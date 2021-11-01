Ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

В целом после принятия во втором чтении ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету 25 миллиардов гривен в год.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Отвечая на вопрос, сколько в целом после второго чтения этот закон может принести бюджету, Гетманцев отметил: "25 миллиардов гривен. Первоначально была цифра в 50 миллиардов. Мы убрали норму по уплате НДС застройщиками, также снижены прогнозы по ренте на руду, как мы уже выяснили упавшую в цене. Хотя и эти прогнозы несколько манипулятивны, ведь мы сейчас не знаем, какой будет реальная цена на руду в следующем году".

По его словам, в ресурсный законопроект 5600 не включен налог на роскошь.

"Нет, его там и не было – Кабмин не подал. Это к ним вопрос, почему не внесли", - уточнил парламентарий.

В целом Гетманцев отметил, что в ВР есть голоса для принятия данного законопроекта.

"Есть голоса монобольшинства. Но на комитете была поддержка "Довіри". Не помню, как голосовали депутаты "За майбутнє". Не исключаю, что они не явились", - уточнил нардеп.

"Батьківщина", по словам Гетманцева, не будет поддерживать ресурсный законопроект.

Говоря о синхронизации законопроекта с проектом бюджета на 2022 год, Гетманцев заявил: "5600 не включен в первое чтение бюджета. Но в презентации документа говорилось, что он будет учтен во втором...Бесспорно (Правительство успеет учесть нормы ресурсного законопроекта. - Ред). У нас еще в первом чтении бюджет не принят. Тем более, в Минфине уже расписаны все программы под 5600".

