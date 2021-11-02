Зеленський та Байден у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський переговорив із президентом США Джозефом Байденом на кліматичній конференції у Глазго.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з президентом Байденом у Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні", - розповів Зеленський.

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