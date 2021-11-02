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Скупчення військ РФ біля кордонів України немає, - Данілов

Скупчення військ РФ біля кордонів України немає, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні біля кордонів України немає скупчення військ РФ.

Про це Данілов заявив у коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні жодного скупчення військ РФ біля українського кордону ми не бачимо", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли із квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

Також читайте: Пєсков про скупчення сил РФ біля кордонів України: "Неякісні вкидання ЗМІ"

Автор: 

армія рф (18043) Данілов Олексій (1259) росія (66461) РНБО (2302)


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Топ коментарі
+22
Ну кому можна довіряти - американцям чи нашим дятлам.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
+12
Дурачки зелёные "дурачка включают".
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02.11.2021 12:42 Відповісти
+12
Помните как смеялись с Петра про сообщении о группировке войск на границе?
Зелёные поступают проще - нет никаких войск на границе, спите на лохи спокойно.
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02.11.2021 12:42 Відповісти
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Ну кому можна довіряти - американцям чи нашим дятлам.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
Нужно покупать свой дрон
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02.11.2021 13:15 Відповісти
ага, у турків
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02.11.2021 14:17 Відповісти
с удовольствием, деньги только где взять
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02.11.2021 14:23 Відповісти
У этого зеВЫРОДКА И СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ БАНДФОРМИРОВАНИЯ «вагнеровцев» -убийц , ВООБЩЕ НЕ БЫЛО , и судью Чауса ОНИ🤢🤡🐲 не воровали в Молдавии , а спонсирование на 60 000 00Мецгером террористов ДНР это супер 👏
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02.11.2021 13:16 Відповісти
Дурачки зелёные "дурачка включают".
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02.11.2021 12:42 Відповісти
Просто играются терминами. Скопления, просто еще нет в их понятии - прибыло только часть войск, остальные еще в пути... Вот когда все доедут, вот тогда, дааа
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02.11.2021 14:04 Відповісти
Помните как смеялись с Петра про сообщении о группировке войск на границе?
Зелёные поступают проще - нет никаких войск на границе, спите на лохи спокойно.
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02.11.2021 12:42 Відповісти
Там навіть муха не дзижчить.... зЕлені клоуни брехати не будуть
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02.11.2021 12:42 Відповісти
паласенку доверяй и заказушной статье рф
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02.11.2021 12:44 Відповісти
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02.11.2021 12:48 Відповісти
Любое скопление - эпидемия . Железо без обезьян - просто железо .
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02.11.2021 12:45 Відповісти
А что доставить абизян проблема?! Это технику перебрасывать долго: там на поезде, там на тягаче, пока погрузил, пока зафиксировал....потом разгружать, что то доукомплектовывать... Отдельная тема логистика боеприпасов....
А когда техника на месте, заброска абизян дело 1-2 дней - абизяна просто пересаживается с кресла автобуса в кресло заправленного и укомплектованного танка и вперед!!!
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02.11.2021 14:11 Відповісти
Если реагировать именно на прибытие абизян, то мы тупо не успеем перекинуть свою технику, которая вообще на "местах хранения" подальше от "линии разграничения". У нас она только на погрузку будет стоять, когда абизяны будут на танках уже у той линии!!
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02.11.2021 14:14 Відповісти
В начале 1941 была куча сообщений о концентрации немецких войск у границ СССР, но в Москве на все был один ответ что это дезинформация и что не нужно поддаваться на провокации.
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02.11.2021 12:45 Відповісти
На початку 1941 радянських військ біля кордону було більше німецьких, 5 млн ролонених це більше ніж уся німецька армія.
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02.11.2021 12:52 Відповісти
никогда Порошенко не станет Президентом ни какой цензор не поможет шоколадному адмиралу
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02.11.2021 12:45 Відповісти
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02.11.2021 12:48 Відповісти
А то что они уже на территории Украины это как то ни че?
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02.11.2021 12:46 Відповісти
Подолячные 🐐 ,когда будет ЧЕ, уже не пикнешь!
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02.11.2021 13:58 Відповісти
А какую то мысль хоть выразить хотели или просто за оплату печатаете?
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02.11.2021 14:39 Відповісти
Ще б не повірити. Сам Піськов підтвердив.
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02.11.2021 12:46 Відповісти
А вот разведка США говорит, что есть.
Но этому выпускнику старобельского совхоз-техникума с дипломом "ветеринара" видимо виднее.

Два ветеринара осматривают корову. Один заглянул ей в рот, другой под хвост:
- Ты меня видишь?
- Нет. А ты меня?
- Тоже нет.
- Тогда пиши диагноз: "Заворот кишок"!
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Что говорит разведка США неизвестно. Известно, что об этом написала Washington Post, но это не разведка США.
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02.11.2021 13:28 Відповісти
Я вижу вы тоже являетесь фанатом этого ветеринара.
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02.11.2021 14:04 Відповісти
У Данилова образование не только техникум.

В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар.

В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.

В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
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02.11.2021 13:30 Відповісти
Вы с Википедии и почему не все скопировали?
Судя по его высказываниям и выражению лица, после старобельского совхоз-техникума остальные учебные заведения ни как не повлияли на его интеллект.
Ветеринара можно вывезти из совхоз-техникума, совхоз-техникум из ветеринара вывести нельзя.
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02.11.2021 14:03 Відповісти
Это Ваше мнение. А мое мнение, что он один из лучших в команде Зе и он точно на своем месте. И интеллект у него гораздо выше чем у многих. Жаль только у него нет более сильных рычагов влияния.
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02.11.2021 15:00 Відповісти
Это не только моё мнение. Внимательно прочитайте коменты и не только мои.

За что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
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02.11.2021 15:38 Відповісти
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Ну если честно то Смоленская область не граничит с Украиной так что тут претензий нет.
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02.11.2021 12:49 Відповісти
это да. но вот что пишет politico: "В районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, была перемещена техника 4-й танковой дивизии России."(с) а про Смоленскую область - там когда-то уже были затруднения. Совецкий генерал Еременко обесчал притащить "подлеца Гудериана" в кандалах. А вышло совсем не так. Мне не нравится когда власть беспечно относится к своим обязанностям.
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02.11.2021 13:02 Відповісти
Всі бачать - а вони ні, ось так замаскувались.
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Вы видите?)
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02.11.2021 13:37 Відповісти





ТСН.ua (канал 1+1)


@tsnua



Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри до політиків - опитування
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02.11.2021 12:48 Відповісти
хай глаза протре
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02.11.2021 12:50 Відповісти
Если хотят нападать = не гарантируем сохранность АЭС.
(у них ракеты как бы - то ишаков в Иране убиваю, то кальмаров на Камчатке). И тогда будет - сверхсильная озабоченность Микрона, но не просто такая, а с троглодитами проглотом
Выкормили Путина - разруливайте, твари, Штайнмаер, нагни Шредера, а Байден..., Эй, разбудите этого чудака, да не того, вон, там, да не, а - вот, и что он скажет про климат и про то что Трамп то же самое говорил? Да, дайте оружие Мехкорпусу, ибо там Гваделупа напала на Мордосуэлу...
Твари они все если реально
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02.11.2021 12:50 Відповісти
Он сказал не "нет", а "мы не видим". Две большие разницы)
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02.11.2021 12:52 Відповісти
Заряджаєм кулемет...
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02.11.2021 12:55 Відповісти
Вот кто придурка за язык тянет? Даже если нет скопления, то накуя дискредитировть наших союзников? Ты на кого работаешь, Данилов?
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02.11.2021 13:00 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1455445871559127043 2 ч



Дивна реакція влади на інфу про збільшення військ РФ коло кордонів. Про це кажуть Washington Post, Білий Дім, Politico. А наша влада каже, що збільшення немає, а інформація про це- «спеціальні інформаційно-психологічні дії». Це Вашингтон веде «дії» чи Київ ховає голову у пісок?
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02.11.2021 13:05 Відповісти
Только скопление зелёных человечков и "вежливых" людей
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02.11.2021 13:24 Відповісти
"Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня возле границ Украины нет скопления войск РФ." Источник:

Ко всему наступает привыкание. Когда было 80 тис. - скопление, когда 90 тыс. - нет.
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02.11.2021 13:32 Відповісти
Данилов ! Ты на чью мельницу воду льёшь? Или ты врёшь или фото из "Политико""" Я думаю , что врун ты , такой же как и твой шеф -клоун зееленский!! Я Думаю , что ты звездун , а ПОЛИТИКО Имеет в наличии ФОТО россиских войск на границе с Украиной!!!!
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02.11.2021 13:35 Відповісти
данила, ты тоже мозгой поехало уже!)...моск не включается?
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02.11.2021 13:43 Відповісти
Тобто цей Данілов хоче сказати, що американці брешуть? Може йому йухло зробило пропозицію очолити Раду Безпеки Московії?
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02.11.2021 13:48 Відповісти
Washington Post, ссылаясь на разные источники, утверждает, что часть тяжелого вооружения военнослужащих 41-й общевойсковой армии (41 ОА) Центрального военного округа (ЦВО) из-под Новосибирска, которые были выдвинуты в апреле в район Воронежа к украинской границе, так там и осталась и их не отвели назад в Сибирь даже после окончания в сентябре стратегических учений «Запад-2021». Кроме того, появились спутниковые фотографии бронетехники 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в районе Ельни на границе с Беларусью, а также в Курской и Брянской областях, что уже ближе к Украине. Правда, в украинском Минобороны утверждают, что пока не видят никаких существенных перемещений российских войск и техники в приграничных районах. Как в сказке Волки!!Волки
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02.11.2021 14:06 Відповісти
Бреше!

Ніколи не довіряйте чоловіку, який фарбує волосся! Данілов його фарбує та регулярно підтверджує цю мою теорію.
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02.11.2021 14:12 Відповісти
С упорством идиота талдычат наперекор американцам нет и точка. Ну скажите такой информации нет, следим за ситуацией, пока не наблюдаем, нет нужно смачно харкнуть в американское разведсообщество. Э то наверное стратегия такая, когда обделаются придут к американцам, дайте пожалуйста данные космической разведки, мы же так обсерали ваши разведывательные возможности. Просто нет слов.
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02.11.2021 14:30 Відповісти
на американских спутниках есть, а у него нет.
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02.11.2021 14:30 Відповісти
Народ почему-то верит изданию Washington Post, но не верит ВСУ и СНБО. Военные США или Евросоюза официально ничего не заявляли про скопления войск у границ Украины.
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02.11.2021 15:04 Відповісти
это правда.
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02.11.2021 17:40 Відповісти
Дозвольте,коментнути. Данілов....скупчення військ біля кордо...не має...Навіть десятикласник може підрахувати навскид,скільке підготовлено техніки для "посадки" в бронетехніку та піхотних місць на ній. Скоромно визначаємо : 250 000 і + повітряні та морські сили. І що виходить? Не меньш і не більш....бл. 500 000 . Да,і ще Білорусь десь 50 000 "тарганців". А вони аж бігом сюди попруть, бо на халяву можна буде поживитись з недоїдками зі столу. Все вже розписано. Війська чекають " поетапного введення в бойові елементи всі ступені готовності": від мобілізаційно- тактичного до бойового-стратегічного. Всі чекають від трійки команди на час "У" ( тепер так визначили для України "час Ч"). Може хто суперечатиме?
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02.11.2021 23:26 Відповісти
 
 