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Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции

Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции

Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании комитета ВР...принято решение рекомендовать Верховной Раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предложила кандидатов на вакантные места министров, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Автор: 

назначение (2184) Верещук Ирина (506) Министерство реинтеграции (278) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+19
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03.11.2021 17:22 Ответить
+18
ппц
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03.11.2021 17:13 Ответить
+14
В зоопарк её поставьте управляющей!
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03.11.2021 17:12 Ответить
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В зоопарк её поставьте управляющей!
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03.11.2021 17:12 Ответить
Зоопарк не можно,всі звірі з парасолькою улетять,а Верас Учка все м'ясо Колі-котлеті в Велюре продасть
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03.11.2021 17:25 Ответить
За что животным такое наказание?
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03.11.2021 17:32 Ответить
врщ - вата, усім пох.
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03.11.2021 17:13 Ответить
ппц
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03.11.2021 17:13 Ответить
близняшки упоротые
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03.11.2021 17:17 Ответить
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03.11.2021 17:22 Ответить
Интересные вещи говорила эта дамочка в 2013 году о РАБссии Путлера...

Угораю с этой ВАТНИЦЫ...
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03.11.2021 17:25 Ответить
Главное близко не подлетать к линии разграничения, зонтик всё таки не надёжное средство для полётов.
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03.11.2021 17:28 Ответить
У Зели Перестройка началась...из Трускавца скоро пригонят очередное стадо болванов...
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03.11.2021 17:29 Ответить
Всетаки тетю пристроили.
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03.11.2021 17:42 Ответить
Это нарушение прав человека!

Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!
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03.11.2021 17:57 Ответить
Раву розікрала, тепер знову до корита.
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03.11.2021 17:59 Ответить
Сумно(((((
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03.11.2021 18:18 Ответить
Никакой реинтеграции нет, а шобло кормится. Нужно ликвидировать эту структуру. Только после возврата контроля над потерянными территориями и 5-10 - летнего периода военных администраций, можно будет создавать гражданский орган по реинтеграции.
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03.11.2021 18:21 Ответить


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

· 28 мин

В ответ @ilWJOqx1h4ThpwI
Подивися пост на фб Верещук-однi дiфiрамби В ii приоритетах нема нi слова про повернення кордону УКРАЇНІ А Реiнтеграцiя i негайно Цi "зеленi кнопки" -моральнi виродки Вони за грошi проголосують+iх сателiти+Жоппо А "нарiд" промовче За якусь х@ню виходять,за НЕНЬКУ-НЕвийдуть
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03.11.2021 18:37 Ответить
Робіть вже Медведчука її замісником
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03.11.2021 18:44 Ответить
Мучает вопрос:- кто толкает эту базарную бабу?? Даже поклонникам голого бородько она не симпатична ,а клоуну опускает рейтинг !??? Такое важное и сложное направление доверять свирестёлке - это перебор!
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03.11.2021 21:34 Ответить
Там папа из военных - тех самых - сталинистов-энкаведистов.
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03.11.2021 21:45 Ответить
Чоловік з СБУ.
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04.11.2021 03:58 Ответить
Ну кто-то таки толкает
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03.11.2021 21:54 Ответить
Прям незаменимое говно. Во все дырки затычка.
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03.11.2021 22:03 Ответить
Незаменимый кадр: львовский акцент и рыговские мозги.
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03.11.2021 23:47 Ответить
Совсем умом поехали ЗЕленые обезьяны.......
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04.11.2021 08:12 Ответить
 
 