УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9109 відвідувачів онлайн
Новини
5 614 26

Близько 40% народних депутатів не вакциновано, – Радуцький

Близько 40% народних депутатів не вакциновано, – Радуцький

Точна кількість народних депутатів, які досі не зробили щеплення від коронавірусу, стане відомою 15 листопада.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зараз вона (кількість невакцинованих депутатів. - Ред.) становить близько 40%. Це дуже приблизний підрахунок – чисто у спілкуванні з людьми. Але я вам скажу так: буквально 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, у кого є сертифікат у "Дії", – сказав Радуцький.

При цьому "слуга народу" вважає, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

"Серед населення, на мою думку, КМІС нещодавно проводив опитування; виявилося, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких активних, як ви кажете, думаю, – не більше 10-15%. Краще, ніж загалом по країні, скажемо так", – сказав Радуцький.

Депутатів-антивакцинаторів, наголосив він, не можна ні перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати.

"Тому ми залишили депутатам такий самий вибір, як і для інших людей: або у тебе є ковід-сертифікат; або тест-ПЛР не старший за 72 години, або тест на антиген не старший за 49 годин. Ну, або довідка від лікаря (яка, як обіцяє Федоров, з 8 листопада теж буде в "Дії") про те, що ти вилікувався від ковіда не більше ніж 3 місяці тому", – пояснив Радуцький.

Повністю інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.

Автор: 

вакцина (4419) депутат (1784) Радуцький Михайло (285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Прежде чем требовать и прессовать людей себя приведите в порядок власть кривіх зеркал
показати весь коментар
03.11.2021 16:42 Відповісти
+5
Не патякайте язиком. Я на минулому тижні вакцинувався, тепер маю високу швидкість інтернету і щоденні оновлення прошивки головного мозку. А ви так і ходіть неапгреденними.
показати весь коментар
03.11.2021 16:54 Відповісти
+3
А ви кричите: Дебіли, дебіли... Ні там більшість хитрожопих тварин, які прекрасно розуміють, що за отруту пропонують в центрах вакцинації.
показати весь коментар
03.11.2021 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зараза к заразе ..." Как говорила моя бабушка .
показати весь коментар
03.11.2021 16:39 Відповісти
дебіли блд...
показати весь коментар
03.11.2021 16:39 Відповісти
Але, чисто статистично вдвічі розумніші за своїх виборців.
показати весь коментар
03.11.2021 19:16 Відповісти
марш антивакцинаторов в зРаде!
показати весь коментар
03.11.2021 16:41 Відповісти
И ни один не сдохнет. Чудеса, да и только)
показати весь коментар
03.11.2021 16:41 Відповісти
Дельта б'йот по молодим. (С) ><
показати весь коментар
03.11.2021 18:10 Відповісти
Прежде чем требовать и прессовать людей себя приведите в порядок власть кривіх зеркал
показати весь коментар
03.11.2021 16:42 Відповісти
60% депутатів тупіші за 20% вакцинованих українців.
показати весь коментар
03.11.2021 16:46 Відповісти
А остальные купили сертификат
показати весь коментар
03.11.2021 17:39 Відповісти
Доречі стільки ж і наркоманів. Це моя підозра, але ж спростувати її неможливо.
показати весь коментар
03.11.2021 16:47 Відповісти
А ви кричите: Дебіли, дебіли... Ні там більшість хитрожопих тварин, які прекрасно розуміють, що за отруту пропонують в центрах вакцинації.
показати весь коментар
03.11.2021 16:50 Відповісти
Не патякайте язиком. Я на минулому тижні вакцинувався, тепер маю високу швидкість інтернету і щоденні оновлення прошивки головного мозку. А ви так і ходіть неапгреденними.
показати весь коментар
03.11.2021 16:54 Відповісти
Только , что было 60%.. к концу дня будет 5%😂
показати весь коментар
03.11.2021 16:53 Відповісти
З липовими сертифікатами, у них є зранку хакер, який склєпав на колінціях Дію, за яку з бюджету соснули бабла нємєряно.
показати весь коментар
03.11.2021 16:55 Відповісти
Они сегодня тоже под Радой протестовали?
показати весь коментар
03.11.2021 16:56 Відповісти
В буфеті Ради, чого їм на вулицю пертися.
показати весь коментар
03.11.2021 17:01 Відповісти
Это значит, в ВР окопалось около 40% мракобесов.
показати весь коментар
03.11.2021 17:12 Відповісти
Завтра же развесьте по пунктам вакцинации объявление - вакцина только для евреев, приказ минздрава.
И увидите будут огромные очереди стоять ущемленных непривитых антивакцинаторов.
показати весь коментар
03.11.2021 17:20 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о марше "антивакцинаторов": Это напоминает Новые Санжары. Они должны пойти в больницы, после этого половина из них начнет думать.

Молодец хламидия, признался - 40% депутатов не умеют думать.
показати весь коментар
03.11.2021 17:28 Відповісти
Остальные, видимо, купили сертификаты
показати весь коментар
03.11.2021 17:56 Відповісти
Камельчук- лише один мазок у картині зеленого ідіотизму. А от вся картина

показати весь коментар
03.11.2021 17:59 Відповісти
який нарід такі і депутати..
показати весь коментар
03.11.2021 18:53 Відповісти
Депутатов-антивакцинаторов, отметил он, нельзя ни перестать пускать на заседания Рады, ни лишить зарплаты.

А лохторат можна.
"Боротьба" - вона не для всіх однакова.
показати весь коментар
03.11.2021 20:45 Відповісти
Я рад за них. Может к весне и переизберем эти 40%...
показати весь коментар
03.11.2021 20:48 Відповісти
Невакциноване бидло їх і обрало, тому все логічно.

Антиваксерун антиваксеруника бачить здалека.
показати весь коментар
03.11.2021 20:53 Відповісти
Около 40% не вакцинированы, остальные 60% сертификат купили. И вы падлы еще смеете угнетать свой народ? Хотя это не ваш народ, а вы не наше правительство. Вы шестерки глобалистской мафии.
показати весь коментар
03.11.2021 21:23 Відповісти
 
 