Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции
Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"На заседании комитета ВР...принято решение рекомендовать Верховной Раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил он.
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Угораю с этой ВАТНИЦЫ...
Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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В ответ @ilWJOqx1h4ThpwI
Подивися пост на фб Верещук-однi дiфiрамби В ii приоритетах нема нi слова про повернення кордону УКРАЇНІ А Реiнтеграцiя i негайно Цi "зеленi кнопки" -моральнi виродки Вони за грошi проголосують+iх сателiти+Жоппо А "нарiд" промовче За якусь х@ню виходять,за НЕНЬКУ-НЕвийдуть