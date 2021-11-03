"Слуга народа" предложила кандидатов на вакантные места министров, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Фракция "Слуга народа" направила Кабинету Министров кандидатов на вакантные должности в правительстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Фракция "Слуга Народа" на правах коалиции направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:



- Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

- Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

- Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности", - говорится в сообщении.

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