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Ярош про посаду радника головкома ЗСУ: Є конкретні плани

Ярош про посаду радника головкома ЗСУ: Є конкретні плани

Дмитро Ярош розповів, чим займатиметься як радник головнокомандувача ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Ярош не став вдаватися в деталі щодо того, коли саме і як отримав запрошення, але сказав, що наказ був виданий ще в жовтні. За його словами, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужним багато років і "абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію щодо цієї посади.

"Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав він.

Як зазначив Ярош, він досі очолює "Українську добровольчу армію": "Я перебував на різних посадах у різних формуваннях, у мене в підпорядкуванні пройшло близько 10 тисяч людей. Відповідно, коли була ескалація навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, Збройних сил і так далі. Зараз дуже важливо це все підсумувати, організувати, унапрямити. Я й зараз є командувачем ДУК, я звідти нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому робили те, що від нас треба для захисту нашої державності".

Він не уточнив, чи планується створювати нові добровольчі формування чи надалі інтегрувати добровольців до Збройних сил України, сказавши, що це "буде видно по ситуації".

"Наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення РФ, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливе в будь-який момент, добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити з різних причин", – додав Ярош.

Коментуючи можливу реакцію Росії на своє призначення й можливі загострення на лінії фронту, ексголова "Правого сектору" вказав на те, що порушення режиму тиші відбуваються й зараз.

"Кожен день російські терористичні війська завдають ударів, кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, бойові травми. І (притягувати – ред.) призначення Яроша радником – це смішно просто. Але не виключено, що росіяни будуть про це говорити, кричати", – припустив він.

2 листопада командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош повідомив про своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України.

Автор: 

Ярош Дмитро (178) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+31
Когда такие люди привлекаются -- это всегда хорошо. Респект.
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02.11.2021 23:45 Відповісти
+14
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02.11.2021 23:53 Відповісти
+10
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03.11.2021 00:07 Відповісти
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Гриценко навіть ротою в своєму житті більше місяця не командував. Це повність паркетний слизняк і тотально корумповане чмо яке на пару з Ющенко через Міхо Саакашвілі розпродали майно армії на мільярди доларів. Гриценко це "проект" Юлії Мостової (дружина) яка в свою чергу на утримання у Юльки Капітєльман.
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03.11.2021 16:59 Відповісти
Фу , какие примитивньіе рассуждения ! Гриценко еще в начале 90-х учился в США (Вест-Пойнт) , до знакомства с Юлией Мостовой , отлично знает структуру управления американской армии и имеет необходимьіе связи в Пентагоне. Будучи министром обороньі он заставил армию заняться боевой учебой , о чем пузатьіе совковьіе генеральі , типа Кузьмука , давно забьіли. На момент начала войньі в 2014г такому специалисту ценьі не бьіло в Минобороньі Украиньі , но Порошенко просто побоялся его политических амбиций и принципиальности. Гриценко никогда бьі не взял под козьірек , когда шли преступньіе приказьі во время Иловайска , ДАПа и Дебальцево , в отличие от Гелетея и Муженко.
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03.11.2021 17:58 Відповісти
З якого це дива "стажування" недоумків з країн "третього світу" у Вашій уяві перетворилося на "навчання в Вест-Поїнті"? Ніяких звязків у нього нема. І бути не може бо ніякої бойовою підготовки він там не проходив. Так, штани протирав між оглядовими лекціями та фуршетами. Будучи міністром оборони єдине чим він займався це отримував процент від продажу зброї. Інтернет Вам в руки - саме при ньому було продано найцінніше і найбільше. Формально за безцінь (через Грузію). Відкати були колосальними... Хватило на острів і яхту в Конча Заспі... Всі амбіції які має цей поц пряма трансляція "хотєлок" Юлії Мостової і всі його кар'єрні сходи наслідок її співпраці з "мадам Капітєльман". Це ж було вчора! Що забули? В 2014 де ві був? А де він міг бути коли Юлька сказала що жоден танк не має виїхати і жодна рушниця не має вистрілити в окупанта? Ото ж..
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03.11.2021 18:11 Відповісти
Фу , помойка ! Откуда столько злобьі , вас Гриценко из армии погнал в свое время ?
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03.11.2021 18:59 Відповісти
Яка "злоба"?, Господи... Лише констатація загальновідомих фактів.
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03.11.2021 20:10 Відповісти
Ярош буде так радити, як ходив на засідання ради, коли був депутатом.
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03.11.2021 07:05 Відповісти
Та он пол дня в новенькой форме рядом с передовой потусовался - и ушел в подполье. Командовать... Мутный тип, и непонятно - чьих будет
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03.11.2021 09:01 Відповісти
Що не понятного? Піджидок.
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03.11.2021 18:13 Відповісти
Ярош начистить на новій посаді свій кулемет до блиску. Зеля буде задоволений.
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03.11.2021 08:14 Відповісти
"конкретные планы" с ФСБ согласованы?
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03.11.2021 08:59 Відповісти
Интересно долго ли команда ермака уговаривала Яроша вступить на эту посаду для поднятия рейтинга нынешнего зелёненького гарантик? Я так понимаю, финт с Ярошем именно для этого был придуман? А сейчас - «и нашим и вашим»! Как только Ярош согласился?
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03.11.2021 09:59 Відповісти
Ну він же погодився отримувати зарплату і виплати депутата нічого не роблячи взагалі протягом пяти років! Це халявщик. А халявщик від халяви ніколи і ні за яких обставин не відмовиться.
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03.11.2021 18:15 Відповісти
Думаю , що призначення Яроша радником - то вимушений хід Блазня після того як блазень вирвався в лідери антирейтингу.Це заслужене признання авторитету Яроша. З іншого боку - у радника нема ніяких владних повноважень . Просто блазень надіється підняти свій рейтинг .
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03.11.2021 11:27 Відповісти
Авторитет Яроша це трансляції Скабєєвої. Буцімто кацапи його бояться то значить він "сила". А насправді то простий пшик який ті ж самі кацапи нам підсунули.
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03.11.2021 18:17 Відповісти
Ярош мав би це розуміти.
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03.11.2021 11:28 Відповісти
Ярош - молодец. И лучше вас, мудаков-борзописцев, понимает ситуацию.
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03.11.2021 12:10 Відповісти
Разъясните ситуацию пожалуйста а Томы тут олени собрались и не знаем что же там у бубочки в по происходит. Ну смелее..
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03.11.2021 15:59 Відповісти
Я не могу разъяснить, я могу предположить, что Зеля играет на свой рейтинг патриота, а у Яроша очевидно есть свои резоны воспользоваться ситуацией. Надеюсь, ты не подозреваешь его в любви к должностям?
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03.11.2021 16:23 Відповісти
Ни в коем разе. Он последние годы ровно и тихо сидел где то. Просто я думал что Ярош побрезгует идти в радники к человеку замазанному в офшорах, вагнергейтах, кумовстве с олигархами и прочей фигней (перечислять противно).
второе- а что собственно Ярош собирается насоветовать вовику? Как в ВСУ молодежь в патриотическом плане воспитывать? Так для этого в армии выховники есть и их специально этому в военных вышах учат. Как проводить операции и боевые действия? Так есть профи типа Залужного или Наева сирпытом и военной обвитой? Мне почему то генерал Мулява вдруг вспомнился… помнишь такого? Вот этого всего я и не пойму
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03.11.2021 16:40 Відповісти
Мой друг, не стоит так яростно вопрошать по поводу ситуации, которой ты нихрена не понял!
Главнокомандующий ВСУ это Залужный. А Зеленский - ВЕРХОВНЫЙ Главнокомандующий.
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03.11.2021 18:26 Відповісти
Это то я как раз прекрасно понимаю. Особенно про верховного ни дня в армии не служившего. Так чтоо Ярош ему советовать будет этому самому Верховному?
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03.11.2021 22:51 Відповісти
Ты дурак или прикидываешься?
Ярош - советник Залужного, а не Зеленского.
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04.11.2021 13:01 Відповісти
Прикидуюсь конечно… но ты успокойся , москали уже пишут что Ярош якобы уже передумал и отказался….
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04.11.2021 13:05 Відповісти
И второе, интересно а Ярош не повиться зашкварится когда задолго до окончания каденции бубочка в отставку отправится
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03.11.2021 16:42 Відповісти
не зря я за Яроша голосовал на президентских выборах)
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03.11.2021 16:59 Відповісти
Раджу всім знайти в мережі програму партії "Правий Сектор" яку розробляв Ярош. І Ви переконаєтесь що цей чувак тотально їбанутий на всю голову (древнєіндійська кастова система). Навіть ***** і той розумніший за Яроша...
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03.11.2021 17:02 Відповісти
То не Ярош розробляв...
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04.11.2021 11:24 Відповісти
Можливо, але ж він як голова партії погодився з публікацією того марення. Цей текст повністю дискредитував "Правий Сектор" та його "ідеологію".
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04.11.2021 16:55 Відповісти
Та боюся,що то не в Україні писали...
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04.11.2021 17:54 Відповісти
Не має різниці де писали. Головне що розмістили на офіційному сайті "Правого Сектору". Після чого частина людей вийшла з "Правого Сектору" а партія в ВР не пройшла...
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04.11.2021 18:40 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:06 Відповісти
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