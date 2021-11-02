Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с президентом США Джозефом Байденом на климатической конференции в Глазго.
Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - рассказал Зеленский.
Топ комментарии
+26 Шрек Баблокат
показать весь комментарий02.11.2021 13:15 Ответить Ссылка
+23 Alex Firman
показать весь комментарий02.11.2021 13:14 Ответить Ссылка
+22 Alex Firman
показать весь комментарий02.11.2021 13:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А вечером сыграешь на пианино! Платим баксами!
- Согласен !!!
Фотки супроводжували з фестивалів різних.
"звьозди" вигулюють наряди і пластику при параді, а обслуга сумирно стоїть з закритими обличчями.
Типа дали поздороваться с известным дядей. Ну или встретил школьного друга, которого лет 40 не видел. Не, ну понятно, что не плакать же Но как-то слишком эйфория на лице. Солиднее надо себя вести, что ли.
Вы уж к своим 73 дупоголовым идите, там все смеются и зе славят.
- Коламойзге.
- Дякую! Щиро дякую!
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 32 мин. ·
НА ПОЛЯХ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГЛАЗГО
Байден Вову повстречал,
И сказал пройдохе:
- Money дома - карашо,
А в офшоре плёхо...
-Лох ты, Джо, - сказал малец,
Руку сжав при этом,
-Без офшоров я б не мог
Иметь в London флэты...
Так =переймається= темкою і =журиться=, що аж заснув.
Це ж як треба ненавидіти Неньку, що єдиного друга та партнера України президента Байдена так принижувати!
Дурень страшніший за ворога
Какое Ч М О .