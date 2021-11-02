РУС
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с президентом США Джозефом Байденом на климатической конференции в Глазго.

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - рассказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент США Джо Байден вздремнул во время заседания на климатической конференции в шотландском Глазго. ВИДЕО

Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе 01

+26
02.11.2021 13:15 Ответить
02.11.2021 13:15 Ответить
+23
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО
02.11.2021 13:14 Ответить
02.11.2021 13:14 Ответить
+22
- в будку, мерзость свиноруская.
02.11.2021 13:22 Ответить
02.11.2021 13:22 Ответить
байден проходил мимо
02.11.2021 13:12 Ответить
02.11.2021 13:12 Ответить
По дорозі в туалет надебав клоуна.
02.11.2021 13:14 Ответить
02.11.2021 13:14 Ответить

02.11.2021 14:28 Ответить
02.11.2021 14:28 Ответить
Галатерейщик и Кардинал - это сила!))
02.11.2021 15:40 Ответить
02.11.2021 15:40 Ответить
В коридоре возле туалета. Байден как раз писать шёл… какое то дежавю - так йуля-квиточка с трампом встречалась..
02.11.2021 13:13 Ответить
02.11.2021 13:13 Ответить
як педро за трампом через забор заглядав
02.11.2021 13:19 Ответить
02.11.2021 13:19 Ответить
- в будку, мерзость свиноруская.
02.11.2021 13:22 Ответить
02.11.2021 13:22 Ответить
Но *****-путен тем временем....
02.11.2021 13:25 Ответить
02.11.2021 13:25 Ответить
02.11.2021 13:28 Ответить
02.11.2021 13:28 Ответить
Джон еще не проснулся, глаза не протер, не понял кто ему ручку тянет
02.11.2021 13:13 Ответить
02.11.2021 13:13 Ответить
а там зправа схоже черга в туалет?
02.11.2021 13:13 Ответить
02.11.2021 13:13 Ответить
Это в тот момент когда Джозеф решил вздремнуть?
02.11.2021 13:14 Ответить
02.11.2021 13:14 Ответить
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО
02.11.2021 13:14 Ответить
02.11.2021 13:14 Ответить
Та Байден с просоння навряд згадає, що то за коротуну він руку потис.
02.11.2021 13:14 Ответить
02.11.2021 13:14 Ответить
02.11.2021 13:15 Ответить
02.11.2021 13:15 Ответить
Зуб даю!
02.11.2021 13:18 Ответить
02.11.2021 13:18 Ответить
02.11.2021 13:21 Ответить
02.11.2021 13:21 Ответить
02.11.2021 14:29 Ответить
02.11.2021 14:29 Ответить
Фото из серии:
- А вечером сыграешь на пианино! Платим баксами!
- Согласен !!!
02.11.2021 13:15 Ответить
02.11.2021 13:15 Ответить
якi там можуть бути обсуждєнiя у тих умовах? просто пeрeкинулися класичними нiчого нe значущими фразами.
02.11.2021 13:17 Ответить
02.11.2021 13:17 Ответить
називається смол-то(л)к
02.11.2021 13:18 Ответить
02.11.2021 13:18 Ответить
Какими оно "фразами перекинулось", если оно в английском ни в зуб ногой
02.11.2021 13:19 Ответить
02.11.2021 13:19 Ответить
Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ...
02.11.2021 13:25 Ответить
02.11.2021 13:25 Ответить
Яволь !
02.11.2021 15:29 Ответить
02.11.2021 15:29 Ответить
Языками не владею ваше благородие (с
02.11.2021 16:15 Ответить
02.11.2021 16:15 Ответить
Ви сіб'я нье дааценіваєтье
02.11.2021 16:36 Ответить
02.11.2021 16:36 Ответить
Май нейм ис Вова. Ай эм призент оа Юкрейн... Ху из он дьюти тодай
02.11.2021 19:47 Ответить
02.11.2021 19:47 Ответить
Трамп спросил ну как там Украина а Вовчик ответил вери гут… ермак сразу в разряд переговоров это важнейший спич мудрейшего записал. Мендельша уже статью в газету «Гудок»пишет именно по этому поводу
02.11.2021 13:18 Ответить
02.11.2021 13:18 Ответить
ЗеБыдло, ваш высер по этому поводу ?. WELCOME
02.11.2021 13:19 Ответить
02.11.2021 13:19 Ответить
Высший эшелон - без масок. Второй сорт - в масках. "Пандемия" не для всех)
02.11.2021 13:23 Ответить
02.11.2021 13:23 Ответить
Я бачила це саме трохи іншими словами: "еліта" без шмат, обслуга - в ганчірках на обличчі.

Фотки супроводжували з фестивалів різних.
"звьозди" вигулюють наряди і пластику при параді, а обслуга сумирно стоїть з закритими обличчями.
02.11.2021 15:59 Ответить
02.11.2021 15:59 Ответить
Висший ешелон тричі вакцинований та кожного дня робить тести. Розумні люди, у яких є одне чи два щеплення, носять маски, а бидло тупориле не носить «шмати» та «ганчірки» воно ходить з відкритим забралом та торгує і***ом.
02.11.2021 16:18 Ответить
02.11.2021 16:18 Ответить
если три раза укололся к чему маска , да еще тесты ? для чего колоться то ?
02.11.2021 21:50 Ответить
02.11.2021 21:50 Ответить
Шоб ти, дурень, спитав.
02.11.2021 22:04 Ответить
02.11.2021 22:04 Ответить
А що, канапські боти вже брешуть під українськими прапорами?
02.11.2021 13:23 Ответить
02.11.2021 13:23 Ответить
Тебе виднее.
02.11.2021 13:27 Ответить
02.11.2021 13:27 Ответить
Бидон еще спал или уже ворочался?
02.11.2021 13:26 Ответить
02.11.2021 13:26 Ответить
02.11.2021 13:26 Ответить
02.11.2021 13:26 Ответить
Очень удачное иизображение... Кто это умеет делать?
02.11.2021 14:17 Ответить
02.11.2021 14:17 Ответить
начинай бомбить Вова ..а мы позже подтянемся
02.11.2021 13:27 Ответить
02.11.2021 13:27 Ответить
Байден никак не мог понять какую "Ту сторону" имеет в виду наш капитулянт.
02.11.2021 13:31 Ответить
02.11.2021 13:31 Ответить
Те ботьі , которьіе пишут "сонньій бидон" , маскируются под порохоботов , но на самом деле - ольгинская ботва . Имхо
02.11.2021 13:32 Ответить
02.11.2021 13:32 Ответить
Господи, наш на него смотрит с такой радостью, что сейчас из туфлей выпрыгнет . . .
Типа дали поздороваться с известным дядей. Ну или встретил школьного друга, которого лет 40 не видел. Не, ну понятно, что не плакать же Но как-то слишком эйфория на лице. Солиднее надо себя вести, что ли.
02.11.2021 13:34 Ответить
02.11.2021 13:34 Ответить
Молодой,энергичный,умный,спортсмен с дипломатическими данными Президент Украины решает любые вопросы на международном уровне. Что тут скажешь? Молодец!
02.11.2021 13:35 Ответить
02.11.2021 13:35 Ответить
Недарма ж носить звання найвеличнішого лідера.
02.11.2021 14:07 Ответить
02.11.2021 14:07 Ответить
це така спроба пошуткувати? чи ваші розумові здібності на рівні тої зеленої жаби?
02.11.2021 15:20 Ответить
02.11.2021 15:20 Ответить
А іщо КРІВАРОЖЕЦ !
02.11.2021 15:32 Ответить
02.11.2021 15:32 Ответить
кріваражанін
02.11.2021 15:51 Ответить
02.11.2021 15:51 Ответить
А какая разніца
02.11.2021 16:37 Ответить
02.11.2021 16:37 Ответить
олег петрович совсем еd2с8е0а. ну нельзя же так, люди вокруг.
Вы уж к своим 73 дупоголовым идите, там все смеются и зе славят.
02.11.2021 18:36 Ответить
02.11.2021 18:36 Ответить
на климатической конференции в Глазго. /Зеленский прибыл с визитом в Оман. Сильные наводнения в Омане/ Чета Зеленских прибыла в США с визитом .Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке /Президент Украины встретился с Премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия/ От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В некоторых населенных пунктах за сутки выпало 200 литров осадков на квадратный метр. / Видно, что Зеленский притягивает воду. В Израиле пустыня занимает начительную территорию. Зеленский её может превратить в цветущий сад и стать в Израиле уважаемым человеком .
02.11.2021 13:36 Ответить
02.11.2021 13:36 Ответить
Зе стадо в экстазе
02.11.2021 13:53 Ответить
02.11.2021 13:53 Ответить
Байден - Зеленському: "Вовчик, ти знову нанюхався?!"
02.11.2021 13:57 Ответить
02.11.2021 13:57 Ответить
- Пане Байден, чому ми не в НАТО?
02.11.2021 14:08 Ответить
02.11.2021 14:08 Ответить
Байден наверно сказал Ты мне снился как раз во время конференции
02.11.2021 14:10 Ответить
02.11.2021 14:10 Ответить
Якщо обсудили цю ситуацію "на ногах", то це "здрастє і досвідання".
02.11.2021 14:11 Ответить
02.11.2021 14:11 Ответить
02.11.2021 14:20 Ответить
02.11.2021 14:20 Ответить
- Що, новий хазяїн, треба?
- Коламойзге.
- Дякую! Щиро дякую!
02.11.2021 14:43 Ответить
02.11.2021 14:43 Ответить
Що, самі, без Петра Олексійовича!?
02.11.2021 14:47 Ответить
02.11.2021 14:47 Ответить
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?__cft__[0]=AZVaHqEnA6pt6OM9X_mqPI-1P9B7i57Xvw-2HVvG8pVLuUWZwbx0qQxJsztIy4RUEjUivJwT8LqUU-uA_cvZgQOQxa4X_FOIJMJFa3lmJhDaq2svGOGslC1TXDYyDkY3lY0&__tn__=-UC%2CP-R Капустин Андрей

https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 32 мин. ·



НА ПОЛЯХ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГЛАЗГО

Байден Вову повстречал,
И сказал пройдохе:
- Money дома - карашо,
А в офшоре плёхо...

-Лох ты, Джо, - сказал малец,
Руку сжав при этом,
-Без офшоров я б не мог
Иметь в London флэты...
02.11.2021 15:42 Ответить
02.11.2021 15:42 Ответить
"Животворящому" спросоння помічнички хоч розтовкли, де він знаходиться ?

Так =переймається= темкою і =журиться=, що аж заснув.
02.11.2021 15:55 Ответить
02.11.2021 15:55 Ответить
Трампісти! Боооже, які ви кончені!

Це ж як треба ненавидіти Неньку, що єдиного друга та партнера України президента Байдена так принижувати!
02.11.2021 16:00 Ответить
02.11.2021 16:00 Ответить
Респект Зеленскому! Молодец.
02.11.2021 16:18 Ответить
02.11.2021 16:18 Ответить
ой не кажіть, зе - найвеличніший! ще б розуму хоч курячого, та сумління хоч якого, то й на людину був би схожим. на дуже погану, але ж людину
02.11.2021 18:30 Ответить
02.11.2021 18:30 Ответить
И попробуй не поверь на слово, самый правдивый президент.
02.11.2021 17:26 Ответить
02.11.2021 17:26 Ответить
Тут надо не обсуждать, а применять кардинальные меры. Неужели мировое сообщество не понимает что из за шизика кремлевского, не только Украина, но и весь мир стоит на грани катастрофы???
02.11.2021 17:37 Ответить
02.11.2021 17:37 Ответить
Україну руйнують дупоголові 73 та влада покидьків.
Дурень страшніший за ворога
02.11.2021 18:26 Ответить
02.11.2021 18:26 Ответить
Шерлок, поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками - не верь никому, ни единому слову (с)
02.11.2021 17:39 Ответить
02.11.2021 17:39 Ответить
Смешно! Пиар, пиар, о рейтинг мой!
02.11.2021 17:42 Ответить
02.11.2021 17:42 Ответить
02.11.2021 17:57 Ответить
02.11.2021 17:57 Ответить
Ник "Вика Тихая", Это твой ответ *****-певуна или танцура с красивой бородкой, как тебе нравится у Кончиты Вурст, мужико-бабы с бородой, которая всех вас молодых идиотов сделал своим отражением в Украине аля-2019-2021 ? Так вы и получили уже бородатые Кончиты каждый день в парихмахских салонах подстригаемые свои бороды "Аля Кончита Вурст" за 1500 гривен ежедневно.
02.11.2021 18:38 Ответить
02.11.2021 18:38 Ответить
зе так задовбав Байдена своєю дурістю, що той був змушений зробити вигляд сплячого..
02.11.2021 18:24 Ответить
02.11.2021 18:24 Ответить
Я видел Байдена!!!

02.11.2021 18:37 Ответить
02.11.2021 18:37 Ответить
...Чому вони без масок???
02.11.2021 18:53 Ответить
02.11.2021 18:53 Ответить
Боже!
Какое Ч М О .
02.11.2021 19:14 Ответить
02.11.2021 19:14 Ответить
А Зе вообще понял с кем он встречался?..
02.11.2021 20:09 Ответить
02.11.2021 20:09 Ответить
І при цьому так ніжно дивиться на Джо, як цуцик на хазяїна
02.11.2021 21:00 Ответить
02.11.2021 21:00 Ответить
Ми тих реваншистів душили-душили, душили-душили...

03.11.2021 12:49 Ответить
03.11.2021 12:49 Ответить
 
 