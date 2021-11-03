Профільний комітет рекомендує Раді призначити Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції
Комітет Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республікі Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин підтримав призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук віцепрем'єр-міністром України з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні комітету ВР... ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив він.
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Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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В ответ @ilWJOqx1h4ThpwI
Подивися пост на фб Верещук-однi дiфiрамби В ii приоритетах нема нi слова про повернення кордону УКРАЇНІ А Реiнтеграцiя i негайно Цi "зеленi кнопки" -моральнi виродки Вони за грошi проголосують+iх сателiти+Жоппо А "нарiд" промовче За якусь х@ню виходять,за НЕНЬКУ-НЕвийдуть