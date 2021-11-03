"Слуга народу" запропонувала кандидатів на вакантні місця міністрів, - речниця фракції Палійчук

Фракція "Слуга народу" надіслала Кабінету Міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

"Фракція "Слуга народу" на правах коаліції направила Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення на вакантні посади в уряді таких кандидатів:

- Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



- Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.



- Павла Рябікіна - на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості", – йдеться в повідомленні.

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