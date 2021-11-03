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Байден про Путіна: "У нього тундра горить"

Байден про Путіна:

Президент США Джо Байден дорікнув своєму російському колезі Володимиру Путіну в тому, що той не приїхав на кліматичний саміт у Глазго.

Про це Байден сказав під час виступу на заході, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РБК".

Критики Байдена зазнали Китай і Росія - обидві ці країни не брали участі в саміті. У Путіна, за словами президента США, "горить тундра".

"Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. У нього буквально горить тундра. У нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити", - сказав Байден.

Пекін, на думку президента США, зробив "велику помилку", не з'явившись на саміт. "Він втратив свою можливість вплинути на людей по всьому світу, і на людей тут, на COP (скорочена назва Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. - Ред.)", - наголосив Байден.

Також дивіться: Президент США Джо Байден задрімав під час засідання на кліматичній конференції у шотландському Глазго. ВIДЕО

Всесвітня конференція з клімату відбувається у Шотландії під егідою ООН з 31 жовтня до 12 листопада. Саміт світових лідерів відбувся 1 та 2 листопада.

Автор: 

Байден Джо (2893) Китай (4737) клімат (180) пожежа (4365) путін володимир (24219) росія (66417)


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Топ коментарі
+29
тундра...и пердак.
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03.11.2021 01:10 Відповісти
+25
Лучше за своим ботоксным хозяином следи, американцы уж точно разберутся без аборигенов из жопы мира
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03.11.2021 01:29 Відповісти
+21
После Залужного и Яроша, на России не только тундра горит, а и вечная мерзлота.
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03.11.2021 01:15 Відповісти
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тундра...и пердак.
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03.11.2021 01:10 Відповісти
оказывается не только тайга горит...нам не все договаривают...байден, наверняка знает, что да как
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03.11.2021 06:42 Відповісти
Типо, муйло - при смерти?
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03.11.2021 09:11 Відповісти
А Китай не приехал - как прикрытие?
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03.11.2021 09:13 Відповісти
про тундру Діда гарно сказав !

бо вся Россія то - ТУНДРА !
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03.11.2021 13:30 Відповісти
Ничего против Джо не имею, но все же интересно на кой лезть в президенты в 80 лет? Ушатать себя быстрей?
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03.11.2021 01:11 Відповісти
Как минимум візвать у тебя зависть к его возросту и способностям в этом возросте.
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03.11.2021 01:14 Відповісти
Та видели мы уже его способности не один раз.
То уснул, то упал, то пошёл не туда.
Не обманывайте себя.
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03.11.2021 01:21 Відповісти
Лучше за своим ботоксным хозяином следи, американцы уж точно разберутся без аборигенов из жопы мира
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03.11.2021 01:29 Відповісти
Мне плевать на ботоксного *****!
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03.11.2021 01:31 Відповісти
та я по твоим комментам вижу как тебе плевать, лишняя хромосома так и прет
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03.11.2021 01:33 Відповісти
А что тебе не нравится в моих комментах?
То, что я не строю себе кумиров и говорю правду?
Попробуй и ты, стань свободным.
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03.11.2021 01:36 Відповісти
Більше схоже на дитячу самовпевненість
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03.11.2021 04:49 Відповісти
Шарійом від твоїх коментів тхне.
Це знаєш, як в анекдоті про блоху.
Блоха устроилась на работу.
На следующий день приходит увольняться.
- Что случилось?
- Меня поставили на усы к Шарию. Шарий курит - у меня астма.
- Хорошо. Переведем вас в трусы к Путину.
На следующий день снова приходит увольняться.
- Что случилось?
- Меня поставили в трусы к Путину. Засыпаю в трусах у Путина, просыпаюсь на усах Шария.
Шарий курит - а у меня астма!
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03.11.2021 08:27 Відповісти
Ладно, он. В его то года. Но ты, то споткнулся, то не то ляпнул, то не то написал.
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03.11.2021 01:44 Відповісти
Спасибо бро , но зависти к его возрасту у меня почему то нет. Странно, но такова жизнь)
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03.11.2021 01:21 Відповісти
Нет там никаких способростей уже, всю конференцию проспал.
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03.11.2021 07:41 Відповісти
Американські 80 це як українські 60 по ментальному і фізичному здоров'ю.
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03.11.2021 01:23 Відповісти
Я бы ему дал 90.
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03.11.2021 01:26 Відповісти
И тебе не мешало бы дать десятку, колымы
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03.11.2021 10:48 Відповісти
Это у вас там колыма.
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03.11.2021 11:02 Відповісти
У кого это у вас? Позвольте поинтересоваться? Петушок шариковский
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03.11.2021 12:26 Відповісти
"Позвольте поинтересоваться?"
Позволяю поинтересоваться.
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03.11.2021 12:39 Відповісти
То есть, тот факт, шо ты шариковский нетрадиционный, тебя никак не смущает? А всё Европу осуждают
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03.11.2021 13:13 Відповісти
Так там і Трамп його одноліток...
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03.11.2021 01:29 Відповісти
Чтобы тебя на бутылку насадить Очевидно же!
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03.11.2021 10:53 Відповісти
У него горит тайга. В тундре нечему гореть.
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03.11.2021 01:12 Відповісти
На Камчатке иногда у них и тундра горит.
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03.11.2021 01:23 Відповісти
Дійсно, щоб підпалити тундру, це треба дуже постаратися.

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03.11.2021 01:52 Відповісти
Там основной источник будущей пищи - ягель.
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03.11.2021 06:58 Відповісти
Они всю нефть и газ в тундре добывают.
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03.11.2021 07:34 Відповісти
Даааа, якщо полихне, то катаклізм буде, і атомної війни не треба.
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03.11.2021 08:41 Відповісти
В общем это "трудности перевода". В этом контексте американец понимает,что речь идёт не о прямом пожаре,а о отчаянии вечной мерзлоты в некоторых районах на раше. Не владеющи английским. по переводу понимает открытое пламя,как в тайге.
Об этом неоднократно сообщалось.
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03.11.2021 09:11 Відповісти
королева в восхищении, а вечная мерзлота в отчаянии
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03.11.2021 10:39 Відповісти
Речь о таянии
Редактор тормозит,иногда срабатывает в моент отправления,а переписывать - лень м.
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03.11.2021 11:15 Відповісти
"О таянии"
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03.11.2021 11:13 Відповісти
После Залужного и Яроша, на России не только тундра горит, а и вечная мерзлота.
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03.11.2021 01:15 Відповісти
Ага, пополам со льдом северного ледовитого океана.....
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03.11.2021 06:17 Відповісти
Путин клинический антивакцинатор.
Он пароноидально боится вакцинации.
И он пароноидально боится Ковида.
По этому уже до самой смерти на публику из бункера не вылезет.
Только не на долго, только к ограниченной аудитории просидевший карантин.
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03.11.2021 01:15 Відповісти
Обычно чего человек боится - то с ним и происходит....
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03.11.2021 06:21 Відповісти
Можно ли из ягеля гнать самогон экологически чистым образом ?
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03.11.2021 01:19 Відповісти
Ягелевка называется....
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03.11.2021 06:17 Відповісти
Сон в тему на климатическом саммите.

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03.11.2021 01:19 Відповісти
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03.11.2021 01:26 Відповісти
это медитация
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03.11.2021 09:12 Відповісти
на бутылку тебя насадил - может и отдохнуть
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03.11.2021 10:54 Відповісти
Не забудь ему руку пожать при встрече...
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03.11.2021 01:29 Відповісти
Теперь дед Путлер, на всякий случай, ещё глубже бункер построит..
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03.11.2021 01:30 Відповісти
останется только ... его немного присыпать землёй)))
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03.11.2021 01:40 Відповісти
Мировая общественность психиатров поставили диагноз *****- гиперактивная шизофрения. Это обезьяна с гранатой. Он опасен для общества. Его нужно лечить принудительно и забрать у него ядерный чемоданчик
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03.11.2021 01:33 Відповісти
Це неможливо зробити, усі гілки влади у його брудних пазурах.

Хоча особисто у мене вся надія на кадирова, чомусь інтуїція мені підказує, що це зробить він. Батька же він вбив, то чому б йому не вбити і ху#ла.
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03.11.2021 09:36 Відповісти
Москва палає, щастя більшого нема- як я люблю тебе, ти спалена москва
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03.11.2021 01:37 Відповісти
Наполеона на эту "тундру" нет...
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03.11.2021 01:48 Відповісти
Нафтогазова платформа Ku-Charly в Мексиканській затоці.
Пожежа 2 липня 2021 року.
Наче кадри з якогось фільму-катастрофи.

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03.11.2021 02:05 Відповісти
Московитам плевать на уже завоёванное...а Байден не поймёт чтобы спасти тундру надо нагнуть рашку...тут либо интересы планеты либо интересы *****...а за Рашку типа впишется Китай потому что для Китая лучше безумный диктатор вто наводит хаос в Европе чем кто бы то ни был...
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03.11.2021 03:00 Відповісти
В ютьюбе есть интересное видео от американцев. Казаки перли до самой Калифорнии и Китая даже не зная зачем.
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03.11.2021 04:23 Відповісти
Не впишеться,а поможет вернуть исконные китайские территории!
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03.11.2021 09:14 Відповісти
Горит тайга , на самом деле - миллионьі гектаров леса ежегодно . На климат єто влияет однозначно . Байден поправит свою оговорку , а сибирская тайга гореть не перестанет...
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03.11.2021 06:25 Відповісти
Да и китайцы вдобавок не хило вырубывают ту тайгу. Гляди и некуда будет потом ехать Путину и Шойгу.
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03.11.2021 07:01 Відповісти
Это они защищают планету от пожаров в тайге!
Почему на расее не тушат эти пожары?
"Это китайская тайга,вот пусть они и тушат!"
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03.11.2021 09:17 Відповісти
Бидон знатно Ращку опустил. Китай и Рашка значить крупнейшие загрязнители атмосферы. Тока Китай загрязняет промышленными выбросами, а Рашка лесными пожарами.
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03.11.2021 07:21 Відповісти
Те пожары ничтожный мизер, если сравнить сколько та тайга поглощает СО2.
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03.11.2021 07:26 Відповісти
А спецы грят шо амазонские леса щас выбрасывают углерода больше чем поглощают, бо там тоже пожары. Думаю в тайге тоже самое.
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03.11.2021 08:06 Відповісти
Но дело не в этом. А в том шо Рашка может загрязнить атмосферу тока если запылает синим пламенем. А не своей экономикой. Это имел ввиду Бидон.
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03.11.2021 08:08 Відповісти
Северные леса хоронят углерод в виде торфа, тропические на это не способны - гниение возвращает углерод в атмосферу.
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03.11.2021 13:07 Відповісти
и шапка на голове постоянно горит у вора и убийцы...
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03.11.2021 08:00 Відповісти
Китаю пофиг на климат, он после потепления захватит северные регионы раши, там как раз потеплеет, и все у него будет хорошо))
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03.11.2021 08:01 Відповісти
у него постоянно пылает и дымит выхлопная труба.
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03.11.2021 08:37 Відповісти
Джо старий маразматик. Старість - не радість (c) Байдена не осуджую, що поробиш, деменція, але куди дивились виборці? Хоча американських виборців теж не осуджую, не маю морального права після потрійного факапа українських виборців з Януковичем, Порошенком і Зеленським.
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03.11.2021 08:47 Відповісти
Тундра… ГОРИТ??? Ну если залить напалмом в три слоя, то может быть. Но вообще Байден совсем уже… географию забыл
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03.11.2021 09:02 Відповісти
Трудности перевода!
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03.11.2021 09:19 Відповісти
В Америке прекрасно знают что такое tundra. Никакие это не трудности перевода.
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03.11.2021 09:47 Відповісти
Не сомневаюсь,что знают!
Подробнее мой ком. выше от 09.11(время).
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03.11.2021 11:11 Відповісти
Тю , дык там вся тундра в ракетном топливе(гептил)... Там даже истинные лаптеунты , от этого, рождаются желтыми...
https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html#:~:text=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8. На Алтае рождаются желтые дети - Независимая газета
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03.11.2021 10:11 Відповісти
Так шо с географией- все нормуль , как и с рифмой...
https://www.svoboda.org/a/136460.html Как выживают люди на территориях, загрязненных гептилом

http://www.trud.ru/article/05-01-2001/17459_chernye_sudby_zheltyx_detej.html ЧЕРНЫЕ СУДЬБЫ "ЖЕЛТЫХ" ДЕТЕЙ - Газета Труд
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03.11.2021 10:16 Відповісти
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят....
з-пiд Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.

Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".

Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.(iнтернет-пошуковик: статья"".(
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03.11.2021 10:45 Відповісти
 
 