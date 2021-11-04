10 ноября в Вашингтоне состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Кулеба

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития отношений Украины и США. По его словам, это воплощение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена во время их переговоров 1 сентября в Белом доме.

"Украинская дипломатия системно развивает достижения сентябрьского визита президента в США, в ходе которого наши страны заключили 20 взаимовыгодных документов в сферах экономики, безопасности и энергетики", - отметил Кулеба.

"Готовность Вашингтона к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых партнеров США в Европе", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном, стороны обсудят Хартию стратегического партнерства.

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