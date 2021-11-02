Ярош о должности советника главкома ВСУ: Есть конкретные планы
Дмитрий Ярош рассказал, чем будет заниматься в качестве советника главнокомандующего ВСУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Ярош не стал вдаваться в детали, когда именно и как получил приглашение, но сказал, что приказ был издан еще в октябре. По его словам, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение этой должности.
"Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, у него, соответственно, есть определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я уверен, что мы ее сделаем", – сказал он.
Как отметил Ярош, он до сих пор возглавляет "Украинскую добровольческую армию": "Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей готово стать в строй, опять же, добробатов, Вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности".
Он не уточнил, планируется ли создавать новые добровольческие формирования или интегрировать добровольцев в Вооруженные силы Украины, сказав, что это "будет видно по ситуации".
"Например, если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется, мы об этом знаем, оно возможно в любой момент, добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, по разным схемам. Всего не могу говорить по разным причинам", – добавил Ярош.
Комментируя возможную реакцию России на свое назначение и возможные обострения на линии фронта, экс-председатель "Правого сектора" отметил, что нарушения режима тишины происходят и сейчас.
"Каждый день российские террористические войска наносят удары, каждый день гибнут наши ребята или получают ранения, контузии, боевые травмы. И (притягивать. – Ред.) назначение Яроша советником – это смешно просто. Но не исключено, что россияне будут об этом говорить, кричать", – предположил он.
2 ноября командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
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второе- а что собственно Ярош собирается насоветовать вовику? Как в ВСУ молодежь в патриотическом плане воспитывать? Так для этого в армии выховники есть и их специально этому в военных вышах учат. Как проводить операции и боевые действия? Так есть профи типа Залужного или Наева сирпытом и военной обвитой? Мне почему то генерал Мулява вдруг вспомнился… помнишь такого? Вот этого всего я и не пойму
Главнокомандующий ВСУ это Залужный. А Зеленский - ВЕРХОВНЫЙ Главнокомандующий.
Ярош - советник Залужного, а не Зеленского.
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.