"Слуга народу" запропонувала кандидатів на вакантні місця міністрів, - речниця фракції Палійчук
Фракція "Слуга народу" надіслала Кабінету Міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє прессекретарка фракції Юлія Палійчук.
"Фракція "Слуга народу" на правах коаліції направила Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення на вакантні посади в уряді таких кандидатів:
- Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
- Павла Рябікіна - на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Beloded Viktor
показати весь коментар03.11.2021 14:57 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар03.11.2021 14:54 Відповісти Посилання
+3 Александр Ильенко #452611
показати весь коментар03.11.2021 14:58 Відповісти Посилання
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