Ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

Загалом після ухвалення у другому читанні ресурсний законопроєкт 5600 принесе бюджету 25 мільярдів гривень на рік.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Відповідаючи на запитання, скільки загалом після другого читання цей закон може принести бюджету, Гетманцев зазначив: "25 мільярдів гривень. Спочатку була цифра 50 мільярдів. Ми прибрали норму щодо сплати ПДВ забудовниками, також знижено прогнози щодо ренти на руді, як ми вже з'ясували, що впала в ціні. Хоча і ці прогнози дещо маніпулятивні, адже ми зараз не знаємо, якою буде реальна ціна на руду наступного року".

За його словами, до ресурсного законопроєкту 5600 не включено податок на розкіш.

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"Ні, його там і не було – Кабмін не подав. Це до них питання чому не внесли", - уточнив парламентарій.

Загалом Гетманцев зазначив, що у ВР є голоси для ухвалення цього законопроєкту.

"Є голоси монобільшості. Але на комітеті була підтримка "Довіри". Не пам'ятаю, як голосували депутати "За майбутнє". Не виключаю, що вони не з'явилися", - уточнив нардеп.

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"Батьківщина", за словами Гетманцева, не підтримуватиме ресурсний законопроєкт.

Говорячи про синхронізацію законопроєкту з проєктом бюджету на 2022 рік, Гетманцев заявив: "5600 не включено до першого читання бюджету. Але в презентації документа говорилося, що він буде врахований у другому...Безперечно (Уряд встигне врахувати норми ресурсного законопроєкту. - Ред.) "У нас ще в першому читанні бюджет не прийнято. Тим більше, у Мінфіні вже розписані всі програми під 5600".

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