Рада одобрила в первом чтении проект Госбюджета-2022. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за постановление о выводах и предложениях к проекту закона о госбюджете на 2022 год.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 273 народных депутата.

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Спикер Руслан Стефанчук сообщил, что правительство должно доработать проект Госбюджета и направить его в парламент на утверждение.

Показатели проекта Государственного бюджета рассчитаны исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год. Прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год - 4505,9 млрд грн), его реальный рост - на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год - рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,2% (прогноз на 2021 год - 107,3%).

Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год следующие: доходы - в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году), расходы - в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году), возврат кредитов - в сумме 10,28 млрд грн, предоставление кредитов - в сумме 23,74 млрд грн, дефицит (финансирование) - в сумме 188 млрд грн.