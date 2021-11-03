Около 40% народных депутатов не вакцинированы, – Радуцкий
Точное количество народных депутатов, которые до сих пор не сделали прививку от коронавируса, станет известно 15 ноября.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцский сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов. - Ред.) составляет порядка 40%. Это очень приблизительный подсчет – чисто в общении с людьми. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дії", – сказал Радуцкий.
При этом "слуга народа" считает, что идейных антивакцинаторов среди депутатов меньше, чем среди населения в целом.
"Среди населения, по-моему, КМИС недавно проводил опрос; оказалось, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю, – не больше 10-15%. Лучше, чем в целом по стране, скажем так", – сказал Радуцкий.
Депутатов-антивакцинаторов, отметил он, нельзя ни перестать пускать на заседания Рады, ни лишить зарплаты.
"Поэтому мы оставили депутатам такой же выбор, как и для других людей: либо у тебя есть ковид-сертификат; либо тест-ПЦР не старше 72 часов, либо тест на антиген не старше 49 часов. Ну, или справка от врача (которая, как обещает Федоров, с 8 ноября тоже будет в "Дії") о том, что ты вылечился от ковида не больше, чем 3 месяца назад", – пояснил Радуцкий.
Полностью интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.
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И увидите будут огромные очереди стоять ущемленных непривитых антивакцинаторов.
Молодец хламидия, признался - 40% депутатов не умеют думать.
А лохторат можна.
"Боротьба" - вона не для всіх однакова.
Антиваксерун антиваксеруника бачить здалека.