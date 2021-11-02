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Новини Коронавірус і карантин
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Посилений контроль за дотриманням карантину запроваджують на Київщині, - ОДА

Посилений контроль за дотриманням карантину запроваджують на Київщині, - ОДА

З 30 жовтня Київщина увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки. В області почали контролювати роботу громадських установ щодо дотримання обмежувальних заходів. Спочатку вони мали профілактичний характер, але з сьогоднішнього дня контроль у регіоні вводитимуть посилений.

Про це заявив голова Київської ОДА Василь Володін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів робочу нараду з керівниками профільних служб. Вирішили створити 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди по території області. До її складу входитимуть представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Вони посилено контролюватимуть, як у регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачені "червоною" зоною", - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, 30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області перейшли до "червоної" зони карантину.

Також дивіться: Голова Чернівецької райради Домніцак разом із депутатами відмовилися показувати перевіряльникам свої COVID-сертифікати під час обіду у ресторані. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4132) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+6
Если бог хочет кого-то наказать - то лишает разума.
Это и про Украину, и про других сторонников ковид-истерии
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02.11.2021 13:52 Відповісти
+4
1932-33 рік. Мобільні групи проводять "посилений контроль" за виконанням в регіонах заходів по виконанню "продрозгортки" та "добровільної колективізації". Пройшло майже 100 років. Нічого не змінилось. Бажаючих "контролювати" своїх же співвітчизників та виявляти "ворогів народу" не меншає...
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02.11.2021 13:59 Відповісти
+3
В 60-хх поймали бы колхозника, паспорта нету, не положено - ииии.... Внуки родились без деда, так?
Конституция запрещает ограничение прав граждан? - Не, оставьте.. НКВД курит в сторонке. В те времена хотя бы рабов кое как но называли рабами, а теперь - несправконосцами, или как это выглядит?
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02.11.2021 13:52 Відповісти
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Как говорил Лукашенко, мусорам больше нечем заняться, побелили всю преступность ? Будут маски и прививки проверят?
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02.11.2021 13:51 Відповісти
В 60-хх поймали бы колхозника, паспорта нету, не положено - ииии.... Внуки родились без деда, так?
Конституция запрещает ограничение прав граждан? - Не, оставьте.. НКВД курит в сторонке. В те времена хотя бы рабов кое как но называли рабами, а теперь - несправконосцами, или как это выглядит?
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02.11.2021 13:52 Відповісти
Джугашвілі на тому світі вже собі лікті погриз з заздрощів...
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02.11.2021 14:02 Відповісти
Если бог хочет кого-то наказать - то лишает разума.
Это и про Украину, и про других сторонников ковид-истерии
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02.11.2021 13:52 Відповісти
бога нет.
просто почитал бы вы то шо оН творил, то отпали бы все иллюзии.
сорри но странно читать про того проив которого даже сралин - тупой хулиган с рогаткой.
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02.11.2021 14:42 Відповісти
Так Бога нет, или он что-то творил вы говорите? Определитесь вначале
С головушкой кстати в порядке?))
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02.11.2021 17:13 Відповісти
именно - что оН тврорил, , я приглашаю посмотреть верунов то.
и нигде я не звизжу - просто "там написано", давай, вперед, а потом чет мне выдвигай, умник.
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02.11.2021 18:01 Відповісти
и да, давай я скажу - вон, там в этой хате есть единонорог, вася видел - ну, давай, докажи шо нет. Чо?
так же само веруны - типо давай докажи шо боба нет - неее, ребят, это Вы именно должны доказывать. откудатакие берутся то?
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02.11.2021 18:04 Відповісти
В Киеве вообще народ и...Ся, драки в очереди на прокалывание, трясут аусвайса и в маршрутке.Рабы куле.

Пысы.Ваксеры, а какой штраф и по какой статье за неимение аусвайса в транспорте?
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02.11.2021 13:54 Відповісти
че за аусвайсы то?
аусвайс это было удостоверение, а ты тут какое то сертификато говоришь - так за подделку тога было бы расстреление. и такие хотят в Европу - авотх*й.
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02.11.2021 13:58 Відповісти
КУпАП 44/3 часть 1, от 17тыщ до 34

Для сравнения: 45 про венерические - от 85 до 119

ЗЫ: не ваксер
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02.11.2021 14:02 Відповісти
Эта дичь в суде разваливается вмиг, в прошлых темах где то постил решения суда, там по переходу куча таких. Самое главное при составлении ни с чем не соглашаться и не подписывать, а ещё как правило недоумки менты забывают ознакомить с правами ,и 63статьей конституции.
Я думал что то новое придумали.
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02.11.2021 14:45 Відповісти
1932-33 рік. Мобільні групи проводять "посилений контроль" за виконанням в регіонах заходів по виконанню "продрозгортки" та "добровільної колективізації". Пройшло майже 100 років. Нічого не змінилось. Бажаючих "контролювати" своїх же співвітчизників та виявляти "ворогів народу" не меншає...
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02.11.2021 13:59 Відповісти
Глава Черновицкого райсовета, "слуга народа" Домницак вместе с депутатами отказались показывать проверяющим свои COVID-сертификаты во время обеда в ресторане. Источник:

Усиленный контроль это только для стада....элита живет по своим правилам...
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02.11.2021 14:01 Відповісти
Що дозволене Юпітеру... А ти цак одягни і сиди в пепелаці, родной...
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02.11.2021 14:07 Відповісти
ни один суд не признает постановление ШМЫГЛА,законным основанием.
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02.11.2021 14:02 Відповісти
Комплект Большого Брата?Неубедительно.
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02.11.2021 14:03 Відповісти
Сертификат?? Какой такой сертификат?? Нас слуг народа это не касается...это только для стада...
https://images.cnscdn.com/images/9/3/c/3/93c3bbf76b68ad34467704b85e785f17/original.jpg
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02.11.2021 14:05 Відповісти
Вот взять этого дэбила и штрафануть на 34тысячи
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02.11.2021 14:22 Відповісти
Это все сделано что бы тебя и таких как ты брать....и штрафовать....а этот чувак реально офигивает от того что к нему с таким вопросом обратились...
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02.11.2021 14:38 Відповісти
Этот "дебил" в отличии от большинства громодян, законы знает , и взять его на испуг штрафом не пройдет.Вся эта хрень в суде разваливается не начавшись , выигрывают только там где терпилы все признают.
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02.11.2021 14:49 Відповісти
Ну а чего ещё ждать от https://molbuk.ua/chernovtsy_news/215221-khto-takyy-ruslan-domnicak-yakogo-obraly-golovoyu-cherniveckoyi-rayonnoyi-rady.html бывшего полицая ?

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02.11.2021 14:37 Відповісти
Будем откровенны. Немногие верят в опасность ковида. А вот показать свою сопричастность с цивилизованным миром - самое то. Быть как все нормальные люди. Западная Европа, США, Канада, Япония - вместе отвечаем на вызовы и угрозы.
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02.11.2021 14:19 Відповісти
Глава Киевской ОГА Василий Володин: "Провел рабочее совещание с руководителями профильных служб. Решили создать 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей. Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной".
Блин, хоть бы пургу не нёс. "Представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей" тупо идут бабло сбивать, какой там нах "контроль и проверки". На всю эту оравы у обывателя денег не хватит. Интересно, а представители этих "мобильных групп" сами соблюдают эти самые "ограничительные меры"? И вообще - не заниматься муйнёй, а работать не пробовали?
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02.11.2021 14:27 Відповісти
А чим їм ще займатись? Злочинність повністю подолана, на рівні місцевих влад в теж "як в кращих містах". З продуктами харчування теж повний порядок . Не страждати ж людям від неробства...
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02.11.2021 14:43 Відповісти
З цього погляду - таки так. ))
Тоді у мене до них гарна пропозиція - займатися тим, що робить кіт, коли йому робити не фіг - лиже собі яйця.
Принаймні для їхньої особистої охайності користь буде.
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Преступность победили, теперь полицаи будут за бумажками гоняться.
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02.11.2021 15:43 Відповісти
 
 