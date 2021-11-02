Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с президентом США Джозефом Байденом на климатической конференции в Глазго.

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - рассказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент США Джо Байден вздремнул во время заседания на климатической конференции в шотландском Глазго. ВИДЕО