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Новини Війна
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Іноземці, які захищали Україну, можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою, - закон

Іноземці, які захищали Україну, можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою, - закон

Верховна Рада 2 листопада ухвалила за основу і в цілому закон №5630, яким спрощується процедура оформлення громадянства України для іноземців, які допомагають відвоювати Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, зазначений закон реалізує указ президента Володимира Зеленського, підписаний у серпні 2019 року.

На спрощений порядок набуття українського громадянства можуть претендувати ті іноземці, які захищали територіальну цілісність України. Також у законі йдеться і про осіб без громадянства, які воювали на Донеччині на боці нашої країни.

Загалом йдеться про бійців, які: зазнали переслідувань з боку держави-агресора, проходять або проходили військову службу у ЗСУ, були нагороджені держнагородою або мають видатні заслуги перед Україною.

Для того, щоб отримати паспорт України, іноземні добровольці мають подати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства.

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Автор: 

ВР (15073) громадянство (1082) закон (2845)


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Топ коментарі
+6
"Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства." Источник:

Тобто, щоб стати Громадянином України треба відмовитись від іноземного громадянства, а щоб стати депутаною чи держслужбовцем - ні. А щоб це було законно, то "скажений принтер" вже готовий видати "на гора" закон про подвійне громадянство від "узеленських"...
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02.11.2021 19:41 Відповісти
+4
Когда накажут убийц Амины Акуевой?
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02.11.2021 19:15 Відповісти
+3
понадобилось всего 8 лет...
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02.11.2021 19:02 Відповісти
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понадобилось всего 8 лет...
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02.11.2021 19:02 Відповісти
Як казав колись депутат Катеринчук: "Трошки ЗАПІЗДАли".
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02.11.2021 19:26 Відповісти
Когда накажут убийц Амины Акуевой?
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02.11.2021 19:15 Відповісти
Знаем эту упрощённую процедуру ! Пока упрощённая процедура передачи Московии всех кавказцев включая грузин. Они все там совершили "преступления".
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02.11.2021 19:15 Відповісти
"Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства." Источник:

Тобто, щоб стати Громадянином України треба відмовитись від іноземного громадянства, а щоб стати депутаною чи держслужбовцем - ні. А щоб це було законно, то "скажений принтер" вже готовий видати "на гора" закон про подвійне громадянство від "узеленських"...
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02.11.2021 19:41 Відповісти
Подвійне громадянство тільки депутатам і потрібне,легалізація каннабісу також (як приклад з депутатом ,який недавно помер від передозу ),про казіно вже не кажу...От вам і покращення...
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02.11.2021 21:16 Відповісти
зато теперь от желающих получить громадянство отбою не будет, очередь будет стоять от канадской границы
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02.11.2021 19:45 Відповісти
Вони анонсують для прикладу Канаду,а самі мріють про Ізраїль...
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02.11.2021 21:18 Відповісти
Я воював за Україну у 2014 році. І не голосував ні за порошенка, ні за зелю, ні за СН. Але що можу зараз казати? Нарешті!!! "При ***** такого уж точно не було!"))) Якщо б ще звільнити з тюрем всіх українських ветеранов та добровольців...
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02.11.2021 20:59 Відповісти
Уже звільняють і волонтерів, і добровальців, і патріотів ,і громадянство дають ,і навіть, згадали про Яроша:треба захищати хазяїв України-бєнів,ахмєтів,новінських (ін.злодіїв)від кремлівської мафії....З чого б то,бєня-песиголовець видавав по мільйону гривень сім"ям загиблих воїнів...а все просто-його котел в Дебальцево (а преса якось,про це мовчала ,що послав воїнів на погибель із за ТЕС-хотів собі присвоїти).....Як тривога-то до Бога!
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03.11.2021 08:40 Відповісти
 
 