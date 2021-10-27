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Новости Коронавирус и карантин
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30 октября Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области переходят в "красную" зону карантина

30 октября Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области переходят в

На территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей установили "красный" уровень эпидопасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.

В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений будут вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Также читайте: С 23 октября Сумщина переходит в "красную" зону карантина

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4198) Черниговщина (1485) Ивано-Франковская область (929) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042) Житомирская область (1414) Луганская область (6510) Хмельницкая область (962)


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Топ комментарии
+4
осталось каждому клеймо на лоб ставить.
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27.10.2021 10:32 Ответить
+3
Зато в Харькове Зомбифест и выборы Терехова.....А потом красная зона!
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27.10.2021 10:41 Ответить
+2
"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений невакцинированы" - наверное, все-таки "вакцинированы"?
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27.10.2021 10:32 Ответить
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"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений невакцинированы" - наверное, все-таки "вакцинированы"?
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27.10.2021 10:32 Ответить
А почему с 30-го? План по трупам недовыполнен?
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27.10.2021 10:32 Ответить
осталось каждому клеймо на лоб ставить.
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27.10.2021 10:32 Ответить
а вiрусу пофiг
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27.10.2021 10:51 Ответить
Тобі - в першу чергу : "ДЛБЙБ" великими буквами!
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27.10.2021 12:30 Ответить
в красній зоні зебидлу легше красти.
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27.10.2021 10:35 Ответить
А маршрутка от Чабанов до Тиримков это межрегиональное сообщение?
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27.10.2021 10:36 Ответить
Зато в Харькове Зомбифест и выборы Терехова.....А потом красная зона!
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27.10.2021 10:41 Ответить
Ха вирощує собі мільчакова - https://t.me/hueviykharkov/42095 https://t.me/hueviykharkov/42095

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27.10.2021 10:48 Ответить
тут что не отпрыск богатеньких родителей так или Лексус или Инфинити. Порше тоже очень хорошо продаются, расходятся как горячие пирожки - завозить не успевают - раскупают на 3 месяца вперед.... Вот такой он блеск и нищета в ХУХА
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27.10.2021 10:52 Ответить
кстате да, на Туарег в жирной коплектации очередб пол года
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27.10.2021 11:13 Ответить
вообще можно было в Украине взять базы выданных водительских прав, столбец "возраст" и столбец "марка авто", проверить доходы родителей, за одно и аварийнгость бы уменьшилась и таких даунов на дорогах не было бы.... Но это Украина - страна, в которых олигархи и неприкосновенные депутаны пишут законы, защищающие таких как они сами...
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27.10.2021 10:57 Ответить
АХ4455ВО
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27.10.2021 11:07 Ответить
Область краснеет, а Киев - нет.
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27.10.2021 10:46 Ответить
У нас вже більше тижня червона зона. В транспорті в масках через одного.
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27.10.2021 10:52 Ответить
как все таки заражают население - с помощью хим трейлов? ( так самолеты не летают). наверное все таки что то распыляют?
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27.10.2021 10:59 Ответить
А Вы задайтесь вопросом почему летом почти узникают проблемы с гриппом, коронавирусом. Зато с началом обучительного периода болезни массово распространяются по семьям, а потом уже по работам родителей.
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27.10.2021 11:16 Ответить
Акции на дешовые товары в магазах и бедное население в больничках(это как вариант).Но больше через вакцинированных,они разносят эти боляЧки так новые штамы и появляются
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27.10.2021 23:13 Ответить
Хоча у країні пандемія, але дітей у школах вона якимось чином не стосується, тож нехай діти переносять заразу по сім'ях - рішення МОЗ України.
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27.10.2021 11:08 Ответить
Давно это говорю. Пускай 100% привиты сотрудники школы, а сотни детей которые так же могут быть переносчиками ковида? Да к тому же проффэсора вдруг заметили, что и дети уже болеют.
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27.10.2021 12:55 Ответить
Не все кафешки и магазинчики угробили, в стране не хватает безработных нищих предпринимателей.

Пора ПЕРЕТРАХИВАТЬ
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27.10.2021 12:00 Ответить
....шо? Метеорологи сказали, что холодушка приходит и пора гнать в шею по домам быдло? Не иначе "реинкарнайия гитлеровцев".
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27.10.2021 13:43 Ответить
Интересно откуда чмошники из мз монут знать точную дату пика заболеваемости,а то постонно заранее прогнозируют ее.Пододу нас травят под эти график
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27.10.2021 23:10 Ответить
 
 