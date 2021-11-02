РУС
Скопления войск РФ у границ Украины нет, - Данилов

Скопления войск РФ у границ Украины нет, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня возле границ Украины нет скопления войск РФ.

Об Данилов заявил в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день никакого скопления войск РФ возле украинской границы мы не видим", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о скоплении сил РФ возле границ Украины: "Некачественные вбросы СМИ"

армия РФ (20679) Данилов Алексей (1066) россия (97399) СНБО (4465)
+22
Ну кому можна довіряти - американцям чи нашим дятлам.
02.11.2021 12:39
+12
Дурачки зелёные "дурачка включают".
02.11.2021 12:42
+12
Помните как смеялись с Петра про сообщении о группировке войск на границе?
Зелёные поступают проще - нет никаких войск на границе, спите на лохи спокойно.
02.11.2021 12:42
Ну кому можна довіряти - американцям чи нашим дятлам.
02.11.2021 12:39
Нужно покупать свой дрон
02.11.2021 13:15
ага, у турків
02.11.2021 14:17
с удовольствием, деньги только где взять
02.11.2021 14:23
У этого зеВЫРОДКА И СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ БАНДФОРМИРОВАНИЯ «вагнеровцев» -убийц , ВООБЩЕ НЕ БЫЛО , и судью Чауса ОНИ🤢🤡🐲 не воровали в Молдавии , а спонсирование на 60 000 00Мецгером террористов ДНР это супер 👏
02.11.2021 13:16
Дурачки зелёные "дурачка включают".
02.11.2021 12:42
Просто играются терминами. Скопления, просто еще нет в их понятии - прибыло только часть войск, остальные еще в пути... Вот когда все доедут, вот тогда, дааа
02.11.2021 14:04
Помните как смеялись с Петра про сообщении о группировке войск на границе?
Зелёные поступают проще - нет никаких войск на границе, спите на лохи спокойно.
02.11.2021 12:42
Там навіть муха не дзижчить.... зЕлені клоуни брехати не будуть
02.11.2021 12:42
паласенку доверяй и заказушной статье рф
02.11.2021 12:44
02.11.2021 12:48
Любое скопление - эпидемия . Железо без обезьян - просто железо .
02.11.2021 12:45
А что доставить абизян проблема?! Это технику перебрасывать долго: там на поезде, там на тягаче, пока погрузил, пока зафиксировал....потом разгружать, что то доукомплектовывать... Отдельная тема логистика боеприпасов....
А когда техника на месте, заброска абизян дело 1-2 дней - абизяна просто пересаживается с кресла автобуса в кресло заправленного и укомплектованного танка и вперед!!!
02.11.2021 14:11
Если реагировать именно на прибытие абизян, то мы тупо не успеем перекинуть свою технику, которая вообще на "местах хранения" подальше от "линии разграничения". У нас она только на погрузку будет стоять, когда абизяны будут на танках уже у той линии!!
02.11.2021 14:14
В начале 1941 была куча сообщений о концентрации немецких войск у границ СССР, но в Москве на все был один ответ что это дезинформация и что не нужно поддаваться на провокации.
02.11.2021 12:45
На початку 1941 радянських військ біля кордону було більше німецьких, 5 млн ролонених це більше ніж уся німецька армія.
02.11.2021 12:52
никогда Порошенко не станет Президентом ни какой цензор не поможет шоколадному адмиралу
02.11.2021 12:45
02.11.2021 12:48
А то что они уже на территории Украины это как то ни че?
02.11.2021 12:46
Подолячные 🐐 ,когда будет ЧЕ, уже не пикнешь!
02.11.2021 13:58
А какую то мысль хоть выразить хотели или просто за оплату печатаете?
02.11.2021 14:39
Ще б не повірити. Сам Піськов підтвердив.
02.11.2021 12:46
А вот разведка США говорит, что есть.
Но этому выпускнику старобельского совхоз-техникума с дипломом "ветеринара" видимо виднее.

Два ветеринара осматривают корову. Один заглянул ей в рот, другой под хвост:
- Ты меня видишь?
- Нет. А ты меня?
- Тоже нет.
- Тогда пиши диагноз: "Заворот кишок"!
02.11.2021 12:47
Что говорит разведка США неизвестно. Известно, что об этом написала Washington Post, но это не разведка США.
02.11.2021 13:28
Я вижу вы тоже являетесь фанатом этого ветеринара.
02.11.2021 14:04
У Данилова образование не только техникум.

В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар.

В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.

В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
02.11.2021 13:30
Вы с Википедии и почему не все скопировали?
Судя по его высказываниям и выражению лица, после старобельского совхоз-техникума остальные учебные заведения ни как не повлияли на его интеллект.
Ветеринара можно вывезти из совхоз-техникума, совхоз-техникум из ветеринара вывести нельзя.
02.11.2021 14:03
Это Ваше мнение. А мое мнение, что он один из лучших в команде Зе и он точно на своем месте. И интеллект у него гораздо выше чем у многих. Жаль только у него нет более сильных рычагов влияния.
02.11.2021 15:00
Это не только моё мнение. Внимательно прочитайте коменты и не только мои.

За что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
02.11.2021 15:38
02.11.2021 12:47
Ну если честно то Смоленская область не граничит с Украиной так что тут претензий нет.
02.11.2021 12:49
это да. но вот что пишет politico: "В районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, была перемещена техника 4-й танковой дивизии России."(с) а про Смоленскую область - там когда-то уже были затруднения. Совецкий генерал Еременко обесчал притащить "подлеца Гудериана" в кандалах. А вышло совсем не так. Мне не нравится когда власть беспечно относится к своим обязанностям.
02.11.2021 13:02
Всі бачать - а вони ні, ось так замаскувались.
02.11.2021 12:47
Вы видите?)
02.11.2021 13:37





ТСН.ua (канал 1+1)


@tsnua



Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри до політиків - опитування
02.11.2021 12:48
хай глаза протре
02.11.2021 12:50
Если хотят нападать = не гарантируем сохранность АЭС.
(у них ракеты как бы - то ишаков в Иране убиваю, то кальмаров на Камчатке). И тогда будет - сверхсильная озабоченность Микрона, но не просто такая, а с троглодитами проглотом
Выкормили Путина - разруливайте, твари, Штайнмаер, нагни Шредера, а Байден..., Эй, разбудите этого чудака, да не того, вон, там, да не, а - вот, и что он скажет про климат и про то что Трамп то же самое говорил? Да, дайте оружие Мехкорпусу, ибо там Гваделупа напала на Мордосуэлу...
Твари они все если реально
02.11.2021 12:50
Он сказал не "нет", а "мы не видим". Две большие разницы)
02.11.2021 12:52
Заряджаєм кулемет...
02.11.2021 12:55
Вот кто придурка за язык тянет? Даже если нет скопления, то накуя дискредитировть наших союзников? Ты на кого работаешь, Данилов?
02.11.2021 13:00
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1455445871559127043 2 ч



Дивна реакція влади на інфу про збільшення військ РФ коло кордонів. Про це кажуть Washington Post, Білий Дім, Politico. А наша влада каже, що збільшення немає, а інформація про це- «спеціальні інформаційно-психологічні дії». Це Вашингтон веде «дії» чи Київ ховає голову у пісок?
02.11.2021 13:05
Только скопление зелёных человечков и "вежливых" людей
02.11.2021 13:24
"Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня возле границ Украины нет скопления войск РФ." Источник:

Ко всему наступает привыкание. Когда было 80 тис. - скопление, когда 90 тыс. - нет.
02.11.2021 13:32
Данилов ! Ты на чью мельницу воду льёшь? Или ты врёшь или фото из "Политико""" Я думаю , что врун ты , такой же как и твой шеф -клоун зееленский!! Я Думаю , что ты звездун , а ПОЛИТИКО Имеет в наличии ФОТО россиских войск на границе с Украиной!!!!
02.11.2021 13:35
данила, ты тоже мозгой поехало уже!)...моск не включается?
02.11.2021 13:43
Тобто цей Данілов хоче сказати, що американці брешуть? Може йому йухло зробило пропозицію очолити Раду Безпеки Московії?
02.11.2021 13:48
Washington Post, ссылаясь на разные источники, утверждает, что часть тяжелого вооружения военнослужащих 41-й общевойсковой армии (41 ОА) Центрального военного округа (ЦВО) из-под Новосибирска, которые были выдвинуты в апреле в район Воронежа к украинской границе, так там и осталась и их не отвели назад в Сибирь даже после окончания в сентябре стратегических учений «Запад-2021». Кроме того, появились спутниковые фотографии бронетехники 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в районе Ельни на границе с Беларусью, а также в Курской и Брянской областях, что уже ближе к Украине. Правда, в украинском Минобороны утверждают, что пока не видят никаких существенных перемещений российских войск и техники в приграничных районах. Как в сказке Волки!!Волки
02.11.2021 14:06
Бреше!

Ніколи не довіряйте чоловіку, який фарбує волосся! Данілов його фарбує та регулярно підтверджує цю мою теорію.
02.11.2021 14:12
С упорством идиота талдычат наперекор американцам нет и точка. Ну скажите такой информации нет, следим за ситуацией, пока не наблюдаем, нет нужно смачно харкнуть в американское разведсообщество. Э то наверное стратегия такая, когда обделаются придут к американцам, дайте пожалуйста данные космической разведки, мы же так обсерали ваши разведывательные возможности. Просто нет слов.
02.11.2021 14:30
на американских спутниках есть, а у него нет.
02.11.2021 14:30
Народ почему-то верит изданию Washington Post, но не верит ВСУ и СНБО. Военные США или Евросоюза официально ничего не заявляли про скопления войск у границ Украины.
02.11.2021 15:04
это правда.
02.11.2021 17:40
Дозвольте,коментнути. Данілов....скупчення військ біля кордо...не має...Навіть десятикласник може підрахувати навскид,скільке підготовлено техніки для "посадки" в бронетехніку та піхотних місць на ній. Скоромно визначаємо : 250 000 і + повітряні та морські сили. І що виходить? Не меньш і не більш....бл. 500 000 . Да,і ще Білорусь десь 50 000 "тарганців". А вони аж бігом сюди попруть, бо на халяву можна буде поживитись з недоїдками зі столу. Все вже розписано. Війська чекають " поетапного введення в бойові елементи всі ступені готовності": від мобілізаційно- тактичного до бойового-стратегічного. Всі чекають від трійки команди на час "У" ( тепер так визначили для України "час Ч"). Може хто суперечатиме?
02.11.2021 23:26
 
 