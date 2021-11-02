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ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича, который заявил о предвзятом отношении к нему украинского правосудия и отказе расследовать покушения на него.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В коммуникации ЕСПЧ, обнародованной 2 ноября, указывается, что жалоба была подана в октябре 2015 года. Осенью 2021 года суд приступил к рассмотрению заявления Януковчиа и обратился к правительству Украины с просьбой письменно прокомментировать выдвинутые претензии.

В жалобе Янукович, помимо прочего, заявляет о том, что в 2014 году произошел ряд покушений на его жизнь. Речь идет о событиях 21 февраля 2014 года, когда неизвестные пытались силой задержать транспортные средства, входившие в состав кортежа, направлявшегося в сторону Харькова. Кортеж, прошедший через Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области, проехал через пять блокпостов. На первых трех блокпостах были предприняты попытки заблокировать автомобили. На последних двух блокпостах обстреляли машины. Были повреждены три машины и ранен солдат, входивший в эскорт, указывается в заявлении Януковича.

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Янукович также утверждает, что в тот же день на блокпосту возле Умани неизвестные открыли огонь по автомобилям, входившим в состав кортежа, направлявшегося в сторону Крыма. "Заявитель не ехал с кортежами во время предполагаемых нападений", - указывается в обнародованном документе.

В жалобе экс-президент также сообщает, что расследование, которое проводится против него в Украине, является слишком продолжительным. Кроме того, поскольку расследование проводилось заочно, оно "не являются ни независимыми, ни беспристрастными", и утверждает, что судебное разбирательство, в его отсутствие, не было справедливым. Также Янукович считает нарушением презумпции невиновности осуждающие заявления украинских должностных лиц.

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Автор: 

Янукович Виктор (30790) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+7
Кто только на Хама не покушался- и яйцо, и венок...
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02.11.2021 16:52 Ответить
+1
Замах - це коли він сказав, що його і Рибака обстріляли озброєні люди "без жодних ознак одягу"?
Правда, Рибак спростував це - бо він у лікарні був...
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02.11.2021 16:45 Ответить
+1
цілком ймовірно, якщо брати до уваги які "праффесіонали" готували обвинувачення
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02.11.2021 18:45 Ответить
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Замах - це коли він сказав, що його і Рибака обстріляли озброєні люди "без жодних ознак одягу"?
Правда, Рибак спростував це - бо він у лікарні був...
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02.11.2021 16:45 Ответить
кароче овоща признали чилавэком...
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02.11.2021 16:47 Ответить
А в суд на восстановление в должности президента он ещё не подал?
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02.11.2021 16:48 Ответить
Кто только на Хама не покушался- и яйцо, и венок...
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02.11.2021 16:52 Ответить
хам-шансов у тебя неттак и подохнешь в лапотне...
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02.11.2021 16:54 Ответить
ранен солдат Витек ты папарился с передоза какой солдат в ГСО ниже капитанов не принимают пора бы знать что такое ГСО.... кроме Витиных пьяных фантазий типа нас обстреляли какие преступления может то тебя россияне обстреливали как знать..то...
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02.11.2021 17:00 Ответить
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02.11.2021 17:16 Ответить
И что будет, если засудят Украину?
Оправдают овоща по всем статьям?
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02.11.2021 17:22 Ответить
цілком ймовірно, якщо брати до уваги які "праффесіонали" готували обвинувачення
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02.11.2021 18:45 Ответить
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02.11.2021 17:25 Ответить
теперь еще и овощу будем платить

интересно, сколько евросудьи ему начислят
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02.11.2021 17:25 Ответить
Альцгеймер
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02.11.2021 18:15 Ответить
Вернуть ему страусов? "Птичку жалко"... Ооо, можно вернуть фото и видео страусов... По моему и справедливо, и гуманно.
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02.11.2021 19:26 Ответить
***** щось давненько не висовував Легітимного. Можеш той вже тю-тю.
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02.11.2021 20:38 Ответить
 
 