Ярош о должности советника главкома ВСУ: Есть конкретные планы

Дмитрий Ярош рассказал, чем будет заниматься в качестве советника главнокомандующего ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ярош не стал вдаваться в детали, когда именно и как получил приглашение, но сказал, что приказ был издан еще в октябре. По его словам, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение этой должности.

"Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, у него, соответственно, есть определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я уверен, что мы ее сделаем", – сказал он.

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Как отметил Ярош, он до сих пор возглавляет "Украинскую добровольческую армию": "Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей готово стать в строй, опять же, добробатов, Вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности".

Он не уточнил, планируется ли создавать новые добровольческие формирования или интегрировать добровольцев в Вооруженные силы Украины, сказав, что это "будет видно по ситуации".

"Например, если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется, мы об этом знаем, оно возможно в любой момент, добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, по разным схемам. Всего не могу говорить по разным причинам", – добавил Ярош.

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Комментируя возможную реакцию России на свое назначение и возможные обострения на линии фронта, экс-председатель "Правого сектора" отметил, что нарушения режима тишины происходят и сейчас.

"Каждый день российские террористические войска наносят удары, каждый день гибнут наши ребята или получают ранения, контузии, боевые травмы. И (притягивать. – Ред.) назначение Яроша советником – это смешно просто. Но не исключено, что россияне будут об этом говорить, кричать", – предположил он.

2 ноября командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.