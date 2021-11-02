Ярош про посаду радника головкома ЗСУ: Є конкретні плани
Дмитро Ярош розповів, чим займатиметься як радник головнокомандувача ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Ярош не став вдаватися в деталі щодо того, коли саме і як отримав запрошення, але сказав, що наказ був виданий ще в жовтні. За його словами, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужним багато років і "абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію щодо цієї посади.
"Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав він.
Як зазначив Ярош, він досі очолює "Українську добровольчу армію": "Я перебував на різних посадах у різних формуваннях, у мене в підпорядкуванні пройшло близько 10 тисяч людей. Відповідно, коли була ескалація навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, Збройних сил і так далі. Зараз дуже важливо це все підсумувати, організувати, унапрямити. Я й зараз є командувачем ДУК, я звідти нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому робили те, що від нас треба для захисту нашої державності".
Він не уточнив, чи планується створювати нові добровольчі формування чи надалі інтегрувати добровольців до Збройних сил України, сказавши, що це "буде видно по ситуації".
"Наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення РФ, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливе в будь-який момент, добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити з різних причин", – додав Ярош.
Коментуючи можливу реакцію Росії на своє призначення й можливі загострення на лінії фронту, ексголова "Правого сектору" вказав на те, що порушення режиму тиші відбуваються й зараз.
"Кожен день російські терористичні війська завдають ударів, кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, бойові травми. І (притягувати – ред.) призначення Яроша радником – це смішно просто. Але не виключено, що росіяни будуть про це говорити, кричати", – припустив він.
2 листопада командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош повідомив про своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України.
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второе- а что собственно Ярош собирается насоветовать вовику? Как в ВСУ молодежь в патриотическом плане воспитывать? Так для этого в армии выховники есть и их специально этому в военных вышах учат. Как проводить операции и боевые действия? Так есть профи типа Залужного или Наева сирпытом и военной обвитой? Мне почему то генерал Мулява вдруг вспомнился… помнишь такого? Вот этого всего я и не пойму
Главнокомандующий ВСУ это Залужный. А Зеленский - ВЕРХОВНЫЙ Главнокомандующий.
Ярош - советник Залужного, а не Зеленского.
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.