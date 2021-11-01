Ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев
В целом после принятия во втором чтении ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету 25 миллиардов гривен в год.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
Отвечая на вопрос, сколько в целом после второго чтения этот закон может принести бюджету, Гетманцев отметил: "25 миллиардов гривен. Первоначально была цифра в 50 миллиардов. Мы убрали норму по уплате НДС застройщиками, также снижены прогнозы по ренте на руду, как мы уже выяснили упавшую в цене. Хотя и эти прогнозы несколько манипулятивны, ведь мы сейчас не знаем, какой будет реальная цена на руду в следующем году".
По его словам, в ресурсный законопроект 5600 не включен налог на роскошь.
"Нет, его там и не было – Кабмин не подал. Это к ним вопрос, почему не внесли", - уточнил парламентарий.
В целом Гетманцев отметил, что в ВР есть голоса для принятия данного законопроекта.
"Есть голоса монобольшинства. Но на комитете была поддержка "Довіри". Не помню, как голосовали депутаты "За майбутнє". Не исключаю, что они не явились", - уточнил нардеп.
"Батьківщина", по словам Гетманцева, не будет поддерживать ресурсный законопроект.
Говоря о синхронизации законопроекта с проектом бюджета на 2022 год, Гетманцев заявил: "5600 не включен в первое чтение бюджета. Но в презентации документа говорилось, что он будет учтен во втором...Бесспорно (Правительство успеет учесть нормы ресурсного законопроекта. - Ред). У нас еще в первом чтении бюджет не принят. Тем более, в Минфине уже расписаны все программы под 5600".
Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.
Тому і пише закони, які мають обібрати "мудрий" нарід до нитки і перетворити на батраків, яким не до "Віри. Мови. Армії", не до Незалежності, а, аби щось пожерти. Мовчки.
помнится, когда гетьманцев пропагандировал открытие казино - то орал что "доход в бюджет будет аж 7 млрд.грн! понимаете, аж 7 млрд. грн!")
по итогам - доход в бюджет менее 0.7 млрд.грн.. остальное ушло в офшоры зеЛоха и его шоблы.
То есть глава комитета не знает кто присутствовал на голосовании? Очешуительно...