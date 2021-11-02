Скопления войск РФ у границ Украины нет, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня возле границ Украины нет скопления войск РФ.
Об Данилов заявил в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день никакого скопления войск РФ возле украинской границы мы не видим", - сказал секретарь СНБО.
Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
Зелёные поступают проще - нет никаких войск на границе, спите на лохи спокойно.
А когда техника на месте, заброска абизян дело 1-2 дней - абизяна просто пересаживается с кресла автобуса в кресло заправленного и укомплектованного танка и вперед!!!
Но этому выпускнику старобельского совхоз-техникума с дипломом "ветеринара" видимо виднее.
Два ветеринара осматривают корову. Один заглянул ей в рот, другой под хвост:
- Ты меня видишь?
- Нет. А ты меня?
- Тоже нет.
- Тогда пиши диагноз: "Заворот кишок"!
В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар.
В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
Судя по его высказываниям и выражению лица, после старобельского совхоз-техникума остальные учебные заведения ни как не повлияли на его интеллект.
Ветеринара можно вывезти из совхоз-техникума, совхоз-техникум из ветеринара вывести нельзя.
За что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри до політиків - опитування
(у них ракеты как бы - то ишаков в Иране убиваю, то кальмаров на Камчатке). И тогда будет - сверхсильная озабоченность Микрона, но не просто такая, а с
троглодитамипроглотом
Выкормили Путина - разруливайте, твари, Штайнмаер, нагни Шредера, а Байден..., Эй, разбудите этого чудака, да не того, вон, там, да не, а - вот, и что он скажет про климат и про то что Трамп то же самое говорил? Да, дайте оружие Мехкорпусу, ибо там Гваделупа напала на Мордосуэлу...
Твари они все если реально
Дивна реакція влади на інфу про збільшення військ РФ коло кордонів. Про це кажуть Washington Post, Білий Дім, Politico. А наша влада каже, що збільшення немає, а інформація про це- «спеціальні інформаційно-психологічні дії». Це Вашингтон веде «дії» чи Київ ховає голову у пісок?
Ко всему наступает привыкание. Когда было 80 тис. - скопление, когда 90 тыс. - нет.
Ніколи не довіряйте чоловіку, який фарбує волосся! Данілов його фарбує та регулярно підтверджує цю мою теорію.