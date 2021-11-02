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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 93% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані, - МОЗ

Понад 93% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані, - МОЗ

Минулого тижня в Україні з COVID-19 госпіталізували 34 489 осіб, з яких 32 130, або 93,2% не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це свідчать дані системи MedData за 25 – 31 жовтня 2021 року.

У міністерстві нагадали, що штам коронавірусу "Дельта", який зараз поширений у Європі, заразніший і небезпечніший за інші штами. Так, за інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США, "Дельта" вдвічі заразніша за попередні варіанти і може викликати більш важкий перебіг захворювання.

"Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США за період з квітня по липень 2021 р. свідчать про те, що невакциновані від коронавірусу люди наражаються в 11 разів на більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у вище порівняно з тими, хто що отримали дві дози", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: 41% українців бояться захворіти на коронавірус, але 43% - не готові вакцинуватися, - опитування "Рейтингу"

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ну я як файзером вакцинувався, то тепер 5g ловить, а ви лохи ходіть 4g
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02.11.2021 12:25 Відповісти
+4
основная масса адепты партии лехаим рускава мира и естественно адепты сватов
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02.11.2021 12:20 Відповісти
+4
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02.11.2021 12:24 Відповісти
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Кому потрібні ці дурні цифри та факти? Краще розкажіть, скільки ви вже чіпів встигли вставити з вакцинами чесним людям?
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02.11.2021 12:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%96%D0%BF_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA) Чіп - дерев'яна пробка конусоподібної форми для закупорювання отвору в бочці або іншій посудин
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02.11.2021 12:22 Відповісти
Цікаво який отвір їм закупорюють?
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02.11.2021 12:22 Відповісти
Чим більше буде вакцинованих серед населення тим більше буде відсоток шпиталізованих по ковіду, але вже зараз видно що проблема не у відсутності вакцинації, а у відсутності нормального лікування в лікарнях!
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02.11.2021 12:24 Відповісти
А да, сёдня я писал - без своей тарельки, ложки и чашки в больницу ниногой! Опытные берут с собой ещё полотенце, вилку, нож, вторую тарельку и туалетную бумагу! Но без последнего вполне можно обойтись, сами понимаете.
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02.11.2021 12:28 Відповісти
Так а ліків від КОВІДУ наче ще нема.
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02.11.2021 12:30 Відповісти
Поддерживающая терапия ещё бывает. Но не там, где при себе нужно ложку персональную иметь.
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02.11.2021 12:34 Відповісти
чип на чипе и чипом погоняет а цифри і факти то дійсно дурна штука будь ласка- не вакцинуйтесь
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02.11.2021 12:24 Відповісти
Прошу не вакцинуватись. Не надавайте грошей кацапам та виробникам вакцин
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02.11.2021 12:27 Відповісти
Та на срати на тих антиваксерів. Більше здохнуть, тим краще
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02.11.2021 12:24 Відповісти
Их лечат за деньги налогоплательщиков , т.е. в большинстве за наши .
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02.11.2021 12:30 Відповісти
Ну я як файзером вакцинувався, то тепер 5g ловить, а ви лохи ходіть 4g
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02.11.2021 12:25 Відповісти
Шо ты гонишь, нет у нас пока 5г
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02.11.2021 12:29 Відповісти
після вакцинації файзером з'являється

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02.11.2021 13:12 Відповісти
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02.11.2021 12:27 Відповісти
Если дважды вакцинированный попадает в стационар, то 99% это китайская вакцина коронавак
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02.11.2021 12:19 Відповісти
Значить справку подделал, 146%
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02.11.2021 12:29 Відповісти
Что ты несешь, долб..б? Короновирус в голову ударил?
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02.11.2021 15:01 Відповісти
основная масса адепты партии лехаим рускава мира и естественно адепты сватов
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02.11.2021 12:20 Відповісти
А на Цензорі - це трампісти. Всі, хто рвав дупу на юніон джек за Трампакса, всі вони антиваксери. Все логічно, як то кажуть: тупе до тупого.
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02.11.2021 12:32 Відповісти
А Ляшко говорил что чет там в 11 раз больше шанс привитым заразиться. тут статья была то...
или он опять так "пугал", как с парками, но высрал что то не то?
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02.11.2021 12:21 Відповісти
Все це брехня тупих брехунів: чинники агонуючого режиму клоунів навіть не у змозі домовитися, щоб, бодай брехати одинаково...
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02.11.2021 12:32 Відповісти
а може вони так сміються, га?
ми тут сремось, а вони....(підставити потрібне)
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02.11.2021 12:39 Відповісти
Это ты тут высрал что-то не то
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02.11.2021 15:04 Відповісти
тут статья была в общем то
хотя... кому я это говорю, если адресат тупо меня обосрал, не прочитав реплику?
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02.11.2021 15:19 Відповісти
А всього вакциноавно 17%,
Тобто, якщо всі вацинуються, госпіталізація зменшиться всього на 42%
Якась не дуже ефективна вакцинація, або куплені довідки.
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02.11.2021 12:24 Відповісти
Всього? 42% - це мало?
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02.11.2021 12:50 Відповісти
Значить з тих 7%, що типу вакциновані накупили довідок.
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02.11.2021 13:11 Відповісти
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02.11.2021 12:24 Відповісти
О. Уже 93. На прошлой неделе было 100.
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02.11.2021 12:25 Відповісти
Не, вроде 99.
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02.11.2021 12:26 Відповісти
в вересні було 98, в кінці жовтня 94
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02.11.2021 12:30 Відповісти
Сча 93... посмотрим что будет дальше, но тенденция видна
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02.11.2021 12:53 Відповісти
В Украине вакцинация вполне может быть "бумажной". Соответственно значительная часть "вакцинированых", а потом госпитализированных сильно исказят статистику.
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02.11.2021 14:31 Відповісти
Вакцина дает не 100% защиту. Поэтому, если все вакцинируются. То все больные будут из вакцинированных. Но их будет гораздо меньше и в целом по стране смертность будет гораздо ниже. Будут врачи уделять больше внимания больным, так как их будет меньше, больше будет выживаемость.
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02.11.2021 15:38 Відповісти
Хрен я клал на "зимнюю резину" у меня с прошлой зимы вмятина на левой двери осталась. А знакомый "переобулся" и в тот же день в аварию попал. Вот так.
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02.11.2021 12:26 Відповісти
...і щеплення йому не допомогло...
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02.11.2021 12:33 Відповісти
Антиваксери потроху виздихають, якщо не вдома, то наші больнічкі їх доб'ють.
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02.11.2021 12:38 Відповісти
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
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02.11.2021 12:41 Відповісти
а що сталось з 99%? На днях писали, що 99% в лікарнях - це невакциновані! А тут вже якесь 93% з'явилось...
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02.11.2021 12:51 Відповісти
Справки купили многие. Формально они "вакцинированные". Но вирус об этом не в курсе.
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02.11.2021 14:33 Відповісти
Мені вже давненько зробили щеплення AstraZeneca. Все б нічого, але сьогодні дружина пийшла з базару (до речі теж, як вона сміється - чіпувалась) і каже - ти знаєш, всі кажуть, хто щеплений до того вилки і ложки прилипають! Я щось не помічав, може то вакцина не правильна...
Дружина продовжує - ходила біля лотків з різним кухонним дріб'язком і блін, хоч би чайна ложка підстрибнула та прилипла! Мабуть теж не та вакцина! Надурили! (сміється)
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02.11.2021 13:04 Відповісти
Подождите,через месяц к вам не то что ложки будут цепляться,а утюги и кастрюли будут прилипать.
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02.11.2021 13:32 Відповісти
А какой процент в больницах повторно заболевших ? Скорее всего 0%, поэтому это замалчивается и втюхивается вакцинация и переболевшим. Ох и пахнет Нюрбергом или холокостом 2
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02.11.2021 15:05 Відповісти
втюхиваешь ты свою хрень и свою тупость.... как можно втюхивать вакцину если вакцинация бесплатная? для всех, и для тупых, и для понимающих....
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02.11.2021 15:32 Відповісти
Цю статтю треба було назвати:
2359 українців госпіталізовані за минулий тиждень після щеплення Ковідом!
Який жах.......
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02.11.2021 16:59 Відповісти
 
 