а еще октябрь первый месяц отопительного сезона. и на днях придут платежки.
здобули уроды?
Некомпетентних нагору витягають для обслуговування корупції. Це - аксіома.