Рада проголосувала за усунення правової колізії у діяльності Нацагентства щодо забезпечення якості вищої освіти

Верховна рада проголосувала за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 309 народних депутатів.

"Законопроєкт розроблено з метою усунення правової колізії в законі України "Про вищу освіту" щодо принципів відбору членів НАЗЯВО, а саме застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу Національного агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", - сказано у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, як зазначається, колізія виникла після скасування рішення про затвердження складу НАЗЯВО ухвалою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 13 жовтня 2021 року.

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Блокування повноважень працівників агентства може призвести до затримки видачі дипломів про вищу освіту випускникам освітніх програм, за якими здійснюється підготовка претендентів на вищу освіту, які перебувають у процесі акредитації освітніх програм.

13 жовтня Верховний суд ухвалив рішення про скасування Кабміну щодо затвердження складу НАЗЯВО. 19 жовтня агентство повідомило, що втратило можливість здійснювати свої повноваження та приймати будь-які рішення.

Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради на 2 листопада. Нардепи планують ухвалити постанову про нові правила відвідування Ради, а також розглянути бюджетні поправки.