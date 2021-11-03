Байден о Путине: "У него тундра горит"
Президент США Джо Байден упрекнул своего российского коллегу Владимира Путина в том, что тот не приехал на климатический саммит в Глазго.
Об этом Байден сказал во время выступления на мероприятии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РБК".
Критике Байдена подверглись Китай и Россия - обе эти страны не участвовали в саммите. У Путина, по словам президента США, "горит тундра".
"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать", - сказал Байден.
Пекин, по мнению президента США, совершил "большую ошибку", не явившись на саммит. "Он потерял свою возможность оказать влияние на людей по всему миру, и на людей здесь, на COP (сокращенное название Рамочной конвенции ООН об изменении климата. - Ред.)", - подчеркнул Байден.
Мировая конференция по климату проходит в Шотландии под эгидой ООН с 31 октября по 12 ноября. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо вся Россія то - ТУНДРА !
То уснул, то упал, то пошёл не туда.
Не обманывайте себя.
То, что я не строю себе кумиров и говорю правду?
Попробуй и ты, стань свободным.
Це знаєш, як в анекдоті про блоху.
Блоха устроилась на работу.
На следующий день приходит увольняться.
- Что случилось?
- Меня поставили на усы к Шарию. Шарий курит - у меня астма.
- Хорошо. Переведем вас в трусы к Путину.
На следующий день снова приходит увольняться.
- Что случилось?
- Меня поставили в трусы к Путину. Засыпаю в трусах у Путина, просыпаюсь на усах Шария.
Шарий курит - а у меня астма!
Позволяю поинтересоваться.
Об этом неоднократно сообщалось.
Редактор тормозит,иногда срабатывает в моент отправления,а переписывать - лень м.
Он пароноидально боится вакцинации.
И он пароноидально боится Ковида.
По этому уже до самой смерти на публику из бункера не вылезет.
Только не на долго, только к ограниченной аудитории просидевший карантин.
Хоча особисто у мене вся надія на кадирова, чомусь інтуїція мені підказує, що це зробить він. Батька же він вбив, то чому б йому не вбити і ху#ла.
Пожежа 2 липня 2021 року.
Наче кадри з якогось фільму-катастрофи.
Почему на расее не тушат эти пожары?
"Это китайская тайга,вот пусть они и тушат!"
Подробнее мой ком. выше от 09.11(время).
https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html#:~:text=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8. На Алтае рождаются желтые дети - Независимая газета
https://www.svoboda.org/a/136460.html Как выживают люди на территориях, загрязненных гептилом
http://www.trud.ru/article/05-01-2001/17459_chernye_sudby_zheltyx_detej.html ЧЕРНЫЕ СУДЬБЫ "ЖЕЛТЫХ" ДЕТЕЙ - Газета Труд
жовтих дiток приносят....
з-пiд Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.(iнтернет-пошуковик: статья"".(