"Слуга народа" предложила кандидатов на вакантные места министров, - пресс-секретарь фракции Палийчук
Фракция "Слуга народа" направила Кабинету Министров кандидатов на вакантные должности в правительстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
"Фракция "Слуга Народа" на правах коалиции направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:
- Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.
- Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности", - говорится в сообщении.
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