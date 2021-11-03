Близько 40% народних депутатів не вакциновано, – Радуцький

Точна кількість народних депутатів, які досі не зробили щеплення від коронавірусу, стане відомою 15 листопада.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зараз вона (кількість невакцинованих депутатів. - Ред.) становить близько 40%. Це дуже приблизний підрахунок – чисто у спілкуванні з людьми. Але я вам скажу так: буквально 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, у кого є сертифікат у "Дії", – сказав Радуцький.

При цьому "слуга народу" вважає, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

"Серед населення, на мою думку, КМІС нещодавно проводив опитування; виявилося, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких активних, як ви кажете, думаю, – не більше 10-15%. Краще, ніж загалом по країні, скажемо так", – сказав Радуцький.

Депутатів-антивакцинаторів, наголосив він, не можна ні перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати.

"Тому ми залишили депутатам такий самий вибір, як і для інших людей: або у тебе є ковід-сертифікат; або тест-ПЛР не старший за 72 години, або тест на антиген не старший за 49 годин. Ну, або довідка від лікаря (яка, як обіцяє Федоров, з 8 листопада теж буде в "Дії") про те, що ти вилікувався від ковіда не більше ніж 3 місяці тому", – пояснив Радуцький.

Повністю інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.