Байден про Путіна: "У нього тундра горить"

Президент США Джо Байден дорікнув своєму російському колезі Володимиру Путіну в тому, що той не приїхав на кліматичний саміт у Глазго.

Про це Байден сказав під час виступу на заході, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РБК".

Критики Байдена зазнали Китай і Росія - обидві ці країни не брали участі в саміті. У Путіна, за словами президента США, "горить тундра".

"Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. У нього буквально горить тундра. У нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити", - сказав Байден.

Пекін, на думку президента США, зробив "велику помилку", не з'явившись на саміт. "Він втратив свою можливість вплинути на людей по всьому світу, і на людей тут, на COP (скорочена назва Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. - Ред.)", - наголосив Байден.

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Всесвітня конференція з клімату відбувається у Шотландії під егідою ООН з 31 жовтня до 12 листопада. Саміт світових лідерів відбувся 1 та 2 листопада.