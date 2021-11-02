Іноземці, які захищали Україну, можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою, - закон

Верховна Рада 2 листопада ухвалила за основу і в цілому закон №5630, яким спрощується процедура оформлення громадянства України для іноземців, які допомагають відвоювати Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, зазначений закон реалізує указ президента Володимира Зеленського, підписаний у серпні 2019 року.

На спрощений порядок набуття українського громадянства можуть претендувати ті іноземці, які захищали територіальну цілісність України. Також у законі йдеться і про осіб без громадянства, які воювали на Донеччині на боці нашої країни.

Загалом йдеться про бійців, які: зазнали переслідувань з боку держави-агресора, проходять або проходили військову службу у ЗСУ, були нагороджені держнагородою або мають видатні заслуги перед Україною.

Для того, щоб отримати паспорт України, іноземні добровольці мають подати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства.

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