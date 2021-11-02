ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу експрезидента України Віктора Януковича, який заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя і відмову України розслідувати замахи на нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У комунікації ЄСПЛ, оприлюдненій 2 листопада, зазначається, що скаргу було подано в жовтні 2015 року. Восени 2021 року суд розпочав розгляд заяви Януковича та звернувся до уряду України з проханням письмово прокоментувати висунуті претензії.

У скарзі Янукович, зокрема, заявляє про те, що у 2014 році сталася низка замахів на його життя. Йдеться про події 21 лютого 2014 року, коли невідомі намагалися затримати транспортні засоби зі складу кортежу, який прямував у бік Харкова. Кортеж, що проїхав через Київську, Черкаську, Полтавську та Харківську області, проминув п'ять блокпостів. На перших трьох блокпостах було зроблено спроби заблокувати автомобілі. На останніх двох блокпостах обстріляли машини. Було пошкоджено три машини й поранено солдата, який входив в ескорт, зазначається в заяві Януковича.

Янукович також стверджує, що того самого дня на блокпосту біля Умані невідомі відкрили вогонь по автомобілях зі складу кортежу, що прямував у бік Криму. "Заявник не їхав із кортежами під час можливих нападів", - зазначається в оприлюдненому документі.

У скарзі екс-президент також повідомляє, що розслідування, яке проводиться проти нього в Україні, є занадто тривалим. Крім того, оскільки розслідування проводилося заочно, воно "не є ні незалежним, ні неупередженим", і стверджує, що судовий розгляд за його відсутності не був справедливим. Також Янукович вважає порушенням презумпції невинуватості осудливі заяви українських посадовців.

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