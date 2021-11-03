УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини
1 579 24

Профільний комітет рекомендує Раді призначити Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції

Профільний комітет рекомендує Раді призначити Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції

Комітет Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республікі Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин підтримав призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук віцепрем'єр-міністром України з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні комітету ВР... ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив він.

Читайте також: "Слуга народу" запропонувала кандидатів на вакантні місця міністрів, - речниця фракції Палійчук

Автор: 

призначення (2306) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500) Мельничук Тарас (56)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
03.11.2021 17:22 Відповісти
+18
ппц
показати весь коментар
03.11.2021 17:13 Відповісти
+14
В зоопарк её поставьте управляющей!
показати весь коментар
03.11.2021 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В зоопарк её поставьте управляющей!
показати весь коментар
03.11.2021 17:12 Відповісти
Зоопарк не можно,всі звірі з парасолькою улетять,а Верас Учка все м'ясо Колі-котлеті в Велюре продасть
показати весь коментар
03.11.2021 17:25 Відповісти
За что животным такое наказание?
показати весь коментар
03.11.2021 17:32 Відповісти
врщ - вата, усім пох.
показати весь коментар
03.11.2021 17:13 Відповісти
ппц
показати весь коментар
03.11.2021 17:13 Відповісти
близняшки упоротые
показати весь коментар
03.11.2021 17:17 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2021 17:22 Відповісти
Интересные вещи говорила эта дамочка в 2013 году о РАБссии Путлера...

Угораю с этой ВАТНИЦЫ...
показати весь коментар
03.11.2021 17:25 Відповісти
Главное близко не подлетать к линии разграничения, зонтик всё таки не надёжное средство для полётов.
показати весь коментар
03.11.2021 17:28 Відповісти
У Зели Перестройка началась...из Трускавца скоро пригонят очередное стадо болванов...
показати весь коментар
03.11.2021 17:29 Відповісти
Всетаки тетю пристроили.
показати весь коментар
03.11.2021 17:42 Відповісти
Это нарушение прав человека!

Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!
показати весь коментар
03.11.2021 17:57 Відповісти
Раву розікрала, тепер знову до корита.
показати весь коментар
03.11.2021 17:59 Відповісти
Сумно(((((
показати весь коментар
03.11.2021 18:18 Відповісти
Никакой реинтеграции нет, а шобло кормится. Нужно ликвидировать эту структуру. Только после возврата контроля над потерянными территориями и 5-10 - летнего периода военных администраций, можно будет создавать гражданский орган по реинтеграции.
показати весь коментар
03.11.2021 18:21 Відповісти


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

· 28 мин

В ответ @ilWJOqx1h4ThpwI
Подивися пост на фб Верещук-однi дiфiрамби В ii приоритетах нема нi слова про повернення кордону УКРАЇНІ А Реiнтеграцiя i негайно Цi "зеленi кнопки" -моральнi виродки Вони за грошi проголосують+iх сателiти+Жоппо А "нарiд" промовче За якусь х@ню виходять,за НЕНЬКУ-НЕвийдуть
показати весь коментар
03.11.2021 18:37 Відповісти
Робіть вже Медведчука її замісником
показати весь коментар
03.11.2021 18:44 Відповісти
Мучает вопрос:- кто толкает эту базарную бабу?? Даже поклонникам голого бородько она не симпатична ,а клоуну опускает рейтинг !??? Такое важное и сложное направление доверять свирестёлке - это перебор!
показати весь коментар
03.11.2021 21:34 Відповісти
Там папа из военных - тех самых - сталинистов-энкаведистов.
показати весь коментар
03.11.2021 21:45 Відповісти
Чоловік з СБУ.
показати весь коментар
04.11.2021 03:58 Відповісти
Ну кто-то таки толкает
показати весь коментар
03.11.2021 21:54 Відповісти
Прям незаменимое говно. Во все дырки затычка.
показати весь коментар
03.11.2021 22:03 Відповісти
Незаменимый кадр: львовский акцент и рыговские мозги.
показати весь коментар
03.11.2021 23:47 Відповісти
Совсем умом поехали ЗЕленые обезьяны.......
показати весь коментар
04.11.2021 08:12 Відповісти
 
 