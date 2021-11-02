"Слуга народу"-антивакцинатор Камельчук: Робитиму ПЛР-тест раз на три дні

Народний депутат фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, відомий негативним ставленням до вакцинації, не планує робити щеплення від COVID-19 навіть у зв'язку з тим, що для входу до парламенту потрібна вакцинація або ПЛР-тест.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"ПЛР-тест - і все. Робитиму за свій рахунок", - відповів Камельчук на запитання про те, як же він тепер ходитиме на роботу до парламенту.

"Слуга народу" зазначив, що необхідність здавати тест за 800 грн раз на три дні не вплине суттєво на його фінансове становище.

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"На щастя, є заощадження за багато років підприємницької діяльності. Все гаразд. Я впевнений, що зможу впоратися з цією ситуацією", - запевнив Камельчук.

Камельчук відомий жорсткою антивакцинаторською позицією. Так, у грудні 2020 року він стверджував, що COVID-19 нібито є "вигадкою", а ще нещодавно на запитання про те, як відвідуватиме Раду, якщо вхід туди обмежать для нещеплених, відповідав, що "це секрет".

Камельчук відомий несподіваними висловлюваннями про проституцію, в яких спирався на неіснуючі "ведичні науки" та твердженнями про те, що зближення з РФ є для України неминучим.

Він також скандалив з охороною на з'їзді партії "Слуга народу" та обзивав активістів "бидлотою", після чого повідомив про запис на курс управління гнівом.