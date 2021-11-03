Лікарні у регіонах отримають додатково 140 тонн кисню, - нарада у Зеленського

Президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується санітарно-епідемічних норм, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, зокрема в регіонах з "червоним" рівнем епіднебезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Так, під час селекторної наради обговорювалось, що уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень.

"Зокрема, ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Серед іншого, йдеться про тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом", - сказано у повідомленні.

Кабмін також виділив кошти в обсязі 400 млн грн для областей на закупівлю кисневих станцій, і регіони отримають субвенції на ці потреби. У спеціальному фонді додатково передбачено 800 млн грн. За даними Міністерства охорони здоров’я, коштів на закупівлю кисневих станцій достатньо для всіх лікарень, які цього потребують. У зв’язку зі зростаннями захворюваності медичні заклади в регіонах додатково отримають 140 тонн кисню.

Зеленський під час наради зазначив, що міністр охорони здоров’я має акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями та використанням кисню у медичних закладах, виплатою надбавок медикам у розмірі 300%.

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