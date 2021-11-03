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Лікарні у регіонах отримають додатково 140 тонн кисню, - нарада у Зеленського

Лікарні у регіонах отримають додатково 140 тонн кисню, - нарада у Зеленського

Президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується санітарно-епідемічних норм, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, зокрема в регіонах з "червоним" рівнем епіднебезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Так, під час селекторної наради обговорювалось, що уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень.

"Зокрема, ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Серед іншого, йдеться про тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом", - сказано у повідомленні.

Кабмін також виділив кошти в обсязі 400 млн грн для областей на закупівлю кисневих станцій, і регіони отримають субвенції на ці потреби. У спеціальному фонді додатково передбачено 800 млн грн. За даними Міністерства охорони здоров’я, коштів на закупівлю кисневих станцій достатньо для всіх лікарень, які цього потребують. У зв’язку зі зростаннями захворюваності медичні заклади в регіонах додатково отримають 140 тонн кисню.

Зеленський під час наради зазначив, що міністр охорони здоров’я має акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями та використанням кисню у медичних закладах, виплатою надбавок медикам у розмірі 300%.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Кабмін (14184) COVID-19 (19765)


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03.11.2021 15:59 Відповісти
Дырка от бублика получать 100 тонн...Беня и Фирташ поделили Украину на двоих...
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03.11.2021 16:00 Відповісти
Одно правительство нажрашись сегодня ушло в оставку,следующие ученики из Трускавца еще даже не приняли дела...от предыдущих БАРАНОВ...Зеля...кого ты лечишь?
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03.11.2021 16:03 Відповісти
https://zakusilov.livejournal.com/3310601.html Сцицерон Олександрович та його спічрайтери | ЗЕралаш N°30

https://youtu.be/h15_bholCPM
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03.11.2021 16:17 Відповісти
Ага...
Люди зараз без кисню гинуть, а зелений поц все обіцянками годує...
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03.11.2021 17:30 Відповісти
Для поддержки малого и среднего бизнеса, для их выживания достаточно ВР отвергнуть принятие закона № 5600 от кремлевского упыря Гетманцева.
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03.11.2021 18:55 Відповісти
140т это вес с баллонами? Если да, то это 1200 баллонов на всю страну, по 50 баллонов на область... Шиканули как мажоры...
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03.11.2021 21:02 Відповісти
хорошо.
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03.11.2021 23:03 Відповісти
 
 