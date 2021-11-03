Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции

Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании комитета ВР...принято решение рекомендовать Верховной Раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил он.

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