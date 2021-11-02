Усиленный контроль за соблюдением карантина вводят на Киевщине, - ОГА
С 30 октября Киевщина вошла в "красную" зону эпидемической опасности. В области начали контролировать работу общественных учреждений по соблюдению ограничительных мер. Сначала они носили профилактический характер, но с сегодняшнего дня контроль в регионе будут вводить усиленный.
Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.
"Провел рабочее совещание с руководителями профильных служб. Решили создать 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей. Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной", - подчеркнул глава ОГА.
Напомним, 30 октября Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области перешли в "красную" зону карантина.
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Конституция запрещает ограничение прав граждан? - Не, оставьте.. НКВД курит в сторонке. В те времена хотя бы рабов кое как но называли рабами, а теперь - несправконосцами, или как это выглядит?
Это и про Украину, и про других сторонников ковид-истерии
просто почитал бы вы то шо оН творил, то отпали бы все иллюзии.
сорри но странно читать про того проив которого даже сралин - тупой хулиган с рогаткой.
С головушкой кстати в порядке?))
и нигде я не звизжу - просто "там написано", давай, вперед, а потом чет мне выдвигай, умник.
так же само веруны - типо давай докажи шо боба нет - неее, ребят, это Вы именно должны доказывать. откудатакие берутся то?
Пысы.Ваксеры, а какой штраф и по какой статье за неимение аусвайса в транспорте?
аусвайс это было удостоверение, а ты тут какое то сертификато говоришь - так за подделку тога было бы расстреление. и такие хотят в Европу - авотх*й.
Для сравнения: 45 про венерические - от 85 до 119
ЗЫ: не ваксер
Я думал что то новое придумали.
Усиленный контроль это только для стада....элита живет по своим правилам...
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Блин, хоть бы пургу не нёс. "Представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей" тупо идут бабло сбивать, какой там нах "контроль и проверки". На всю эту оравы у обывателя денег не хватит. Интересно, а представители этих "мобильных групп" сами соблюдают эти самые "ограничительные меры"? И вообще - не заниматься муйнёй, а работать не пробовали?
Тоді у мене до них гарна пропозиція - займатися тим, що робить кіт, коли йому робити не фіг - лиже собі яйця.
Принаймні для їхньої особистої охайності користь буде.