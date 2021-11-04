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10 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, - Кулеба

10 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, - Кулеба

Засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"10 листопада ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства", - зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що Комісія відновить роботу після кількох років перерви і стане драйвером розвитку відносин України та США. За його словами, це втілення домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена під час їхніх переговорів 1 вересня у Білому домі.

"Українська дипломатія системно розвиває досягнення вересневого візиту президента до США, під час якого наші країни уклали 20 взаємовигідних документів у сферах економіки, безпеки та енергетики", - наголосив Кулеба.

"Готовність Вашингтона до нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна має довіру і є одним із ключових партнерів США в Європі", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Кулеба вирушить до США для зустрічі з Блінкеном, сторони обговорять Хартію стратегічного партнерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський через надзвичайно важливу зустріч із Блінкеном не встиг на виступ на конференції у Глазго. Організаторів попередили, але стався збій, - Кулеба

Автор: 

США (23607) Кулеба Дмитро (3604)


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Тот , кто скажет, что Украина пасет задних во внешней политике , пусть первьій бросит в меня камень !
И не вакцинируется , таким можно...
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04.11.2021 10:32 Відповісти
Так зедебилы не вакцинируются.А ты кого имел в виду? Смотри что бы не завалило кирпичами.
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04.11.2021 10:45 Відповісти
Це засідання нагадує виклик на "кавьйор"
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04.11.2021 10:46 Відповісти
Ой не смешите мои Джавелины...
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04.11.2021 11:13 Відповісти
Во время визита главы Пентагона в Киев,из США было доставлено три партии Джавелинов...злые языки кажуть что Порошенко оплатил 100 штук...
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04.11.2021 11:15 Відповісти
 
 