Голова Чернівецької райради Домніцак разом із депутатами відмовилися показувати перевіряльникам свої COVID-сертифікати під час обіду у ресторані. ФОТОрепортаж

У Чернівцях правоохоронці склали адміністративні протоколи на два ресторани, де обідали місцеві чиновники, які відмовилися пред'являти представникам мобільної групи свої сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це заступниця начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Анжела Косован повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час перевірки мобільної групи Держпродспоживслужби спільно з Національною поліцією, в ресторані "Незабаром" топчиновник - голова Чернівецької районної ради Руслан Домніцак разом зі своїми друзями депутатами відмовились пред’явити сертифікат про вакцинацію на вимогу поліції для підтвердження законного перебування на території ресторану.

Як виявилось, що сертифіката немає та вакцинуватись вони навіть не збираються. Але разом з тим пан Домніцак переписав прізвище поліціянта та почав телефонувати "кому треба", щоб закрити перевірку", - зазначила Косован.

Крім того, за її словами, у ресторані "Панська гуральня" члени мобільної групи зустріли ще одного чернівецького чиновника – Андрія Тимофійчука, який очолює департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міськради, який також не вакцинований.

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На заклади на місці було складено протокол про адміністративне правопорушення, повідомила Косован.

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