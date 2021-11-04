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10 ноября в Вашингтоне состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Кулеба

10 ноября в Вашингтоне состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Кулеба

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития отношений Украины и США. По его словам, это воплощение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена во время их переговоров 1 сентября в Белом доме.

"Украинская дипломатия системно развивает достижения сентябрьского визита президента в США, в ходе которого наши страны заключили 20 взаимовыгодных документов в сферах экономики, безопасности и энергетики", - отметил Кулеба.

"Готовность Вашингтона к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых партнеров США в Европе", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном, стороны обсудят Хартию стратегического партнерства.

Также читайте: Зеленский в Глазго расширил географию дипломатических контактов, - Кулеба

Автор: 

США (27325) Кулеба Дмитрий (2880)


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Тот , кто скажет, что Украина пасет задних во внешней политике , пусть первьій бросит в меня камень !
И не вакцинируется , таким можно...
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04.11.2021 10:32 Ответить
Так зедебилы не вакцинируются.А ты кого имел в виду? Смотри что бы не завалило кирпичами.
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04.11.2021 10:45 Ответить
Це засідання нагадує виклик на "кавьйор"
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04.11.2021 10:46 Ответить
Ой не смешите мои Джавелины...
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04.11.2021 11:13 Ответить
Во время визита главы Пентагона в Киев,из США было доставлено три партии Джавелинов...злые языки кажуть что Порошенко оплатил 100 штук...
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04.11.2021 11:15 Ответить
 
 