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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство определило компанию Crown Agents как единственного закупщика COVID-вакцин для Украины

Правительство определило компанию Crown Agents как единственного закупщика COVID-вакцин для Украины

Закупку вакцин против COVID-19 за кредитные средства в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Программа развития муниципальной структуры Украины" будет осуществлять компания Crown Agents.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров на заседании 3 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Правительство определило единственным закупщиком вакцин организацию Crown Agents и поручило Министерству здравоохранения "осуществить закупку услуг этой компании и услуг, связанных с поставками вакцины против острой респираторной болезни COVID-19 за счет расходов по бюджетной программе Министерства здравоохранения 2301270" Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом "путем заключения соответствующих соглашений с указанной специализированной организацией".

Также определено, что в соглашении между Минздравом и Crown Agents может предусматриваться предоплата за услуги на срок не более 9 месяцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По "ковидной" процедуре закупали не только лекарства, но и топливо, продукты, корма для животных и подарки на Новый год, - СМИ. ВИДЕО

Издание напоминает, что о сотрудничестве правительства с Crown Agents стало известно в начале января. Тогда министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что "международная компания Crown Agents будет производить закупку вакцины от COVID-19 для Украины".

Как ранее сообщала глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко, оплату за выполнение своих услуг компания получает только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов. В то же время в Crown Agents не смогли назвать сумму, получаемую за свои услуги, поскольку "стоимость операционных расходов еще не известна".

Как отмечается на официальном сайте компании, Crown Agents - неприбыльная международная компания-разработчик, которая сотрудничает с министерствами, правительствами, учреждениями, донорами, фондами, благотворителями и частным сектором для решения сложных вызовов.

Компания сотрудничает с клиентами из более чем 100 стран мира и международными организациями и донорами, среди которых ООН, Всемирный банк, Европейская комиссия, а также правительствами Японии, Дании, США и Великобритании.

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В Украине она организовывала закупки для проектов Министерства финансов, экономического развития и торговли, охраны окружающей среды и природных ресурсов Антимонопольного комитета.

Кроме средств для предотвращения распространения коронавируса, в 2020 году по заказу Минздрава компания закупала медикаменты и медицинские изделия для детского диализа, лекарственные средства для детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, гиперкинетическими расстройствами, медикаменты для больных первичными (врожденными) иммунодефицитами, тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции, тесты, расходные материалы для диагностики туберкулеза.

Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14041) карантин (16729) закупки (775) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
а напрямую закупать вакцыну, без посредников, зебыдло не додумалось. бо без откатов и воровства не может.
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03.11.2021 22:27 Ответить
+11
Велике закупівництво!
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03.11.2021 22:33 Ответить
+9
Вы не понимаете что весь процесс это бизнес , ничего к медицине не имеющий . Деньги большие , как тут без посредников ?
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03.11.2021 22:34 Ответить
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Агенты короны? Это стёб такой?
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03.11.2021 22:26 Ответить
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03.11.2021 22:46 Ответить
Судячи по бярьозкам, нарасєє код відсутній.
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03.11.2021 23:15 Ответить
тільки де і на кому та корона???
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03.11.2021 23:11 Ответить
а напрямую закупать вакцыну, без посредников, зебыдло не додумалось. бо без откатов и воровства не может.
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03.11.2021 22:27 Ответить
Вы не понимаете что весь процесс это бизнес , ничего к медицине не имеющий . Деньги большие , как тут без посредников ?
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03.11.2021 22:34 Ответить
А медиа кампания какая проводится, уложились нехило из биг фармы, но окупилось стократно.
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03.11.2021 22:57 Ответить
У сенсі?! Як Супрун? Може ще і без націнки?!
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03.11.2021 22:34 Ответить
именно Супрун была инициатором сотрудничества с Crown Agents, как с самым авторитетным независимым агентством.
Они экономят миллионы гривень.
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03.11.2021 23:48 Ответить
Не неси чушь. При Супрун как раз были выброшены все прокладки из госзакупок
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04.11.2021 08:35 Ответить
Я проти Зе і його команди, але ви статтю читали чи тільки заголовок?

Кампанія міжнародна і неприбуткова, і "...Компания сотрудничает с клиентами из более чем 100 стран мира и международными организациями и донорами, среди которых ООН, Всемирный банк, Европейская комиссия, а также правительствами Японии, Дании, США и Великобритании..."
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03.11.2021 23:19 Ответить
Не гони.По-твоему Таня Коротченко за компот работает?
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04.11.2021 03:23 Ответить
Будуть уряди США, Великобританії, Японії і Данії співпрацювати з шарашкіною канторою?
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04.11.2021 04:30 Ответить
коронация короны (через одного агента)
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03.11.2021 22:29 Ответить
Велике закупівництво!
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03.11.2021 22:33 Ответить
"стоимость операционных расходов еще не известна" Источник:

У стєпашки лапсєрдак, ше в когось "мерс", комусь "хатинка" в 3 поверхи, але "край села".... Операційни видатки можуть бути такими "операційними"!
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03.11.2021 22:35 Ответить
Посредники Короны . Так они вирус или вакцину будут распространять ?
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03.11.2021 22:37 Ответить
А вы тоже чай соком запиваете?
корниенко, зам спикера ВР Украины. рабочий день
https://twitter.com/i/status/1455951077594079238
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03.11.2021 22:55 Ответить
Очередная прокладка..
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03.11.2021 23:26 Ответить
Алльо
цензор!-
»гостроіі вірусної хвороби COVID-19 " ?? Ви розшифровку COVID ,взагалі,знаєте?
те ж саме що і «на сього-ДНІ-шній ДЕНЬ» !)
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03.11.2021 23:26 Ответить
Зебанаты! Вы убиваете себя сами и вместе. В месте, где ваши дебильные мысли были, когда в бюллетенях гадили...
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03.11.2021 23:26 Ответить
а у нас Остапа понесло.... и уже давно и далеко. Бедная Украина.
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04.11.2021 01:23 Ответить
Короче ніхто нічого не наживає. Всі просто Ангели. Все для народів Світу. Їх канонізують, цих діячів.
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04.11.2021 00:30 Ответить
Просрали допомогу від Європи типу на асфальт, а тепер в кредит купують вакцину.
The дебіли.
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04.11.2021 01:14 Ответить
Crown Agents Степанову принадлежа или Ермаку ?
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04.11.2021 08:27 Ответить
а прочитать статью? это международная прокладка мирового масштаба. дЕрмак и степашка слишком мелкого калибра, для владения подобным капиталом.
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04.11.2021 09:24 Ответить
"здесь можно хорошо прибарахлится и внукам хватит" - именно в этой цитате вся суть посредников, которыми так дорожит опг квартал95
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04.11.2021 08:32 Ответить
все нормально, колитьесь. "мы заботимся исключительно о вашем здоровье!" (с)
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04.11.2021 09:25 Ответить
 
 