10 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, - Кулеба

Засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"10 листопада ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства", - зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що Комісія відновить роботу після кількох років перерви і стане драйвером розвитку відносин України та США. За його словами, це втілення домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена під час їхніх переговорів 1 вересня у Білому домі.

"Українська дипломатія системно розвиває досягнення вересневого візиту президента до США, під час якого наші країни уклали 20 взаємовигідних документів у сферах економіки, безпеки та енергетики", - наголосив Кулеба.

"Готовність Вашингтона до нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна має довіру і є одним із ключових партнерів США в Європі", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Кулеба вирушить до США для зустрічі з Блінкеном, сторони обговорять Хартію стратегічного партнерства.

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