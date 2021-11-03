Байден о Путине: "У него тундра горит"

Президент США Джо Байден упрекнул своего российского коллегу Владимира Путина в том, что тот не приехал на климатический саммит в Глазго.

Об этом Байден сказал во время выступления на мероприятии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РБК".

Критике Байдена подверглись Китай и Россия - обе эти страны не участвовали в саммите. У Путина, по словам президента США, "горит тундра".

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать", - сказал Байден.

Пекин, по мнению президента США, совершил "большую ошибку", не явившись на саммит. "Он потерял свою возможность оказать влияние на людей по всему миру, и на людей здесь, на COP (сокращенное название Рамочной конвенции ООН об изменении климата. - Ред.)", - подчеркнул Байден.

Смотрите: Президент США Джо Байден вздремнул во время заседания на климатической конференции в шотландском Глазго. ВИДЕО

Мировая конференция по климату проходит в Шотландии под эгидой ООН с 31 октября по 12 ноября. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября.