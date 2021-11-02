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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський та Байден у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський переговорив із президентом США Джозефом Байденом на кліматичній конференції у Глазго.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з президентом Байденом у Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні", - розповів Зеленський.

Також читайте: Байден наголосив на націленості на подальші контакти з Путіним, - Лавров

Зеленський та Байден у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі 01

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24576) перемовини (3026)


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Топ коментарі
+26
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02.11.2021 13:15 Відповісти
+23
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО
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02.11.2021 13:14 Відповісти
+22
- в будку, мерзость свиноруская.
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02.11.2021 13:22 Відповісти
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байден проходил мимо
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02.11.2021 13:12 Відповісти
По дорозі в туалет надебав клоуна.
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02.11.2021 13:14 Відповісти

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02.11.2021 14:28 Відповісти
Галатерейщик и Кардинал - это сила!))
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02.11.2021 15:40 Відповісти
В коридоре возле туалета. Байден как раз писать шёл… какое то дежавю - так йуля-квиточка с трампом встречалась..
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02.11.2021 13:13 Відповісти
як педро за трампом через забор заглядав
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02.11.2021 13:19 Відповісти
- в будку, мерзость свиноруская.
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02.11.2021 13:22 Відповісти
Но *****-путен тем временем....
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02.11.2021 13:25 Відповісти
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02.11.2021 13:28 Відповісти
Джон еще не проснулся, глаза не протер, не понял кто ему ручку тянет
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02.11.2021 13:13 Відповісти
а там зправа схоже черга в туалет?
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02.11.2021 13:13 Відповісти
Это в тот момент когда Джозеф решил вздремнуть?
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02.11.2021 13:14 Відповісти
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО
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02.11.2021 13:14 Відповісти
Та Байден с просоння навряд згадає, що то за коротуну він руку потис.
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02.11.2021 13:14 Відповісти
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02.11.2021 13:15 Відповісти
Зуб даю!
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02.11.2021 13:18 Відповісти
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02.11.2021 13:21 Відповісти
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02.11.2021 14:29 Відповісти
Фото из серии:
- А вечером сыграешь на пианино! Платим баксами!
- Согласен !!!
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02.11.2021 13:15 Відповісти
якi там можуть бути обсуждєнiя у тих умовах? просто пeрeкинулися класичними нiчого нe значущими фразами.
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02.11.2021 13:17 Відповісти
називається смол-то(л)к
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02.11.2021 13:18 Відповісти
Какими оно "фразами перекинулось", если оно в английском ни в зуб ногой
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02.11.2021 13:19 Відповісти
Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ...
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02.11.2021 13:25 Відповісти
Яволь !
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02.11.2021 15:29 Відповісти
Языками не владею ваше благородие (с
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02.11.2021 16:15 Відповісти
Ви сіб'я нье дааценіваєтье
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02.11.2021 16:36 Відповісти
Май нейм ис Вова. Ай эм призент оа Юкрейн... Ху из он дьюти тодай
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02.11.2021 19:47 Відповісти
Трамп спросил ну как там Украина а Вовчик ответил вери гут… ермак сразу в разряд переговоров это важнейший спич мудрейшего записал. Мендельша уже статью в газету «Гудок»пишет именно по этому поводу
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02.11.2021 13:18 Відповісти
ЗеБыдло, ваш высер по этому поводу ?. WELCOME
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02.11.2021 13:19 Відповісти
Высший эшелон - без масок. Второй сорт - в масках. "Пандемия" не для всех)
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02.11.2021 13:23 Відповісти
Я бачила це саме трохи іншими словами: "еліта" без шмат, обслуга - в ганчірках на обличчі.

Фотки супроводжували з фестивалів різних.
"звьозди" вигулюють наряди і пластику при параді, а обслуга сумирно стоїть з закритими обличчями.
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02.11.2021 15:59 Відповісти
Висший ешелон тричі вакцинований та кожного дня робить тести. Розумні люди, у яких є одне чи два щеплення, носять маски, а бидло тупориле не носить «шмати» та «ганчірки» воно ходить з відкритим забралом та торгує і***ом.
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02.11.2021 16:18 Відповісти
если три раза укололся к чему маска , да еще тесты ? для чего колоться то ?
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02.11.2021 21:50 Відповісти
Шоб ти, дурень, спитав.
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02.11.2021 22:04 Відповісти
А що, канапські боти вже брешуть під українськими прапорами?
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02.11.2021 13:23 Відповісти
Тебе виднее.
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02.11.2021 13:27 Відповісти
Бидон еще спал или уже ворочался?
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02.11.2021 13:26 Відповісти
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02.11.2021 13:26 Відповісти
Очень удачное иизображение... Кто это умеет делать?
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02.11.2021 14:17 Відповісти
начинай бомбить Вова ..а мы позже подтянемся
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02.11.2021 13:27 Відповісти
Байден никак не мог понять какую "Ту сторону" имеет в виду наш капитулянт.
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02.11.2021 13:31 Відповісти
Те ботьі , которьіе пишут "сонньій бидон" , маскируются под порохоботов , но на самом деле - ольгинская ботва . Имхо
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02.11.2021 13:32 Відповісти
Господи, наш на него смотрит с такой радостью, что сейчас из туфлей выпрыгнет . . .
Типа дали поздороваться с известным дядей. Ну или встретил школьного друга, которого лет 40 не видел. Не, ну понятно, что не плакать же Но как-то слишком эйфория на лице. Солиднее надо себя вести, что ли.
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02.11.2021 13:34 Відповісти
Молодой,энергичный,умный,спортсмен с дипломатическими данными Президент Украины решает любые вопросы на международном уровне. Что тут скажешь? Молодец!
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02.11.2021 13:35 Відповісти
Недарма ж носить звання найвеличнішого лідера.
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02.11.2021 14:07 Відповісти
це така спроба пошуткувати? чи ваші розумові здібності на рівні тої зеленої жаби?
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02.11.2021 15:20 Відповісти
А іщо КРІВАРОЖЕЦ !
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02.11.2021 15:32 Відповісти
кріваражанін
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02.11.2021 15:51 Відповісти
А какая разніца
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02.11.2021 16:37 Відповісти
олег петрович совсем еd2с8е0а. ну нельзя же так, люди вокруг.
Вы уж к своим 73 дупоголовым идите, там все смеются и зе славят.
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02.11.2021 18:36 Відповісти
на климатической конференции в Глазго. /Зеленский прибыл с визитом в Оман. Сильные наводнения в Омане/ Чета Зеленских прибыла в США с визитом .Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке /Президент Украины встретился с Премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия/ От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В некоторых населенных пунктах за сутки выпало 200 литров осадков на квадратный метр. / Видно, что Зеленский притягивает воду. В Израиле пустыня занимает начительную территорию. Зеленский её может превратить в цветущий сад и стать в Израиле уважаемым человеком .
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02.11.2021 13:36 Відповісти
Зе стадо в экстазе
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02.11.2021 13:53 Відповісти
Байден - Зеленському: "Вовчик, ти знову нанюхався?!"
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02.11.2021 13:57 Відповісти
- Пане Байден, чому ми не в НАТО?
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02.11.2021 14:08 Відповісти
Байден наверно сказал Ты мне снился как раз во время конференции
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02.11.2021 14:10 Відповісти
Якщо обсудили цю ситуацію "на ногах", то це "здрастє і досвідання".
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02.11.2021 14:11 Відповісти
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02.11.2021 14:20 Відповісти
- Що, новий хазяїн, треба?
- Коламойзге.
- Дякую! Щиро дякую!
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02.11.2021 14:43 Відповісти
Що, самі, без Петра Олексійовича!?
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02.11.2021 14:47 Відповісти
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?__cft__[0]=AZVaHqEnA6pt6OM9X_mqPI-1P9B7i57Xvw-2HVvG8pVLuUWZwbx0qQxJsztIy4RUEjUivJwT8LqUU-uA_cvZgQOQxa4X_FOIJMJFa3lmJhDaq2svGOGslC1TXDYyDkY3lY0&__tn__=-UC%2CP-R Капустин Андрей

https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 32 мин. ·



НА ПОЛЯХ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГЛАЗГО

Байден Вову повстречал,
И сказал пройдохе:
- Money дома - карашо,
А в офшоре плёхо...

-Лох ты, Джо, - сказал малец,
Руку сжав при этом,
-Без офшоров я б не мог
Иметь в London флэты...
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02.11.2021 15:42 Відповісти
"Животворящому" спросоння помічнички хоч розтовкли, де він знаходиться ?

Так =переймається= темкою і =журиться=, що аж заснув.
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02.11.2021 15:55 Відповісти
Трампісти! Боооже, які ви кончені!

Це ж як треба ненавидіти Неньку, що єдиного друга та партнера України президента Байдена так принижувати!
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02.11.2021 16:00 Відповісти
Респект Зеленскому! Молодец.
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02.11.2021 16:18 Відповісти
ой не кажіть, зе - найвеличніший! ще б розуму хоч курячого, та сумління хоч якого, то й на людину був би схожим. на дуже погану, але ж людину
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02.11.2021 18:30 Відповісти
И попробуй не поверь на слово, самый правдивый президент.
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02.11.2021 17:26 Відповісти
Тут надо не обсуждать, а применять кардинальные меры. Неужели мировое сообщество не понимает что из за шизика кремлевского, не только Украина, но и весь мир стоит на грани катастрофы???
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02.11.2021 17:37 Відповісти
Україну руйнують дупоголові 73 та влада покидьків.
Дурень страшніший за ворога
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02.11.2021 18:26 Відповісти
Шерлок, поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками - не верь никому, ни единому слову (с)
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02.11.2021 17:39 Відповісти
Смешно! Пиар, пиар, о рейтинг мой!
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02.11.2021 17:42 Відповісти
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02.11.2021 17:57 Відповісти
Ник "Вика Тихая", Это твой ответ *****-певуна или танцура с красивой бородкой, как тебе нравится у Кончиты Вурст, мужико-бабы с бородой, которая всех вас молодых идиотов сделал своим отражением в Украине аля-2019-2021 ? Так вы и получили уже бородатые Кончиты каждый день в парихмахских салонах подстригаемые свои бороды "Аля Кончита Вурст" за 1500 гривен ежедневно.
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02.11.2021 18:38 Відповісти
зе так задовбав Байдена своєю дурістю, що той був змушений зробити вигляд сплячого..
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02.11.2021 18:24 Відповісти
Я видел Байдена!!!

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02.11.2021 18:37 Відповісти
...Чому вони без масок???
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02.11.2021 18:53 Відповісти
Боже!
Какое Ч М О .
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02.11.2021 19:14 Відповісти
А Зе вообще понял с кем он встречался?..
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02.11.2021 20:09 Відповісти
І при цьому так ніжно дивиться на Джо, як цуцик на хазяїна
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02.11.2021 21:00 Відповісти
Ми тих реваншистів душили-душили, душили-душили...

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03.11.2021 12:49 Відповісти
 
 