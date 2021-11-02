"Слуга народа"-антивакцинатор Камельчук: Буду делать ПЦР-тест раз в три дня
Народный депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, известный негативным отношением к вакцинации, не планирует делать прививку от COVID-19 даже с связи с тем, что для входа парламент нужны вакцинация или ПЦР-тест.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"ПЦР-тест - и все. Буду делать за свой счет", - ответил Камельчук на вопрос о том, как же он теперь будет ходить на работу в парламент.
"Слуга народа" отметил, что необходимость сдавать тест за 800 грн раз в три дня не повлияет существенно на его финансовое положение.
"К счастью, есть сбережения за много лет предпринимательской деятельности. Все в порядке. Я уверен, что смогу справиться с этой ситуацией", - заверил Камельчук.
Камельчук известен жесткой антивакцинаторской позицией. Так, в декабре 2020 года он утверждал, что COVID-19 якобы является "выдумкой", а еще недавно на вопрос о том, как будет посещать Раду, если вход туда ограничат для непривитых, отвечал, что "это секрет".
Камельчук известен неожиданными высказываниями о проституции, в которых опирался на несуществующие "ведические науки" и утверждениями о том, что сближение с РФ является для Украины неизбежным.
Он также скандалил с охраной на съезде партии "Слуга народа" и обзывал активистов "быдлотой", после чего сообщил о записи на курс управления гневом.
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