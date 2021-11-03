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Майже 90% доріг України потребують ремонту та обов'язкового утримання, - НАДУ

Майже 90% доріг України потребують ремонту та обов'язкового утримання, - НАДУ

В Україні необхідно відновити ту сітку доріг, яка є на сьогодні і будувати нові автодороги

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося на Міжнародному конгресі "Дороги майбутнього", що пройшов 2 листопада з ініціативи Національної асоціації дорожників України (НАДУ).

Мета конгресу – запропонувати конкретні зміни у нормативних та законодавчих документах, які покращать роботу дорожньої галузі.

Участь у Конгресі взяли міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем'єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури та містобудування Семен Кривоніс, заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступник голови комітету ВРУ з питань регіону Олена Шуляк та інші ключові гравці дорожнього ринку України.

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"У 2020-2021 роках відремонтовано 13 тис. км доріг та 520 мостів. До 2024 року в Україні буде відновлено 1400 мостів, відремонтовано 24 000 км доріг та збудовано нові автодороги, зокрема М-05 Київ-Одеса, Н-08 Бориспіль - Переяслав, концесійна дорога Краківець – Львів – Броди – Рівне та інші", – зазначив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Президент НАДУ Микола Березовський заявив, що за підсумками Конгресу будуть запропоновані зміни до законодавчих та нормативних документів, які покращать роботу дорожньої галузі та допоможуть реалізувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні.

У той же час, виконавчий директор НАДУ Олег Варивода заявив, що майже 90% доріг України потребують ремонту та обов'язкового утримання. Тому необхідно відновити сітку доріг, яка є на сьогодні і будувати нові автодороги.

"Минулого року було відремонтовано трохи більше, ніж 6 тис. км доріг. Цього року буде відремонтовано 6,5 тис. км доріг. Ми розраховуємо, що наступного року цей план буде збільшено, буде відремонтовано 10,5 тис. км доріг , і це лише початок", - наголосив
Варивода.

Він також звернув увагу, що держфінансування дорожньої галузі значно зросло порівняно з минулими десятиліттями. А з грудня 2019 року чисельність працівників у дорожньо-будівельних компаніях зросла у 3 рази, а середня заробітна плата – на 50%.

Автор: 

дороги (3080) ремонт (2333)


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Топ коментарі
+13
ипать ту люсю...а что ж мы тогда два года строим?
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03.11.2021 17:24 Відповісти
+10
Велике будивныцьтво бл. Зелень просрала все
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03.11.2021 17:17 Відповісти
+8
А де ж велике будівництво?
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03.11.2021 17:16 Відповісти
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Бо НАДУ где-то красть!!!
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03.11.2021 17:15 Відповісти
твари! не трогайте хотя бы то что есть! ****...сь скорей.
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03.11.2021 17:15 Відповісти
А де ж велике будівництво?
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03.11.2021 17:16 Відповісти
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03.11.2021 18:34 Відповісти
Велике будивныцьтво бл. Зелень просрала все
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03.11.2021 17:17 Відповісти
Шо, опять шоле?
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03.11.2021 17:19 Відповісти
Ну да. С убитой Зеленским экономикой, с убитой Зеленским энергетикой и много еще чего убитым, про что мы пока не знаем, Зеленскому срочно нужно допиливать Украину.
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03.11.2021 17:19 Відповісти
Всього то 2,5 роки знадобилось СлуНарам, щоб зрозуміти, що господарка потребує утримання ( коштів), а не тупого дерібану
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03.11.2021 17:21 Відповісти
Карочє! Внукам хватіт!
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03.11.2021 17:22 Відповісти
Та, блін, такими темпами і праправнуків забезпечать!
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03.11.2021 17:35 Відповісти
Щось незрозуміло, 90% доріг потребують ремонту і постійного догляду. Так що це за "велике будівництво" коли більш ніж за рік побудовано 10% доріг?.
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03.11.2021 17:23 Відповісти
пагадите...пагадите...а шо ж 2 года где-то что-то там ремонтировали как бы... и всего 10 ???
а денег потырили как на 200-300% сделано
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03.11.2021 17:24 Відповісти
Та хіба їх зрозумієш! Можливо що 90% вже побудованих за цей період доріг потребують ремонту, тут ще той ребус заданий.
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03.11.2021 17:29 Відповісти
ипать ту люсю...а что ж мы тогда два года строим?
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03.11.2021 17:24 Відповісти
Деревя садим
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03.11.2021 17:34 Відповісти
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03.11.2021 18:12 Відповісти
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03.11.2021 22:07 Відповісти

Це після двох років найвеличнішого крадівництва???
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03.11.2021 17:25 Відповісти
хороший асфальт... экологичный видать...одуванчикам понравился ))
(Днепропетровская обл. новоуложенный ...)))

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03.11.2021 18:17 Відповісти
Это те что зеленский ,,строил,, на ковидные деньги? Ведь до него,судя по его словам дорог в Украине небыло вообще..
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03.11.2021 17:25 Відповісти
Еге ж, тільки чумаки на волах їздили, тому і дороги криві були, як бик посцяв. До речі в предмісті Шостки зі сторони Глухова така "кривуляка".
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03.11.2021 17:32 Відповісти
если так дело пойдёт в ремонте "дорог", то зеля у нас пожизненный през. А?
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03.11.2021 17:32 Відповісти
Это уже после Вяликого крадивныцьтва?!
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03.11.2021 17:34 Відповісти
Зин, а деньги где? Второй год бюджет пашет на ремонт дорог, а их все нет?
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03.11.2021 17:35 Відповісти
Это как суслик. Ты его не видишь, а Он по документам Есть.
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03.11.2021 17:37 Відповісти
Зато какой откат ! Там и 50 % можно сразу в банк ложить.
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03.11.2021 19:46 Відповісти
Короче говоря, я так понимаю, что вся экономика страны впредь будет работать исключительно на дорогое строительство дорог и потом на ещё дороже их содержание.
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03.11.2021 17:35 Відповісти
Тридцать лет ничего не делали
А ведь каждый год нужно 5% дорог капитально Ремонтировать
И строить новые
Это жизнь а --- не героизм велика будивництво
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03.11.2021 18:06 Відповісти
Велике крадивныцтво часть вторая )))
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03.11.2021 18:29 Відповісти
Хоть раз правду написали.
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03.11.2021 19:35 Відповісти
Все деньги на Ковид надо непременно закопать. Сразу двух зайцев убить! Решить проблему с дорогами и пенсионную. Сможем и дальше платить пенсии в ОРДЛО и в Израиль.
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03.11.2021 19:44 Відповісти
Т.е. "велике крадівництво" то є вже "постійний прибутковий бізнес" для зелених...😂 Шкода, що багато любітєлєй Клоуна вже не будуть бачити цього "строітєльного бума", якщо в день тільки від ковіда зараз помирає 600-700 чол , а є ще інші смерті і від інших захворювань, на які зараз взагалі не звертають уваги ....
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03.11.2021 20:57 Відповісти
Улучшайте дороги!
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03.11.2021 22:22 Відповісти
1 борьба с коррупцией методом заделывания больших выбоин на дорогах трупами пойманных коррупционеров.
2 вместо морально устаревших асфальтных дорог нужно строить цементобетонные.
3 в асфальтные дороги (в том числе уже существующие) добавлять отходы пластика, которого в любо мусорке очень много, только нужен чистый.
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04.11.2021 10:28 Відповісти
 
 