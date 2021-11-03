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Около 40% народных депутатов не вакцинированы, – Радуцкий

Около 40% народных депутатов не вакцинированы, – Радуцкий

Точное количество народных депутатов, которые до сих пор не сделали прививку от коронавируса, станет известно 15 ноября.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцский сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов. - Ред.) составляет порядка 40%. Это очень приблизительный подсчет – чисто в общении с людьми. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дії", – сказал Радуцкий.

При этом "слуга народа" считает, что идейных антивакцинаторов среди депутатов меньше, чем среди населения в целом.

Читайте: "Слуга народа"-антивакцинатор Камельчук: Буду делать ПЦР-тест раз в три дня

"Среди населения, по-моему, КМИС недавно проводил опрос; оказалось, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю, – не больше 10-15%. Лучше, чем в целом по стране, скажем так", – сказал Радуцкий.

Депутатов-антивакцинаторов, отметил он, нельзя ни перестать пускать на заседания Рады, ни лишить зарплаты.

Также читайте: "СН" проводит со своими депутатами разъяснительную работу относительно вакцинации, - Гетманцев

"Поэтому мы оставили депутатам такой же выбор, как и для других людей: либо у тебя есть ковид-сертификат; либо тест-ПЦР не старше 72 часов, либо тест на антиген не старше 49 часов. Ну, или справка от врача (которая, как обещает Федоров, с 8 ноября тоже будет в "Дії") о том, что ты вылечился от ковида не больше, чем 3 месяца назад", – пояснил Радуцкий.

Полностью интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.

Автор: 

вакцина (3815) депутат (3323) Радуцкий Михаил (288)


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Топ комментарии
+6
Прежде чем требовать и прессовать людей себя приведите в порядок власть кривіх зеркал
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03.11.2021 16:42 Ответить
+5
Не патякайте язиком. Я на минулому тижні вакцинувався, тепер маю високу швидкість інтернету і щоденні оновлення прошивки головного мозку. А ви так і ходіть неапгреденними.
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03.11.2021 16:54 Ответить
+3
А ви кричите: Дебіли, дебіли... Ні там більшість хитрожопих тварин, які прекрасно розуміють, що за отруту пропонують в центрах вакцинації.
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03.11.2021 16:50 Ответить
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"Зараза к заразе ..." Как говорила моя бабушка .
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03.11.2021 16:39 Ответить
дебіли блд...
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03.11.2021 16:39 Ответить
Але, чисто статистично вдвічі розумніші за своїх виборців.
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03.11.2021 19:16 Ответить
марш антивакцинаторов в зРаде!
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03.11.2021 16:41 Ответить
И ни один не сдохнет. Чудеса, да и только)
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03.11.2021 16:41 Ответить
Дельта б'йот по молодим. (С) ><
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03.11.2021 18:10 Ответить
Прежде чем требовать и прессовать людей себя приведите в порядок власть кривіх зеркал
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03.11.2021 16:42 Ответить
60% депутатів тупіші за 20% вакцинованих українців.
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03.11.2021 16:46 Ответить
А остальные купили сертификат
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03.11.2021 17:39 Ответить
Доречі стільки ж і наркоманів. Це моя підозра, але ж спростувати її неможливо.
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03.11.2021 16:47 Ответить
А ви кричите: Дебіли, дебіли... Ні там більшість хитрожопих тварин, які прекрасно розуміють, що за отруту пропонують в центрах вакцинації.
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03.11.2021 16:50 Ответить
Не патякайте язиком. Я на минулому тижні вакцинувався, тепер маю високу швидкість інтернету і щоденні оновлення прошивки головного мозку. А ви так і ходіть неапгреденними.
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03.11.2021 16:54 Ответить
Только , что было 60%.. к концу дня будет 5%😂
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03.11.2021 16:53 Ответить
З липовими сертифікатами, у них є зранку хакер, який склєпав на колінціях Дію, за яку з бюджету соснули бабла нємєряно.
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03.11.2021 16:55 Ответить
Они сегодня тоже под Радой протестовали?
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03.11.2021 16:56 Ответить
В буфеті Ради, чого їм на вулицю пертися.
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03.11.2021 17:01 Ответить
Это значит, в ВР окопалось около 40% мракобесов.
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03.11.2021 17:12 Ответить
Завтра же развесьте по пунктам вакцинации объявление - вакцина только для евреев, приказ минздрава.
И увидите будут огромные очереди стоять ущемленных непривитых антивакцинаторов.
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03.11.2021 17:20 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о марше "антивакцинаторов": Это напоминает Новые Санжары. Они должны пойти в больницы, после этого половина из них начнет думать.

Молодец хламидия, признался - 40% депутатов не умеют думать.
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03.11.2021 17:28 Ответить
Остальные, видимо, купили сертификаты
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03.11.2021 17:56 Ответить
Камельчук- лише один мазок у картині зеленого ідіотизму. А от вся картина

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03.11.2021 17:59 Ответить
який нарід такі і депутати..
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03.11.2021 18:53 Ответить
Депутатов-антивакцинаторов, отметил он, нельзя ни перестать пускать на заседания Рады, ни лишить зарплаты.

А лохторат можна.
"Боротьба" - вона не для всіх однакова.
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03.11.2021 20:45 Ответить
Я рад за них. Может к весне и переизберем эти 40%...
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03.11.2021 20:48 Ответить
Невакциноване бидло їх і обрало, тому все логічно.

Антиваксерун антиваксеруника бачить здалека.
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03.11.2021 20:53 Ответить
Около 40% не вакцинированы, остальные 60% сертификат купили. И вы падлы еще смеете угнетать свой народ? Хотя это не ваш народ, а вы не наше правительство. Вы шестерки глобалистской мафии.
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03.11.2021 21:23 Ответить
 
 