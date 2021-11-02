Посилений контроль за дотриманням карантину запроваджують на Київщині, - ОДА

З 30 жовтня Київщина увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки. В області почали контролювати роботу громадських установ щодо дотримання обмежувальних заходів. Спочатку вони мали профілактичний характер, але з сьогоднішнього дня контроль у регіоні вводитимуть посилений.

Про це заявив голова Київської ОДА Василь Володін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів робочу нараду з керівниками профільних служб. Вирішили створити 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди по території області. До її складу входитимуть представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Вони посилено контролюватимуть, як у регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачені "червоною" зоною", - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, 30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області перейшли до "червоної" зони карантину.

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