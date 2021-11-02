Скопления войск РФ у границ Украины нет, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня возле границ Украины нет скопления войск РФ.

Об Данилов заявил в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день никакого скопления войск РФ возле украинской границы мы не видим", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

