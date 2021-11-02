Понад 93% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані, - МОЗ

Минулого тижня в Україні з COVID-19 госпіталізували 34 489 осіб, з яких 32 130, або 93,2% не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це свідчать дані системи MedData за 25 – 31 жовтня 2021 року.

У міністерстві нагадали, що штам коронавірусу "Дельта", який зараз поширений у Європі, заразніший і небезпечніший за інші штами. Так, за інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США, "Дельта" вдвічі заразніша за попередні варіанти і може викликати більш важкий перебіг захворювання.

"Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США за період з квітня по липень 2021 р. свідчать про те, що невакциновані від коронавірусу люди наражаються в 11 разів на більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у вище порівняно з тими, хто що отримали дві дози", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: 41% українців бояться захворіти на коронавірус, але 43% - не готові вакцинуватися, - опитування "Рейтингу"