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Новини
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"Слуга народу" запропонувала кандидатів на вакантні місця міністрів, - речниця фракції Палійчук

Фракція "Слуга народу" надіслала Кабінету Міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

"Фракція "Слуга народу" на правах коаліції направила Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення на вакантні посади в уряді таких кандидатів:

- Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

- Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.

- Павла Рябікіна - на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Разумков має для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими", - "слуга народу" Гетманцев про ситуацію з ексспікером ВР

Автор: 

Кабмін (14184) призначення (2307) Рябікін Павло (102) Свириденко (340) Слуга народу (2822) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+4
Проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка устроили квартет... А толку нет
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03.11.2021 14:57 Відповісти
+3
"Зелені" - кандидатам на посади міністрів:
- Ти сильный - ты справишься!
- Я умный - я даже не возьмусь!
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03.11.2021 14:54 Відповісти
+3
С такими кандидатурами нам не в НАТО и ЕС .....нам законченный песец!
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03.11.2021 14:58 Відповісти
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03.11.2021 14:42 Відповісти
кого найбільше пи*дили об підлогу в пологовому будинку -одразу в міністри
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03.11.2021 14:44 Відповісти
"Зелені" - кандидатам на посади міністрів:
- Ти сильный - ты справишься!
- Я умный - я даже не возьмусь!
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03.11.2021 14:54 Відповісти
Проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка устроили квартет... А толку нет
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03.11.2021 14:57 Відповісти
С такими кандидатурами нам не в НАТО и ЕС .....нам законченный песец!
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03.11.2021 14:58 Відповісти
Люди добрі! Невже ми і насправді такого заслуговуємо? Хай Бог милує від таких "управлінців"
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03.11.2021 15:02 Відповісти
Нарешті ота Верещук,яка верищить так,як 3 доби негодоване порося добралось до корита(ночов).Це мабуть її відправили поза очі,щоб неверещало-міністра простіше відправити геть,ніж "слугу".
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03.11.2021 15:28 Відповісти
карусели одним словом..., шо можно сделать на посту министра, если тебя снесут не через год, так через 1,5, разве что успеть селфи наделать в новом кресле..., как в рекламе - "мій перший день на новому місці..."
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03.11.2021 15:30 Відповісти
У слуг монобільшість, що хочуть те й роблять.
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03.11.2021 15:30 Відповісти
С вашими заменами министров, ничего хорошего у вас не выйдет, ну как всегда, как обычно. Всё будет по прежнему, улучшения для народа, как не было, так и не будет, это даже и к бабке не ходи. Просто даёте возможность следующим обогатится и всё, а дальше всё опять, всё по кругу. И так всё это будет продолжаться до бесконечности, до тех пор, пока у власти будет эта зелень со своими "слугами олигархов".
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03.11.2021 15:53 Відповісти
ЗЕленые приматы в КМУ:
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03.11.2021 16:23 Відповісти
 
 