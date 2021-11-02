90 тыс. военных РФ находятся у границ Украины, - Минобороны

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве заверили, что отслеживают ситуацию рядом с украинскими границами и обмениваются информацией о ней с иностранными партнерами.

По данным Главного управления разведки МО, на оккупированных территориях и у границ Украины по состоянию на начало ноября сосредоточена группировка войск в 90 тысяч человек.

"В её состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что во второй половине года Россия провела рядом с границами Украины ряд военных учений.

"После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной", - подчеркнули в Минобороны.

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Там добавили, что Россия периодически "прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".