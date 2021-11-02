90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

Станом на початок листопада поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях перебувало близько 90 тис. російських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві запевнили, що відстежують ситуацію поряд із українськими кордонами та обмінюються інформацією про неї з іноземними партнерами.

За даними Головного управління розвідки МО, біля кордонів України та на окупованих територіях станом на початок листопада зосереджено угруповання військ близько 90 тисяч осіб.

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"До його складу входять війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", - сказано у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що у другій половині року Росія провела поряд із кордонами України низку військових навчань.

"Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною", - наголосили у Міноборони.

Там додали, що Росія періодично "вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".