Рада схвалила у першому читанні проєкт Держбюджету-2022. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала за ухвалу про висновки та пропозиції до проєкту закону про держбюджет на 2022 рік.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 273 народні депутати.

Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що уряд має доопрацювати проєкт Держбюджету

Показники проєкту Державного бюджету розраховані, виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку на 2022 рік. Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 рік – 4505,9 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3,8% (прогноз на 2021 рік – зростання на 4,6%), індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2% (прогноз на 2021 рік – 107,3%).

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Загальні показники проєкту державного бюджету на 2022 рік такі: доходи – у сумі 1267,4 млрд грн (більше на 159,96 млрд грн, ніж у 2021 році), витрати – у сумі 1441,9 млрд грн (більше на 96,9 млрд грн, ніж у 2021 році), повернення кредитів – у сумі 10,28 млрд грн, надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн, дефіцит (фінансування) – у сумі 188 млрд грн.