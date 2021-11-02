55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова.

Основними причинами кризових явищ в енергетиці українці найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість опитаних (55,9%) зазначили, що за останні два роки матеріальне становище їх родини погіршилося; третина респондентів (35,3%) відповіли, що воно не змінилося і 7,5% вважають, що воно покращилося", - йдеться у повідомленні. у дослідженні.

"Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (39,1%) та високий рівень корупції (35,4%). 10,2% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають пандемію коронавірусу, а 10,0% — війну на Сході України. Схожими є оцінки причин кризових явищ в енергетиці. Основними причинами цих явищ опитані найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%). 13,7% респондентів основною причиною кризових явищ в енергетиці вважають ситуацію на світових ринках газу та вугілля", - зазначають автори дослідження.

"Більшість респондентів (52,0%) вважають, що більшу відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона з державного бюджету має покрити додаткові витрати на опалення шкіл, лікарень, дитячих садків. 17,5% опитаних покладають більшу відповідальність на місцеве самоврядування і вважають, що додаткові витрати на опалення мають компенсуватися з бюджетів місцевих громад. Чверть опитаних (24,6%) відповіли, що їм байдуже, хто компенсуватиме витрати, центральна влада чи місцева, головне, аби в школах, лікарнях та садочках були теплі батареї", - йдеться у дослідженні.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Оцінюючи достатність коштів, які влада передбачила на опалювальний сезон на субсидії на житлово-комунальні послуги, 43,6% опитаних вважають, що, з огляду на високі цін на енергоносії, Уряд має збільшити суму коштів на субсидії і збільшити кількість родин, які мають право їх отримувати. 7,3% респондентів вважають , що цих коштів достатньо. 7,0% опитаних відповіли, що їх не цікавить це питання, а 35,3% зазначили, що не знають, скільки коштів передбачено урядом на субсидії", - додали автори дослідження.









Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".