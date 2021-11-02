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ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу експрезидента України Віктора Януковича, який заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя і відмову України розслідувати замахи на нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У комунікації ЄСПЛ, оприлюдненій 2 листопада, зазначається, що скаргу було подано в жовтні 2015 року. Восени 2021 року суд розпочав розгляд заяви Януковича та звернувся до уряду України з проханням письмово прокоментувати висунуті претензії.

У скарзі Янукович, зокрема, заявляє про те, що у 2014 році сталася низка замахів на його життя. Йдеться про події 21 лютого 2014 року, коли невідомі намагалися затримати транспортні засоби зі складу кортежу, який прямував у бік Харкова. Кортеж, що проїхав через Київську, Черкаську, Полтавську та Харківську області, проминув п'ять блокпостів. На перших трьох блокпостах було зроблено спроби заблокувати автомобілі. На останніх двох блокпостах обстріляли машини. Було пошкоджено три машини й поранено солдата, який входив в ескорт, зазначається в заяві Януковича.

Янукович також стверджує, що того самого дня на блокпосту біля Умані невідомі відкрили вогонь по автомобілях зі складу кортежу, що прямував у бік Криму. "Заявник не їхав із кортежами під час можливих нападів", - зазначається в оприлюдненому документі.

У скарзі екс-президент також повідомляє, що розслідування, яке проводиться проти нього в Україні, є занадто тривалим. Крім того, оскільки розслідування проводилося заочно, воно "не є ні незалежним, ні неупередженим", і стверджує, що судовий розгляд за його відсутності не був справедливим. Також Янукович вважає порушенням презумпції невинуватості осудливі заяви українських посадовців.

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Автор: 

Янукович Віктор (10784) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+7
Кто только на Хама не покушался- и яйцо, и венок...
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02.11.2021 16:52 Відповісти
+1
Замах - це коли він сказав, що його і Рибака обстріляли озброєні люди "без жодних ознак одягу"?
Правда, Рибак спростував це - бо він у лікарні був...
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02.11.2021 16:45 Відповісти
+1
цілком ймовірно, якщо брати до уваги які "праффесіонали" готували обвинувачення
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02.11.2021 18:45 Відповісти
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Замах - це коли він сказав, що його і Рибака обстріляли озброєні люди "без жодних ознак одягу"?
Правда, Рибак спростував це - бо він у лікарні був...
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02.11.2021 16:45 Відповісти
кароче овоща признали чилавэком...
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02.11.2021 16:47 Відповісти
А в суд на восстановление в должности президента он ещё не подал?
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02.11.2021 16:48 Відповісти
Кто только на Хама не покушался- и яйцо, и венок...
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02.11.2021 16:52 Відповісти
хам-шансов у тебя неттак и подохнешь в лапотне...
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02.11.2021 16:54 Відповісти
ранен солдат Витек ты папарился с передоза какой солдат в ГСО ниже капитанов не принимают пора бы знать что такое ГСО.... кроме Витиных пьяных фантазий типа нас обстреляли какие преступления может то тебя россияне обстреливали как знать..то...
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02.11.2021 17:00 Відповісти
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02.11.2021 17:16 Відповісти
И что будет, если засудят Украину?
Оправдают овоща по всем статьям?
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02.11.2021 17:22 Відповісти
цілком ймовірно, якщо брати до уваги які "праффесіонали" готували обвинувачення
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02.11.2021 18:45 Відповісти
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02.11.2021 17:25 Відповісти
теперь еще и овощу будем платить

интересно, сколько евросудьи ему начислят
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02.11.2021 17:25 Відповісти
Альцгеймер
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02.11.2021 18:15 Відповісти
Вернуть ему страусов? "Птичку жалко"... Ооо, можно вернуть фото и видео страусов... По моему и справедливо, и гуманно.
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02.11.2021 19:26 Відповісти
***** щось давненько не висовував Легітимного. Можеш той вже тю-тю.
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02.11.2021 20:38 Відповісти
 
 