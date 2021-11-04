11 поліцейських викрили у систематичних хабарях у Кривому Розі, - Венедіктова

У Кривому Розі 11 працівників райуправління поліції викрито на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Загальна сума хабарів – 180 тис. грн.

Про це на своїй сторінці написала генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Задокументовано 11 фактів вимагання та отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомлено про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час одержання хабарів", - написала вона.

За словами генпрокурора, у слідства є інформація, що від підозрюваних можна було відкупитися від адмінвідповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння: "Це при тому, що за 10 місяців 2021 року ми скерували до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП. Така ж тенденція спостерігається останніх три роки".

Також вона додала, що загалом цьогоріч зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками – важкими травмами, інвалідністю, смертями.

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"2 і 3 листопада – в тому ж Кривому Розі були дні жалоби за загиблими в ДТП тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями.

Кажуть, біда навчить. Втім, відповідальність кожного, щоб ці уроки не були вписані кров’ю. Завдання правоохоронців – захищати закон і домагатися справедливого покарання для порушників. Учасників дорожнього руху – бути уважними, обережними і пам’ятати про безпеку свою і оточуючих", - резюмувала Венедіктова.