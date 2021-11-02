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Ярош о должности советника главкома ВСУ: Есть конкретные планы

Ярош о должности советника главкома ВСУ: Есть конкретные планы

Дмитрий Ярош рассказал, чем будет заниматься в качестве советника главнокомандующего ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ярош не стал вдаваться в детали, когда именно и как получил приглашение, но сказал, что приказ был издан еще в октябре. По его словам, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение этой должности.

"Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, у него, соответственно, есть определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я уверен, что мы ее сделаем", – сказал он.

Читайте: Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош. ФОТО

Как отметил Ярош, он до сих пор возглавляет "Украинскую добровольческую армию": "Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей готово стать в строй, опять же, добробатов, Вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности".

Он не уточнил, планируется ли создавать новые добровольческие формирования или интегрировать добровольцев в Вооруженные силы Украины, сказав, что это "будет видно по ситуации".

"Например, если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется, мы об этом знаем, оно возможно в любой момент, добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, по разным схемам. Всего не могу говорить по разным причинам", – добавил Ярош.

Также читайте: Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли

Комментируя возможную реакцию России на свое назначение и возможные обострения на линии фронта, экс-председатель "Правого сектора" отметил, что нарушения режима тишины происходят и сейчас.

"Каждый день российские террористические войска наносят удары, каждый день гибнут наши ребята или получают ранения, контузии, боевые травмы. И (притягивать. – Ред.) назначение Яроша советником – это смешно просто. Но не исключено, что россияне будут об этом говорить, кричать", – предположил он.

2 ноября командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Автор: 

Ярош Дмитрий (315) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+31
Когда такие люди привлекаются -- это всегда хорошо. Респект.
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02.11.2021 23:45 Ответить
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02.11.2021 23:53 Ответить
+10
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03.11.2021 00:07 Ответить
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Гриценко навіть ротою в своєму житті більше місяця не командував. Це повність паркетний слизняк і тотально корумповане чмо яке на пару з Ющенко через Міхо Саакашвілі розпродали майно армії на мільярди доларів. Гриценко це "проект" Юлії Мостової (дружина) яка в свою чергу на утримання у Юльки Капітєльман.
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03.11.2021 16:59 Ответить
Фу , какие примитивньіе рассуждения ! Гриценко еще в начале 90-х учился в США (Вест-Пойнт) , до знакомства с Юлией Мостовой , отлично знает структуру управления американской армии и имеет необходимьіе связи в Пентагоне. Будучи министром обороньі он заставил армию заняться боевой учебой , о чем пузатьіе совковьіе генеральі , типа Кузьмука , давно забьіли. На момент начала войньі в 2014г такому специалисту ценьі не бьіло в Минобороньі Украиньі , но Порошенко просто побоялся его политических амбиций и принципиальности. Гриценко никогда бьі не взял под козьірек , когда шли преступньіе приказьі во время Иловайска , ДАПа и Дебальцево , в отличие от Гелетея и Муженко.
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03.11.2021 17:58 Ответить
З якого це дива "стажування" недоумків з країн "третього світу" у Вашій уяві перетворилося на "навчання в Вест-Поїнті"? Ніяких звязків у нього нема. І бути не може бо ніякої бойовою підготовки він там не проходив. Так, штани протирав між оглядовими лекціями та фуршетами. Будучи міністром оборони єдине чим він займався це отримував процент від продажу зброї. Інтернет Вам в руки - саме при ньому було продано найцінніше і найбільше. Формально за безцінь (через Грузію). Відкати були колосальними... Хватило на острів і яхту в Конча Заспі... Всі амбіції які має цей поц пряма трансляція "хотєлок" Юлії Мостової і всі його кар'єрні сходи наслідок її співпраці з "мадам Капітєльман". Це ж було вчора! Що забули? В 2014 де ві був? А де він міг бути коли Юлька сказала що жоден танк не має виїхати і жодна рушниця не має вистрілити в окупанта? Ото ж..
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03.11.2021 18:11 Ответить
Фу , помойка ! Откуда столько злобьі , вас Гриценко из армии погнал в свое время ?
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03.11.2021 18:59 Ответить
Яка "злоба"?, Господи... Лише констатація загальновідомих фактів.
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03.11.2021 20:10 Ответить
Ярош буде так радити, як ходив на засідання ради, коли був депутатом.
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03.11.2021 07:05 Ответить
Та он пол дня в новенькой форме рядом с передовой потусовался - и ушел в подполье. Командовать... Мутный тип, и непонятно - чьих будет
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03.11.2021 09:01 Ответить
Що не понятного? Піджидок.
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03.11.2021 18:13 Ответить
Ярош начистить на новій посаді свій кулемет до блиску. Зеля буде задоволений.
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03.11.2021 08:14 Ответить
"конкретные планы" с ФСБ согласованы?
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03.11.2021 08:59 Ответить
Интересно долго ли команда ермака уговаривала Яроша вступить на эту посаду для поднятия рейтинга нынешнего зелёненького гарантик? Я так понимаю, финт с Ярошем именно для этого был придуман? А сейчас - «и нашим и вашим»! Как только Ярош согласился?
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03.11.2021 09:59 Ответить
Ну він же погодився отримувати зарплату і виплати депутата нічого не роблячи взагалі протягом пяти років! Це халявщик. А халявщик від халяви ніколи і ні за яких обставин не відмовиться.
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03.11.2021 18:15 Ответить
Думаю , що призначення Яроша радником - то вимушений хід Блазня після того як блазень вирвався в лідери антирейтингу.Це заслужене признання авторитету Яроша. З іншого боку - у радника нема ніяких владних повноважень . Просто блазень надіється підняти свій рейтинг .
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03.11.2021 11:27 Ответить
Авторитет Яроша це трансляції Скабєєвої. Буцімто кацапи його бояться то значить він "сила". А насправді то простий пшик який ті ж самі кацапи нам підсунули.
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03.11.2021 18:17 Ответить
Ярош мав би це розуміти.
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03.11.2021 11:28 Ответить
Ярош - молодец. И лучше вас, мудаков-борзописцев, понимает ситуацию.
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03.11.2021 12:10 Ответить
Разъясните ситуацию пожалуйста а Томы тут олени собрались и не знаем что же там у бубочки в по происходит. Ну смелее..
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03.11.2021 15:59 Ответить
Я не могу разъяснить, я могу предположить, что Зеля играет на свой рейтинг патриота, а у Яроша очевидно есть свои резоны воспользоваться ситуацией. Надеюсь, ты не подозреваешь его в любви к должностям?
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03.11.2021 16:23 Ответить
Ни в коем разе. Он последние годы ровно и тихо сидел где то. Просто я думал что Ярош побрезгует идти в радники к человеку замазанному в офшорах, вагнергейтах, кумовстве с олигархами и прочей фигней (перечислять противно).
второе- а что собственно Ярош собирается насоветовать вовику? Как в ВСУ молодежь в патриотическом плане воспитывать? Так для этого в армии выховники есть и их специально этому в военных вышах учат. Как проводить операции и боевые действия? Так есть профи типа Залужного или Наева сирпытом и военной обвитой? Мне почему то генерал Мулява вдруг вспомнился… помнишь такого? Вот этого всего я и не пойму
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03.11.2021 16:40 Ответить
Мой друг, не стоит так яростно вопрошать по поводу ситуации, которой ты нихрена не понял!
Главнокомандующий ВСУ это Залужный. А Зеленский - ВЕРХОВНЫЙ Главнокомандующий.
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03.11.2021 18:26 Ответить
Это то я как раз прекрасно понимаю. Особенно про верховного ни дня в армии не служившего. Так чтоо Ярош ему советовать будет этому самому Верховному?
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03.11.2021 22:51 Ответить
Ты дурак или прикидываешься?
Ярош - советник Залужного, а не Зеленского.
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04.11.2021 13:01 Ответить
Прикидуюсь конечно… но ты успокойся , москали уже пишут что Ярош якобы уже передумал и отказался….
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04.11.2021 13:05 Ответить
И второе, интересно а Ярош не повиться зашкварится когда задолго до окончания каденции бубочка в отставку отправится
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03.11.2021 16:42 Ответить
не зря я за Яроша голосовал на президентских выборах)
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03.11.2021 16:59 Ответить
Раджу всім знайти в мережі програму партії "Правий Сектор" яку розробляв Ярош. І Ви переконаєтесь що цей чувак тотально їбанутий на всю голову (древнєіндійська кастова система). Навіть ***** і той розумніший за Яроша...
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03.11.2021 17:02 Ответить
То не Ярош розробляв...
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04.11.2021 11:24 Ответить
Можливо, але ж він як голова партії погодився з публікацією того марення. Цей текст повністю дискредитував "Правий Сектор" та його "ідеологію".
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04.11.2021 16:55 Ответить
Та боюся,що то не в Україні писали...
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04.11.2021 17:54 Ответить
Не має різниці де писали. Головне що розмістили на офіційному сайті "Правого Сектору". Після чого частина людей вийшла з "Правого Сектору" а партія в ВР не пройшла...
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04.11.2021 18:40 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:06 Ответить
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