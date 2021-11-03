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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд визначив компанію Crown Agents як єдиного закупника COVID-вакцин для України

Уряд визначив компанію Crown Agents як єдиного закупника COVID-вакцин для України

Закупівлю вакцин проти COVID-19 за кредитні кошти в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Програма розвитку муніципальної структури України" здійснюватиме компанія Crown Agents.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 3 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Уряд визначив єдиним закупником вакцин організацію Crown Agents та доручив Міністерству охорони здоров'я "здійснити закупівлю послуг цієї компанії та послуг, пов'язаних з поставками вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 за рахунок видатків за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби СОУТР-19, спричиненої коронавірусом" шляхом укладення відповідних угод із зазначеною спеціалізованою організацією".

Також визначено, що в угоді між МОЗ та Crown Agents може передбачатися попередня оплата за послуги на строк не більше ніж 9 місяців.

Видання нагадує, що про співпрацю уряду з Crown Agents стало відомо на початку січня. Тоді міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що "міжнародна компанія Crown Agents здійснюватиме закупівлю вакцини від COVID-19 для України".

Як раніше повідомляла голова представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко, оплату за виконання своїх послуг компанія отримує лише після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат. Водночас у Crown Agents не змогли назвати суму, яку отримують за свої послуги, оскільки "вартість операційних витрат ще не відома".

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Як зазначено на офіційному сайті компанії, Crown Agents — це неприбуткова міжнародна компанія-розробник, яка співпрацює з міністерствами, урядами, установами, донорами, фондами, благодійниками та приватним сектором для вирішення складних викликів.

Компанія співпрацює з клієнтами з понад 100 країн світу й міжнародними організаціями та донорами, серед яких ООН, Світовий банк, Європейська комісія, а також з урядами Японії, Данії, США та Великої Британії.

В Україні вона організовувала закупівлі для проєктів Міністерства фінансів, економічного розвитку та торгівлі, охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Антимонопольного комітету.

Окрім засобів для запобігання поширенню коронавірусу, у 2020 році на замовлення МОЗ компанія закуповувала медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу, лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити, тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу.

Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14180) карантин (18172) закупівлі (3460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
а напрямую закупать вакцыну, без посредников, зебыдло не додумалось. бо без откатов и воровства не может.
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03.11.2021 22:27 Відповісти
+11
Велике закупівництво!
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03.11.2021 22:33 Відповісти
+9
Вы не понимаете что весь процесс это бизнес , ничего к медицине не имеющий . Деньги большие , как тут без посредников ?
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03.11.2021 22:34 Відповісти
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Агенты короны? Это стёб такой?
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03.11.2021 22:26 Відповісти
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03.11.2021 22:46 Відповісти
Судячи по бярьозкам, нарасєє код відсутній.
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03.11.2021 23:15 Відповісти
тільки де і на кому та корона???
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03.11.2021 23:11 Відповісти
а напрямую закупать вакцыну, без посредников, зебыдло не додумалось. бо без откатов и воровства не может.
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03.11.2021 22:27 Відповісти
Вы не понимаете что весь процесс это бизнес , ничего к медицине не имеющий . Деньги большие , как тут без посредников ?
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03.11.2021 22:34 Відповісти
А медиа кампания какая проводится, уложились нехило из биг фармы, но окупилось стократно.
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03.11.2021 22:57 Відповісти
У сенсі?! Як Супрун? Може ще і без націнки?!
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03.11.2021 22:34 Відповісти
именно Супрун была инициатором сотрудничества с Crown Agents, как с самым авторитетным независимым агентством.
Они экономят миллионы гривень.
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03.11.2021 23:48 Відповісти
Не неси чушь. При Супрун как раз были выброшены все прокладки из госзакупок
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04.11.2021 08:35 Відповісти
Я проти Зе і його команди, але ви статтю читали чи тільки заголовок?

Кампанія міжнародна і неприбуткова, і "...Компания сотрудничает с клиентами из более чем 100 стран мира и международными организациями и донорами, среди которых ООН, Всемирный банк, Европейская комиссия, а также правительствами Японии, Дании, США и Великобритании..."
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03.11.2021 23:19 Відповісти
Не гони.По-твоему Таня Коротченко за компот работает?
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04.11.2021 03:23 Відповісти
Будуть уряди США, Великобританії, Японії і Данії співпрацювати з шарашкіною канторою?
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04.11.2021 04:30 Відповісти
коронация короны (через одного агента)
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03.11.2021 22:29 Відповісти
Велике закупівництво!
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03.11.2021 22:33 Відповісти
"стоимость операционных расходов еще не известна" Источник:

У стєпашки лапсєрдак, ше в когось "мерс", комусь "хатинка" в 3 поверхи, але "край села".... Операційни видатки можуть бути такими "операційними"!
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03.11.2021 22:35 Відповісти
Посредники Короны . Так они вирус или вакцину будут распространять ?
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03.11.2021 22:37 Відповісти
А вы тоже чай соком запиваете?
корниенко, зам спикера ВР Украины. рабочий день
https://twitter.com/i/status/1455951077594079238
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03.11.2021 22:55 Відповісти
Очередная прокладка..
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03.11.2021 23:26 Відповісти
Алльо
цензор!-
»гостроіі вірусної хвороби COVID-19 " ?? Ви розшифровку COVID ,взагалі,знаєте?
те ж саме що і «на сього-ДНІ-шній ДЕНЬ» !)
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03.11.2021 23:26 Відповісти
Зебанаты! Вы убиваете себя сами и вместе. В месте, где ваши дебильные мысли были, когда в бюллетенях гадили...
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03.11.2021 23:26 Відповісти
а у нас Остапа понесло.... и уже давно и далеко. Бедная Украина.
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04.11.2021 01:23 Відповісти
Короче ніхто нічого не наживає. Всі просто Ангели. Все для народів Світу. Їх канонізують, цих діячів.
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04.11.2021 00:30 Відповісти
Просрали допомогу від Європи типу на асфальт, а тепер в кредит купують вакцину.
The дебіли.
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04.11.2021 01:14 Відповісти
Crown Agents Степанову принадлежа или Ермаку ?
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04.11.2021 08:27 Відповісти
а прочитать статью? это международная прокладка мирового масштаба. дЕрмак и степашка слишком мелкого калибра, для владения подобным капиталом.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
"здесь можно хорошо прибарахлится и внукам хватит" - именно в этой цитате вся суть посредников, которыми так дорожит опг квартал95
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04.11.2021 08:32 Відповісти
все нормально, колитьесь. "мы заботимся исключительно о вашем здоровье!" (с)
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04.11.2021 09:25 Відповісти
 
 