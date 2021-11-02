Усиленный контроль за соблюдением карантина вводят на Киевщине, - ОГА

С 30 октября Киевщина вошла в "красную" зону эпидемической опасности. В области начали контролировать работу общественных учреждений по соблюдению ограничительных мер. Сначала они носили профилактический характер, но с сегодняшнего дня контроль в регионе будут вводить усиленный.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.

"Провел рабочее совещание с руководителями профильных служб. Решили создать 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей. Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, 30 октября Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области перешли в "красную" зону карантина.

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