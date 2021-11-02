90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони
Станом на початок листопада поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях перебувало близько 90 тис. російських військових.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві запевнили, що відстежують ситуацію поряд із українськими кордонами та обмінюються інформацією про неї з іноземними партнерами.
За даними Головного управління розвідки МО, біля кордонів України та на окупованих територіях станом на початок листопада зосереджено угруповання військ близько 90 тисяч осіб.
"До його складу входять війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", - сказано у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що у другій половині року Росія провела поряд із кордонами України низку військових навчань.
"Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною", - наголосили у Міноборони.
Там додали, що Росія періодично "вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".
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