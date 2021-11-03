Правительство определило компанию Crown Agents как единственного закупщика COVID-вакцин для Украины

Закупку вакцин против COVID-19 за кредитные средства в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Программа развития муниципальной структуры Украины" будет осуществлять компания Crown Agents.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров на заседании 3 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Правительство определило единственным закупщиком вакцин организацию Crown Agents и поручило Министерству здравоохранения "осуществить закупку услуг этой компании и услуг, связанных с поставками вакцины против острой респираторной болезни COVID-19 за счет расходов по бюджетной программе Министерства здравоохранения 2301270" Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом "путем заключения соответствующих соглашений с указанной специализированной организацией".

Также определено, что в соглашении между Минздравом и Crown Agents может предусматриваться предоплата за услуги на срок не более 9 месяцев.

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Издание напоминает, что о сотрудничестве правительства с Crown Agents стало известно в начале января. Тогда министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что "международная компания Crown Agents будет производить закупку вакцины от COVID-19 для Украины".

Как ранее сообщала глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко, оплату за выполнение своих услуг компания получает только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов. В то же время в Crown Agents не смогли назвать сумму, получаемую за свои услуги, поскольку "стоимость операционных расходов еще не известна".

Как отмечается на официальном сайте компании, Crown Agents - неприбыльная международная компания-разработчик, которая сотрудничает с министерствами, правительствами, учреждениями, донорами, фондами, благотворителями и частным сектором для решения сложных вызовов.

Компания сотрудничает с клиентами из более чем 100 стран мира и международными организациями и донорами, среди которых ООН, Всемирный банк, Европейская комиссия, а также правительствами Японии, Дании, США и Великобритании.

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В Украине она организовывала закупки для проектов Министерства финансов, экономического развития и торговли, охраны окружающей среды и природных ресурсов Антимонопольного комитета.

Кроме средств для предотвращения распространения коронавируса, в 2020 году по заказу Минздрава компания закупала медикаменты и медицинские изделия для детского диализа, лекарственные средства для детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, гиперкинетическими расстройствами, медикаменты для больных первичными (врожденными) иммунодефицитами, тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции, тесты, расходные материалы для диагностики туберкулеза.