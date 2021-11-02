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Новини Бюджет-2022
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Рада схвалила у першому читанні проєкт Держбюджету-2022. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала за ухвалу про висновки та пропозиції до проєкту закону про держбюджет на 2022 рік.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 273 народні депутати.

Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що уряд має доопрацювати проєкт Держбюджету

Показники проєкту Державного бюджету розраховані, виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку на 2022 рік. Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 рік – 4505,9 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3,8% (прогноз на 2021 рік – зростання на 4,6%), індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2% (прогноз на 2021 рік – 107,3%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

Загальні показники проєкту державного бюджету на 2022 рік такі: доходи – у сумі 1267,4 млрд грн (більше на 159,96 млрд грн, ніж у 2021 році), витрати – у сумі 1441,9 млрд грн (більше на 96,9 млрд грн, ніж у 2021 році), повернення кредитів – у сумі 10,28 млрд грн, надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн, дефіцит (фінансування) – у сумі 188 млрд грн.

Автор: 

бюджет (3036) ВР (15073) держбюджет (2422) Стефанчук Руслан (763)


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«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!»
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02.11.2021 15:10 Відповісти
Мазлтов!
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02.11.2021 15:10 Відповісти
Это мене, это опять мене, это все мене.....Я себя не обделил?
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02.11.2021 15:14 Відповісти
С языка снял...
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02.11.2021 15:43 Відповісти
Потом будут орать что все кто против этого бюджета - антисимиты!!!!
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02.11.2021 15:40 Відповісти
Поправки збільшення фінансування шахтарів,аграріїв.пенсіонерів "слуги народу" відфутболили,але збільшили на дупутатів,ментів,суддів,прокурорів.
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02.11.2021 19:03 Відповісти
 
 