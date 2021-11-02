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Новини
3 369 78

55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова.

55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова.

Основними причинами кризових явищ в енергетиці українці найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість опитаних (55,9%) зазначили, що за останні два роки матеріальне становище їх родини погіршилося; третина респондентів (35,3%) відповіли, що воно не змінилося і 7,5% вважають, що воно покращилося", - йдеться у повідомленні. у дослідженні.

"Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (39,1%) та високий рівень корупції (35,4%). 10,2% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають пандемію коронавірусу, а 10,0% — війну на Сході України. Схожими є оцінки причин кризових явищ в енергетиці. Основними причинами цих явищ опитані найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%). 13,7% респондентів основною причиною кризових явищ в енергетиці вважають ситуацію на світових ринках газу та вугілля", - зазначають автори дослідження.

"Більшість респондентів (52,0%) вважають, що більшу відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона з державного бюджету має покрити додаткові витрати на опалення шкіл, лікарень, дитячих садків. 17,5% опитаних покладають більшу відповідальність на місцеве самоврядування і вважають, що додаткові витрати на опалення мають компенсуватися з бюджетів місцевих громад. Чверть опитаних (24,6%) відповіли, що їм байдуже, хто компенсуватиме витрати, центральна влада чи місцева, головне, аби в школах, лікарнях та садочках були теплі батареї", - йдеться у дослідженні.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Оцінюючи достатність коштів, які влада передбачила на опалювальний сезон на субсидії на житлово-комунальні послуги, 43,6% опитаних вважають, що, з огляду на високі цін на енергоносії, Уряд має збільшити суму коштів на субсидії і збільшити кількість родин, які мають право їх отримувати. 7,3% респондентів вважають , що цих коштів достатньо. 7,0% опитаних відповіли, що їх не цікавить це питання, а 35,3% зазначили, що не знають, скільки коштів передбачено урядом на субсидії", - додали автори дослідження.

55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова. 01

55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова. 02
55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова. 03
55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова. 04
55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова. 05

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

опитування (1986) субсидія (1073) Центр Разумкова (209) опалювальний сезон (1758)


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Топ коментарі
+19
Та не може бути! Барига третій рік як не має можливості красти! Чи у нього ключі від бюджету?
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02.11.2021 10:08 Відповісти
+17
Та воще жопа. Если перестать платить за коммуналку еще можно, тем самым победив ее, то цены на продукты питания растут каждый день, а кушать нужно в любом случае, мы ж не Михи Саакашвили, которые на диете
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02.11.2021 10:06 Відповісти
+16
Вот знаешь,что зебилы лишены мозгов,но они не устают удивлять своей тупизной снова и снова
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02.11.2021 10:09 Відповісти
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разумков, так ты при власти был и должность вторая в стране
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02.11.2021 10:05 Відповісти
Вот знаешь,что зебилы лишены мозгов,но они не устают удивлять своей тупизной снова и снова
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02.11.2021 10:09 Відповісти
ты прав, мозги есть только у свынилов
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02.11.2021 10:10 Відповісти
Твой высер тому подтверждение
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02.11.2021 10:14 Відповісти
Бубочка хороший, он тарифы обещал снизить, он НАТе грозил, он не просрал пандемию, он уменьшил кортеж. Да и вообще он не курит ничего и не ищет шоколадный глазик тупина. Он не отводил свои войска на своей территории. Оно ни при чём. Один вопрос: нахрена нам Президент, который везде «ни при чём»?
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02.11.2021 11:03 Відповісти
Он что то решал? Все с офиса Зе....сейчас вице ********** Ермак с шоблой рулят...А все остальные зарплаты в конвертах.
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02.11.2021 10:11 Відповісти
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02.11.2021 10:31 Відповісти
Та воще жопа. Если перестать платить за коммуналку еще можно, тем самым победив ее, то цены на продукты питания растут каждый день, а кушать нужно в любом случае, мы ж не Михи Саакашвили, которые на диете
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02.11.2021 10:06 Відповісти
Та не може бути! Барига третій рік як не має можливості красти! Чи у нього ключі від бюджету?
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02.11.2021 10:08 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455414176118095873 2 ч



Сегодня ВР будет рассматривать бюджет 2021. Соупадение?
За лицензии игорному бизнесу в этом году было заложено 6,5 ярдов, а в следующем 700 млн. То есть где-то 3 ярда - это откат Земленскаму.
Вот только такие дыры будет закрывать нарит
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02.11.2021 10:25 Відповісти
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02.11.2021 10:33 Відповісти
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02.11.2021 10:43 Відповісти
Залишилось 17.1% до 73%
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02.11.2021 11:02 Відповісти
Только 40% ?
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02.11.2021 10:08 Відповісти
Так это и ежику понятно, во всем Порох виноват. А вот 🐸бубочка не зря придумал высадить миллиард деревьев. Он мыслит стратегически, и все эти деревья можно будет срубить и пустить на дрова. Зимой. Ну, шоб тепло было. Лет через 10.
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02.11.2021 10:08 Відповісти
"аполитично рассуждаешь"(с) - топить будут обрезками. кругляк на экспорт, деньги в офшор.
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02.11.2021 10:40 Відповісти
страна инфантилов. В СЕБЕ причин никто не видит.
Это не снимает ответственности с власти.
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02.11.2021 10:10 Відповісти
Видосики и новые зашквары еще прокатывают....Но точка кипения приближается.
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02.11.2021 10:12 Відповісти
Инфантилы - это не самое подходящее определение.
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02.11.2021 10:21 Відповісти
подтверждаю, цены выросли конкретно. проснулись в новой стране, конец эпохи бедности
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02.11.2021 10:11 Відповісти
а слуги так стараются . минималку все увеличивают и увеличивают . вот только законы экономики президентскими указами не обдуришь и реально за эти деньги можно купить все меньше и меньше
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02.11.2021 10:13 Відповісти
ДАЙТЕ ему еще 100 дней!!!!
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02.11.2021 10:13 Відповісти
лучше люлей...
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02.11.2021 10:13 Відповісти
Коломойский для правящих Украиной слуг народа что Карл Маркс для большевиков. Указатель движения. Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.26 мая 2019г.
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02.11.2021 10:13 Відповісти
"Центр Разумкова" начал подсовьівать явную "джинсу" . Стоит теперь осторожнее относиться к его цифрам. Имхо
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02.11.2021 10:13 Відповісти
У других рейтингагенств совсем другие цифры?зеголосилка,оглянись вокруг себя-не ....ли кто тебя...
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02.11.2021 10:15 Відповісти
пора переставлять кровати. предлагаю. вирастюка назначить министром экономики, а министра экономика главой и.о. офиса реформ на время командировки текущего
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02.11.2021 10:13 Відповісти
73-55.9=17.1%
Ще залишились упороті.
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02.11.2021 10:13 Відповісти
73-55.9=64,58%!!! А також 73-55.9=46,95%!!!

А саме стільки проголосували на довиборах за слуг в Новій Каховці та Каневі відповідно. Так що упоротих значно, ЗНАЧНО, більше.
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02.11.2021 10:43 Відповісти
предвыборная компания набирает обороты)))
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02.11.2021 10:14 Відповісти
Так шота не лепится с результатами выборов. За слуг Осла почему то больше половины и вместе с тем больше половины стали жить хуже...
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Садомазохисты?
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02.11.2021 10:15 Відповісти
Вата тупо выбирала своих родных знакомых рыг-им было пох,что их срочно в зелень перекрасили +карусели -вот и весь секрет
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02.11.2021 10:18 Відповісти
А коли "Центр разумкова" зробить опитування з двома питаннями "чи вірять люди що Центр Разумкова спотворює опитування в 99.7%" та " Чи вірять люди що Центр Разумкова каже правду в опитуваннях лише 0.3%"
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02.11.2021 10:15 Відповісти
ДАВАЙТЕ!!! ЖГИТЕ НАПАЛМОМ!!!! Даёшь по 5 опросов Центра Разумкова каждый день!!!
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02.11.2021 10:16 Відповісти
Странно, говорили хуже не будет)))
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02.11.2021 10:16 Відповісти
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02.11.2021 10:16 Відповісти
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02.11.2021 10:30 Відповісти
О, новый треш завезли от мадам брошенки.
Вот только странно, что "слуги" выиграли "довыборы".
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02.11.2021 10:19 Відповісти
Блііін! Я як же оте "хужє нє будєт" і "зато хотя посмєйомся" у 2019 році? 🤔
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02.11.2021 10:20 Відповісти
39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике Источник:

=============
Это просто треш. 60,9% это откровенные идиоты. Недалеко от 73%. Наверняка Порошенко винят.
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02.11.2021 10:22 Відповісти
В три раза гривну опустить виновен конечно Нелох.
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02.11.2021 10:29 Відповісти
А кто гривну опустил в три раза не подскажешь?
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02.11.2021 10:32 Відповісти
тут ты прав. беня и его зе-брехун славно потрудились обесценить гривну в 2014. гривна после регионалов и в период войны просела бы до 12..14 грн/$. остальное - это "добавка" от лукавого.
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02.11.2021 10:47 Відповісти
Товарищи Пинчук, Ахметов и прочие срочно начинают раскрутку Разумкова. У него оказвается и партия уже есть и рейтинг высокий. Интересно "мудрый народ" снова на удочку олигархата клюнет или включит наконец-то мозги?
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02.11.2021 10:23 Відповісти
"Все идёт на армию. Ты хоть бюджеты Украины смотришь, недалёкий, или конспирологическую темку разовьёшь?
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02.11.2021 10:38 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27490882.html Активне крадівництво



Читали https://bykvu.com/ua/bukvy/kompaniia-druzhyny-dyrektora-ukroboronpromu-husieva-otrymala-z-biudzhetu-2-4-mln-hryven-na-stvorennia-video-ta-reklamy-u-bloheriv/ расследование «Букв» про то как государство оплатило 2 млн. 400 тысяч гривен за продвижение президентской программы «Активные парки» в сетях?

Это кьюар коды возле брусьев и турников, ну чтобы подсказывать как подтягиваться и отжиматься. Если вдруг, кто в смартфоне не сможет программу со своим весом скачать.

Оригинально достаточно ушли средства - на создание сториз и оплату лидеров мнений 1\7 часть суммы, а остальное это планы, мониторинги и разработка кампании. Поиск реквизита для съемок - 40 тысяч гривен налогоплательщиков. Все деньги пошли такому себе ТОВ «Юкрениан Фешн групп». ТОВ владеет жена Гусева, главы УОП Ольга Гусева.

Программу президента Украины на таком огромном рынке услуг, смогла вести только жена крупного чиновника государственного концерна. Того самого, который построил ирокезостроительный факультет ко Дню Независимости и наши вертолеты под «Полет Валькирий» буравили свинцовые небеса.

Як невдобно получилось.

Государство платит деньги частникам, но только тем, которые аффилированы с государственными чиновниками и никак иначе. То рыцари Мальты у нас строят вертолетное производство с ноля, при помощи компании из Чехии разработчика станков и ремонтников из США. То 6\7 рекламного бюджета крупной президентской программы уходит на разработку кампании.

Все совершенно случайно.

Главное, чтобы все в семью. А там подоспеет и 300 тысяч премии за то, что в УОП стали читать больше книг. Ну и полмиллиона зарплаты государственной у мужа (474 тысяч гривен). Но маловато будет. Вон там мы посадим помидорчики, там будут стоять брусья, а там цех «Ирокезов».

Не знаю, дождемся ли мы «Службу счастья 2.0» и проведет ли кампанию для нее супруга главы концерна. Но идея неплоха, стоит оплатить нашими деньгами анализ и мониторинг.

Тот самый пример, когда здравую идею - оздоровление Украины, занимающей стабильно первые места в Европе по сердечной смертности и ожидаемой продолжительности жизни, рубят на корню люди, которых уже не могут без схем.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3064805283731838&id=100006071894836 Кирилл Данильченко
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02.11.2021 10:29 Відповісти
хуже уже не будет
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02.11.2021 10:32 Відповісти
Капитан очевидность Разумков..
А глаза в разные стороны смотрят как у гадюки)
Бог шельму пометил
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02.11.2021 10:32 Відповісти
"нарiд" - загадка. если понимают про "некомпетентнiсть влади", то почему т.н. "рейтинг" зе и его зе-партии выше всех?

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02.11.2021 10:32 Відповісти
валодя красава
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02.11.2021 10:45 Відповісти
Дії нашої влади по подоланню любої кризи: кинуть лайно на вентилятор (порушити чергову гучну справу проти бариг), зняти відосик, робити вигляд, що в країні все ок.
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02.11.2021 10:32 Відповісти
У 56% погіршилося життя, 70% вважають владу некомпетентною та корумпованою, але 60 відсотків голосує за чергового слугу на довиборах. Просто сюр якийсь. Хоча я вже нічому не дивуюся, особливо після антивакцинаторів, яким дибільні чутки, іраціональні страхи важливіші за факти і цифри.
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02.11.2021 10:39 Відповісти
некомпетентна власть во всём.
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02.11.2021 10:44 Відповісти
В Украине было хорошо, когда тырели госсобственность и был экономический подъём в мире. Как только нечего стало красть перекинулись на население. В тепле, воде, газе, электричестве всегда постоянная потребность. Вот на чём алчные ахмеки, фирташи и иже с ними могут обогащаться. Ни одна власть не приструнила их и не загнала в рамки ответственности перед обществом.
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02.11.2021 10:50 Відповісти
Так а зачем ты голосовал за клоуна олигархов если тебя не устраивают олигархи?
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02.11.2021 11:37 Відповісти
Нарід не партелся, у вас є можливість ржати і ще раз ржати. Коли вибирали Косоворотку, то про що думали? Вас попереджали. Чого я щось знову коментую - ржіть, хеже не будєт. Какая разніца, аби не той....
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02.11.2021 10:51 Відповісти
А разве "некомпетентность власти" не есть следствием коррупции? Откуда на должностях появляются "некомпетентные" чиновники? Когда критерий назначения "свой/не свой, послушный/не послушный" - это не коррупция?
ВСЕ проблемы в стране (а не только в экономике) - вызваны исключительно и только КОРРУПЦИЕЙ!
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02.11.2021 11:24 Відповісти
"Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%)". т.е. 74,5%. не исключено, что те же 73% - "простое совпадение, не думаю" .
по факту - за что боролись, на то и напоролись.
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02.11.2021 11:25 Відповісти
Тут бабка на двоих гадала .Топливо по более 30 грн , а пробок всё больше и даже в провинциях ,добротных машинок валом ,в супермаркетах люди затариваются не по детски, на СТО запись на недели вперёд ,смартфоны уже и у бомжей встречаются ,в хатах по два три модных smart телика с приличными диагоналями не редкость домишки с приличной площадью и много этажностью растут как грибы 17 летние подростки на иксах крузаках и подобном "хламе" вообще норма, в макдональд очереди ,ночные рестораны гудят, таксисты без работы не сидят, хоть их и немерено ,знаю точно что тяжело пенсионерам которые с большим стажем и на заводе пахали, а также тем кто имеет серьёзные болячки и на лекарства разоряется
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02.11.2021 11:25 Відповісти
Пол страны не знает куда деньги девать и пол страны живут в нищете.
Вот такой парадокс.
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02.11.2021 11:32 Відповісти
У каждой отдельно взятой профессии есть взлёты и неблагоприятные моменты,короче у каждого трудяги своя синусоида, хорошо всегда депутатом, тем кто в юстиции и у властиб там часто по параболе вверх ,как то так
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02.11.2021 11:39 Відповісти
"39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике"

В стране всегда было и есть около трети регионалов-"крепких хозяйственников"

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02.11.2021 11:26 Відповісти
Большинство считает виновниками власть, которую они выбрали.
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02.11.2021 11:28 Відповісти
Батько за сина!
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02.11.2021 11:36 Відповісти
э нет пупсики
самое интересное впереди
примут новые поправки к налоговому кодексу и вот тогда вы точно узнаете что такое "эпоха зубожиння". а еще октябрь первый месяц отопительного сезона. и на днях придут платежки.
здобули уроды?
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02.11.2021 11:55 Відповісти
Да-да -да мы все умрем, замерзнем, с голоду сдохнем - доказано Скабеевой.
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02.11.2021 13:05 Відповісти
Олени из прастова нариду начинают догадываться что Дед Мороз не настоящий.
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02.11.2021 11:55 Відповісти
Употребление слова «компетентность» здесь вообще неуместно.
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02.11.2021 11:56 Відповісти
Замість того, щоб працювати на створенні законів, що полегшують життя українців, ви створюєте "центр Разумкова" ??? Потрібно займатись прикладною політикою, а не віртуальною !
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02.11.2021 12:27 Відповісти
як же довго до вас доходе, що Порошенко що Зеленський, нічого толком не зробили для країни, крім як знищили ту економіку яка була в країні
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02.11.2021 12:55 Відповісти
Кожний през будує свою економіку, щоб всім кумам та внукам вистачило, і за це нічого не було. А хто проти той агент кремля або олігархів, розхитує човен.
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02.11.2021 13:10 Відповісти
Выходит 45% улучшили материальное положение. А если бы не ковид, то были бы все 73%
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02.11.2021 13:06 Відповісти
Некомпетентність і корупція йдуть у одному неперервному ланцюгу.
Некомпетентних нагору витягають для обслуговування корупції. Це - аксіома.
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10.11.2021 10:32 Відповісти
 
 