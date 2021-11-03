Майже 90% доріг України потребують ремонту та обов'язкового утримання, - НАДУ

В Україні необхідно відновити ту сітку доріг, яка є на сьогодні і будувати нові автодороги

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося на Міжнародному конгресі "Дороги майбутнього", що пройшов 2 листопада з ініціативи Національної асоціації дорожників України (НАДУ).

Мета конгресу – запропонувати конкретні зміни у нормативних та законодавчих документах, які покращать роботу дорожньої галузі.

Участь у Конгресі взяли міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем'єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури та містобудування Семен Кривоніс, заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступник голови комітету ВРУ з питань регіону Олена Шуляк та інші ключові гравці дорожнього ринку України.

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"У 2020-2021 роках відремонтовано 13 тис. км доріг та 520 мостів. До 2024 року в Україні буде відновлено 1400 мостів, відремонтовано 24 000 км доріг та збудовано нові автодороги, зокрема М-05 Київ-Одеса, Н-08 Бориспіль - Переяслав, концесійна дорога Краківець – Львів – Броди – Рівне та інші", – зазначив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Президент НАДУ Микола Березовський заявив, що за підсумками Конгресу будуть запропоновані зміни до законодавчих та нормативних документів, які покращать роботу дорожньої галузі та допоможуть реалізувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні.

У той же час, виконавчий директор НАДУ Олег Варивода заявив, що майже 90% доріг України потребують ремонту та обов'язкового утримання. Тому необхідно відновити сітку доріг, яка є на сьогодні і будувати нові автодороги.

"Минулого року було відремонтовано трохи більше, ніж 6 тис. км доріг. Цього року буде відремонтовано 6,5 тис. км доріг. Ми розраховуємо, що наступного року цей план буде збільшено, буде відремонтовано 10,5 тис. км доріг , і це лише початок", - наголосив

Варивода.

Він також звернув увагу, що держфінансування дорожньої галузі значно зросло порівняно з минулими десятиліттями. А з грудня 2019 року чисельність працівників у дорожньо-будівельних компаніях зросла у 3 рази, а середня заробітна плата – на 50%.