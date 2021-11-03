Уряд визначив компанію Crown Agents як єдиного закупника COVID-вакцин для України

Закупівлю вакцин проти COVID-19 за кредитні кошти в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Програма розвитку муніципальної структури України" здійснюватиме компанія Crown Agents.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 3 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Уряд визначив єдиним закупником вакцин організацію Crown Agents та доручив Міністерству охорони здоров'я "здійснити закупівлю послуг цієї компанії та послуг, пов'язаних з поставками вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 за рахунок видатків за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби СОУТР-19, спричиненої коронавірусом" шляхом укладення відповідних угод із зазначеною спеціалізованою організацією".

Також визначено, що в угоді між МОЗ та Crown Agents може передбачатися попередня оплата за послуги на строк не більше ніж 9 місяців.

Видання нагадує, що про співпрацю уряду з Crown Agents стало відомо на початку січня. Тоді міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що "міжнародна компанія Crown Agents здійснюватиме закупівлю вакцини від COVID-19 для України".

Як раніше повідомляла голова представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко, оплату за виконання своїх послуг компанія отримує лише після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат. Водночас у Crown Agents не змогли назвати суму, яку отримують за свої послуги, оскільки "вартість операційних витрат ще не відома".

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Як зазначено на офіційному сайті компанії, Crown Agents — це неприбуткова міжнародна компанія-розробник, яка співпрацює з міністерствами, урядами, установами, донорами, фондами, благодійниками та приватним сектором для вирішення складних викликів.

Компанія співпрацює з клієнтами з понад 100 країн світу й міжнародними організаціями та донорами, серед яких ООН, Світовий банк, Європейська комісія, а також з урядами Японії, Данії, США та Великої Британії.

В Україні вона організовувала закупівлі для проєктів Міністерства фінансів, економічного розвитку та торгівлі, охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Антимонопольного комітету.

Окрім засобів для запобігання поширенню коронавірусу, у 2020 році на замовлення МОЗ компанія закуповувала медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу, лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити, тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу.