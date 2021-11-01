РУС
Новости Бюджет-2022
4 573 18

Ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

В целом после принятия во втором чтении ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету 25 миллиардов гривен в год.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Отвечая на вопрос, сколько в целом после второго чтения этот закон может принести бюджету, Гетманцев отметил: "25 миллиардов гривен. Первоначально была цифра в 50 миллиардов. Мы убрали норму по уплате НДС застройщиками, также снижены прогнозы по ренте на руду, как мы уже выяснили упавшую в цене. Хотя и эти прогнозы несколько манипулятивны, ведь мы сейчас не знаем, какой будет реальная цена на руду в следующем году".

По его словам, в ресурсный законопроект 5600 не включен налог на роскошь. 

"Нет, его там и не было – Кабмин не подал. Это к ним вопрос, почему не внесли", - уточнил парламентарий.

В целом Гетманцев отметил, что в ВР есть голоса для принятия данного законопроекта.

"Есть голоса монобольшинства. Но на комитете была поддержка "Довіри". Не помню, как голосовали депутаты "За майбутнє". Не исключаю, что они не явились", - уточнил нардеп.

"Батьківщина", по словам Гетманцева, не будет поддерживать ресурсный законопроект.

Говоря о синхронизации законопроекта с проектом бюджета на 2022 год, Гетманцев заявил: "5600 не включен в первое чтение бюджета. Но в презентации документа говорилось, что он будет учтен во втором...Бесспорно (Правительство успеет учесть нормы ресурсного законопроекта. - Ред). У нас еще в первом чтении бюджет не принят. Тем более, в Минфине уже расписаны все программы под 5600".

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.

Топ комментарии
+17
ага.. аж 25 млрд) в офшоры)
помнится, когда гетьманцев пропагандировал открытие казино - то орал что "доход в бюджет будет аж 7 млрд.грн! понимаете, аж 7 млрд. грн!")
по итогам - доход в бюджет менее 0.7 млрд.грн.. остальное ушло в офшоры зеЛоха и его шоблы.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:16 Ответить
+14
Как игорный бизнес и рынок земли. Дебилизм Гетманцева не излечим.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:15 Ответить
+10
Где млд. грн. по игорному закону? Где десятки млд. грн. по закону о земле? Не их и в помине! Все,что обещают "Слуги Уродов" и Гетманцев в том числе. все ложь, все обман. Таких уже давно сажать надо, а не слушать!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:29 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 17:13 Ответить
игорка - его кормилец и с ним лично у этого чепушилы все ОК
показать весь комментарий
01.11.2021 17:37 Ответить
Він не хворий. Він жадібний, як і все плісняве стадо, і так же як і всі представники його стада ненавидить українців.
Тому і пише закони, які мають обібрати "мудрий" нарід до нитки і перетворити на батраків, яким не до "Віри. Мови. Армії", не до Незалежності, а, аби щось пожерти. Мовчки.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:48 Ответить
такий собі галубой ворішка на довєрії от молодьспортлото
показать весь комментарий
01.11.2021 19:53 Ответить
с "амнистией" та же лажа ! народ не повелся!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:31 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!))))
показать весь комментарий
01.11.2021 17:18 Ответить
Угу, законопроект принесет бюджету 25 млрд гривен инфляции
показать весь комментарий
01.11.2021 17:26 Ответить
полный текст интервью по ссылке не полный
показать весь комментарий
01.11.2021 17:28 Ответить
В нормальных странах делают все чтоб облегчить ведение бизнеса, особенно в это время, и только у нас повышают налоги.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:31 Ответить
Гетьманцев! Ипаный ты *****! Кукую часть, от ожидаемых поступлений, составит доля, вашего ублюдочного, зеленого кодла, с украденных на взятках денег. Что заплатят, так быстро разбогатевшие клоуны, на примере трухина ("порядочного человека"- гандона), которому 11000000 мама подарила?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Ось вони. членограї. Конкуренти діджея Агрохімії.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:36 Ответить
"Есть голоса монобольшинства. Но на комитете была поддержка "Довіри". Не помню, как голосовали депутаты "За майбутнє". Не исключаю, что они не явились", - уточнил нардеп."
То есть глава комитета не знает кто присутствовал на голосовании? Очешуительно...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:39 Ответить
Парад невігластва. А про ресурс тиску на платників у вигляді необмежених нічим запитів - нічого. Про оподаткування сільгоспземлі - теж нічого. Про житлову нерухомість і зростання цін на неї внаслідок оподаткування третього продажу - теж нічого. Власне, це підготовка суспільства бо завтра друге слухання. К
показать весь комментарий
01.11.2021 18:05 Ответить
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:52 Ответить
 
 