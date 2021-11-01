Ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев
Загалом після ухвалення у другому читанні ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету 25 мільярдів гривень на рік.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Відповідаючи на запитання, скільки загалом після другого читання цей закон може принести бюджету, Гетманцев зазначив: "25 мільярдів гривень. Спочатку була цифра 50 мільярдів. Ми прибрали норму щодо сплати ПДВ забудовниками, також знижено прогнози щодо ренти на руді, як ми вже з'ясували, що впала в ціні. Хоча і ці прогнози дещо маніпулятивні, адже ми зараз не знаємо, якою буде реальна ціна на руду наступного року".
За його словами, до ресурсного законопроєкту 5600 не включено податок на розкіш.
"Ні, його там і не було – Кабмін не подав. Це до них питання чому не внесли", - уточнив парламентарій.
Загалом Гетманцев зазначив, що у ВР є голоси для ухвалення цього законопроєкту.
"Є голоси монобільшості. Але на комітеті була підтримка "Довіри". Не пам'ятаю, як голосували депутати "За майбутнє". Не виключаю, що вони не з'явилися", - уточнив нардеп.
"Батьківщина", за словами Гетманцева, не підтримуватиме ресурсний законопроєкт.
Говорячи про синхронізацію законопроєкту з проєктом бюджету на 2022 рік, Гетманцев заявив: "5600 не включено до першого читання бюджету. Але в презентації документа говорилося, що він буде врахований у другому...Безперечно (Уряд встигне врахувати норми ресурсного законопроєкту. - Ред.) "У нас ще в першому читанні бюджет не прийнято. Тим більше, у Мінфіні вже розписані всі програми під 5600".
Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.
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Тому і пише закони, які мають обібрати "мудрий" нарід до нитки і перетворити на батраків, яким не до "Віри. Мови. Армії", не до Незалежності, а, аби щось пожерти. Мовчки.
помнится, когда гетьманцев пропагандировал открытие казино - то орал что "доход в бюджет будет аж 7 млрд.грн! понимаете, аж 7 млрд. грн!")
по итогам - доход в бюджет менее 0.7 млрд.грн.. остальное ушло в офшоры зеЛоха и его шоблы.
То есть глава комитета не знает кто присутствовал на голосовании? Очешуительно...