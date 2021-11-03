Байден про Путіна: "У нього тундра горить"
Президент США Джо Байден дорікнув своєму російському колезі Володимиру Путіну в тому, що той не приїхав на кліматичний саміт у Глазго.
Про це Байден сказав під час виступу на заході, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РБК".
Критики Байдена зазнали Китай і Росія - обидві ці країни не брали участі в саміті. У Путіна, за словами президента США, "горить тундра".
"Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. У нього буквально горить тундра. У нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити", - сказав Байден.
Пекін, на думку президента США, зробив "велику помилку", не з'явившись на саміт. "Він втратив свою можливість вплинути на людей по всьому світу, і на людей тут, на COP (скорочена назва Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. - Ред.)", - наголосив Байден.
Всесвітня конференція з клімату відбувається у Шотландії під егідою ООН з 31 жовтня до 12 листопада. Саміт світових лідерів відбувся 1 та 2 листопада.
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бо вся Россія то - ТУНДРА !
То уснул, то упал, то пошёл не туда.
Не обманывайте себя.
То, что я не строю себе кумиров и говорю правду?
Попробуй и ты, стань свободным.
Це знаєш, як в анекдоті про блоху.
Блоха устроилась на работу.
На следующий день приходит увольняться.
- Что случилось?
- Меня поставили на усы к Шарию. Шарий курит - у меня астма.
- Хорошо. Переведем вас в трусы к Путину.
На следующий день снова приходит увольняться.
- Что случилось?
- Меня поставили в трусы к Путину. Засыпаю в трусах у Путина, просыпаюсь на усах Шария.
Шарий курит - а у меня астма!
Позволяю поинтересоваться.
Об этом неоднократно сообщалось.
Редактор тормозит,иногда срабатывает в моент отправления,а переписывать - лень м.
Он пароноидально боится вакцинации.
И он пароноидально боится Ковида.
По этому уже до самой смерти на публику из бункера не вылезет.
Только не на долго, только к ограниченной аудитории просидевший карантин.
Хоча особисто у мене вся надія на кадирова, чомусь інтуїція мені підказує, що це зробить він. Батька же він вбив, то чому б йому не вбити і ху#ла.
Пожежа 2 липня 2021 року.
Наче кадри з якогось фільму-катастрофи.
Почему на расее не тушат эти пожары?
"Это китайская тайга,вот пусть они и тушат!"
Подробнее мой ком. выше от 09.11(время).
https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html#:~:text=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8. На Алтае рождаются желтые дети - Независимая газета
https://www.svoboda.org/a/136460.html Как выживают люди на территориях, загрязненных гептилом
http://www.trud.ru/article/05-01-2001/17459_chernye_sudby_zheltyx_detej.html ЧЕРНЫЕ СУДЬБЫ "ЖЕЛТЫХ" ДЕТЕЙ - Газета Труд
жовтих дiток приносят....
з-пiд Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.(iнтернет-пошуковик: статья"".(