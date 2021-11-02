Скупчення військ РФ біля кордонів України немає, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні біля кордонів України немає скупчення військ РФ.

Про це Данілов заявив у коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні жодного скупчення військ РФ біля українського кордону ми не бачимо", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли із квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

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