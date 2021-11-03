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Новости
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"Слуга народа" предложила кандидатов на вакантные места министров, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Фракция "Слуга народа" направила Кабинету Министров кандидатов на вакантные должности в правительстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Фракция "Слуга Народа" на правах коалиции направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:

- Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

- Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

- Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Кабмин (14041) назначение (2184) Рябикин Павел (69) Свириденко Юлия (141) Слуга народа (2638) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+4
Проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка устроили квартет... А толку нет
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03.11.2021 14:57 Ответить
+3
"Зелені" - кандидатам на посади міністрів:
- Ти сильный - ты справишься!
- Я умный - я даже не возьмусь!
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03.11.2021 14:54 Ответить
+3
С такими кандидатурами нам не в НАТО и ЕС .....нам законченный песец!
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03.11.2021 14:58 Ответить
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03.11.2021 14:42 Ответить
кого найбільше пи*дили об підлогу в пологовому будинку -одразу в міністри
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03.11.2021 14:44 Ответить
"Зелені" - кандидатам на посади міністрів:
- Ти сильный - ты справишься!
- Я умный - я даже не возьмусь!
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03.11.2021 14:54 Ответить
Проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка устроили квартет... А толку нет
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03.11.2021 14:57 Ответить
С такими кандидатурами нам не в НАТО и ЕС .....нам законченный песец!
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03.11.2021 14:58 Ответить
Люди добрі! Невже ми і насправді такого заслуговуємо? Хай Бог милує від таких "управлінців"
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03.11.2021 15:02 Ответить
Нарешті ота Верещук,яка верищить так,як 3 доби негодоване порося добралось до корита(ночов).Це мабуть її відправили поза очі,щоб неверещало-міністра простіше відправити геть,ніж "слугу".
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03.11.2021 15:28 Ответить
карусели одним словом..., шо можно сделать на посту министра, если тебя снесут не через год, так через 1,5, разве что успеть селфи наделать в новом кресле..., как в рекламе - "мій перший день на новому місці..."
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03.11.2021 15:30 Ответить
У слуг монобільшість, що хочуть те й роблять.
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03.11.2021 15:30 Ответить
С вашими заменами министров, ничего хорошего у вас не выйдет, ну как всегда, как обычно. Всё будет по прежнему, улучшения для народа, как не было, так и не будет, это даже и к бабке не ходи. Просто даёте возможность следующим обогатится и всё, а дальше всё опять, всё по кругу. И так всё это будет продолжаться до бесконечности, до тех пор, пока у власти будет эта зелень со своими "слугами олигархов".
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03.11.2021 15:53 Ответить
ЗЕленые приматы в КМУ:
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03.11.2021 16:23 Ответить
 
 