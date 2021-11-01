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Новини Бюджет-2022
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Ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

Загалом після ухвалення у другому читанні ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету 25 мільярдів гривень на рік.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Відповідаючи на запитання, скільки загалом після другого читання цей закон може принести бюджету, Гетманцев зазначив: "25 мільярдів гривень. Спочатку була цифра 50 мільярдів. Ми прибрали норму щодо сплати ПДВ забудовниками, також знижено прогнози щодо ренти на руді, як ми вже з'ясували, що впала в ціні. Хоча і ці прогнози дещо маніпулятивні, адже ми зараз не знаємо, якою буде реальна ціна на руду наступного року".

За його словами, до ресурсного законопроєкту 5600 не включено податок на розкіш.

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"Ні, його там і не було – Кабмін не подав. Це до них питання чому не внесли", - уточнив парламентарій.

Загалом Гетманцев зазначив, що у ВР є голоси для ухвалення цього законопроєкту.

"Є голоси монобільшості. Але на комітеті була підтримка "Довіри". Не пам'ятаю, як голосували депутати "За майбутнє". Не виключаю, що вони не з'явилися", - уточнив нардеп.

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"Батьківщина", за словами Гетманцева, не підтримуватиме ресурсний законопроєкт.

Говорячи про синхронізацію законопроєкту з проєктом бюджету на 2022 рік, Гетманцев заявив: "5600 не включено до першого читання бюджету. Але в презентації документа говорилося, що він буде врахований у другому...Безперечно (Уряд встигне врахувати норми ресурсного законопроєкту. - Ред.) "У нас ще в першому читанні бюджет не прийнято. Тим більше, у Мінфіні вже розписані всі програми під 5600".

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Автор: 

бюджет (3036) держбюджет (2422) податки (3913) Податковий кодекс (428) Гетманцев Данило (917)


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Топ коментарі
+17
ага.. аж 25 млрд) в офшоры)
помнится, когда гетьманцев пропагандировал открытие казино - то орал что "доход в бюджет будет аж 7 млрд.грн! понимаете, аж 7 млрд. грн!")
по итогам - доход в бюджет менее 0.7 млрд.грн.. остальное ушло в офшоры зеЛоха и его шоблы.
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01.11.2021 17:16 Відповісти
+14
Как игорный бизнес и рынок земли. Дебилизм Гетманцева не излечим.
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01.11.2021 17:15 Відповісти
+10
Где млд. грн. по игорному закону? Где десятки млд. грн. по закону о земле? Не их и в помине! Все,что обещают "Слуги Уродов" и Гетманцев в том числе. все ложь, все обман. Таких уже давно сажать надо, а не слушать!
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01.11.2021 17:29 Відповісти
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01.11.2021 17:13 Відповісти
Как игорный бизнес и рынок земли. Дебилизм Гетманцева не излечим.
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01.11.2021 17:15 Відповісти
игорка - его кормилец и с ним лично у этого чепушилы все ОК
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01.11.2021 17:37 Відповісти
Він не хворий. Він жадібний, як і все плісняве стадо, і так же як і всі представники його стада ненавидить українців.
Тому і пише закони, які мають обібрати "мудрий" нарід до нитки і перетворити на батраків, яким не до "Віри. Мови. Армії", не до Незалежності, а, аби щось пожерти. Мовчки.
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01.11.2021 19:48 Відповісти
такий собі галубой ворішка на довєрії от молодьспортлото
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01.11.2021 19:53 Відповісти
ага.. аж 25 млрд) в офшоры)
помнится, когда гетьманцев пропагандировал открытие казино - то орал что "доход в бюджет будет аж 7 млрд.грн! понимаете, аж 7 млрд. грн!")
по итогам - доход в бюджет менее 0.7 млрд.грн.. остальное ушло в офшоры зеЛоха и его шоблы.
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01.11.2021 17:16 Відповісти
с "амнистией" та же лажа ! народ не повелся!
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01.11.2021 17:31 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!))))
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01.11.2021 17:18 Відповісти
Ага. Бабульки, продающие овощи/фрукты со своего огорода накидают в бюджет бабла. Остальные - либо в офшорах спрячутся, либо как-то по другому гетьманцева на..ут.
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01.11.2021 17:24 Відповісти
Угу, законопроект принесет бюджету 25 млрд гривен инфляции
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01.11.2021 17:26 Відповісти
полный текст интервью по ссылке не полный
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01.11.2021 17:28 Відповісти
Где млд. грн. по игорному закону? Где десятки млд. грн. по закону о земле? Не их и в помине! Все,что обещают "Слуги Уродов" и Гетманцев в том числе. все ложь, все обман. Таких уже давно сажать надо, а не слушать!
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01.11.2021 17:29 Відповісти
В нормальных странах делают все чтоб облегчить ведение бизнеса, особенно в это время, и только у нас повышают налоги.
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01.11.2021 17:31 Відповісти
Гетьманцев! Ипаный ты *****! Кукую часть, от ожидаемых поступлений, составит доля, вашего ублюдочного, зеленого кодла, с украденных на взятках денег. Что заплатят, так быстро разбогатевшие клоуны, на примере трухина ("порядочного человека"- гандона), которому 11000000 мама подарила?
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01.11.2021 17:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Ось вони. членограї. Конкуренти діджея Агрохімії.
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01.11.2021 17:36 Відповісти
"Есть голоса монобольшинства. Но на комитете была поддержка "Довіри". Не помню, как голосовали депутаты "За майбутнє". Не исключаю, что они не явились", - уточнил нардеп."
То есть глава комитета не знает кто присутствовал на голосовании? Очешуительно...
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01.11.2021 17:39 Відповісти
Парад невігластва. А про ресурс тиску на платників у вигляді необмежених нічим запитів - нічого. Про оподаткування сільгоспземлі - теж нічого. Про житлову нерухомість і зростання цін на неї внаслідок оподаткування третього продажу - теж нічого. Власне, це підготовка суспільства бо завтра друге слухання. К
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01.11.2021 18:05 Відповісти
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...
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01.11.2021 18:52 Відповісти
 
 