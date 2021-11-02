Посилений контроль за дотриманням карантину запроваджують на Київщині, - ОДА
З 30 жовтня Київщина увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки. В області почали контролювати роботу громадських установ щодо дотримання обмежувальних заходів. Спочатку вони мали профілактичний характер, але з сьогоднішнього дня контроль у регіоні вводитимуть посилений.
Про це заявив голова Київської ОДА Василь Володін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів робочу нараду з керівниками профільних служб. Вирішили створити 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди по території області. До її складу входитимуть представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Вони посилено контролюватимуть, як у регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачені "червоною" зоною", - наголосив голова ОДА.
Нагадаємо, 30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області перейшли до "червоної" зони карантину.
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Конституция запрещает ограничение прав граждан? - Не, оставьте.. НКВД курит в сторонке. В те времена хотя бы рабов кое как но называли рабами, а теперь - несправконосцами, или как это выглядит?
Это и про Украину, и про других сторонников ковид-истерии
просто почитал бы вы то шо оН творил, то отпали бы все иллюзии.
сорри но странно читать про того проив которого даже сралин - тупой хулиган с рогаткой.
С головушкой кстати в порядке?))
и нигде я не звизжу - просто "там написано", давай, вперед, а потом чет мне выдвигай, умник.
так же само веруны - типо давай докажи шо боба нет - неее, ребят, это Вы именно должны доказывать. откудатакие берутся то?
Пысы.Ваксеры, а какой штраф и по какой статье за неимение аусвайса в транспорте?
аусвайс это было удостоверение, а ты тут какое то сертификато говоришь - так за подделку тога было бы расстреление. и такие хотят в Европу - авотх*й.
Для сравнения: 45 про венерические - от 85 до 119
ЗЫ: не ваксер
Я думал что то новое придумали.
Усиленный контроль это только для стада....элита живет по своим правилам...
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Блин, хоть бы пургу не нёс. "Представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей" тупо идут бабло сбивать, какой там нах "контроль и проверки". На всю эту оравы у обывателя денег не хватит. Интересно, а представители этих "мобильных групп" сами соблюдают эти самые "ограничительные меры"? И вообще - не заниматься муйнёй, а работать не пробовали?
Тоді у мене до них гарна пропозиція - займатися тим, що робить кіт, коли йому робити не фіг - лиже собі яйця.
Принаймні для їхньої особистої охайності користь буде.