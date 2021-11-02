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Зеленський та Байден у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський переговорив із президентом США Джозефом Байденом на кліматичній конференції у Глазго.
Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Під час розмови з президентом Байденом у Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+26 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.11.2021 13:15 Відповісти Посилання
+23 Alex Firman
показати весь коментар02.11.2021 13:14 Відповісти Посилання
+22 Alex Firman
показати весь коментар02.11.2021 13:22 Відповісти Посилання
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- А вечером сыграешь на пианино! Платим баксами!
- Согласен !!!
Фотки супроводжували з фестивалів різних.
"звьозди" вигулюють наряди і пластику при параді, а обслуга сумирно стоїть з закритими обличчями.
Типа дали поздороваться с известным дядей. Ну или встретил школьного друга, которого лет 40 не видел. Не, ну понятно, что не плакать же Но как-то слишком эйфория на лице. Солиднее надо себя вести, что ли.
Вы уж к своим 73 дупоголовым идите, там все смеются и зе славят.
- Коламойзге.
- Дякую! Щиро дякую!
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 32 мин. ·
НА ПОЛЯХ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГЛАЗГО
Байден Вову повстречал,
И сказал пройдохе:
- Money дома - карашо,
А в офшоре плёхо...
-Лох ты, Джо, - сказал малец,
Руку сжав при этом,
-Без офшоров я б не мог
Иметь в London флэты...
Так =переймається= темкою і =журиться=, що аж заснув.
Це ж як треба ненавидіти Неньку, що єдиного друга та партнера України президента Байдена так принижувати!
Дурень страшніший за ворога
Какое Ч М О .