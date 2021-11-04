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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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11 поліцейських викрили у систематичних хабарях у Кривому Розі, - Венедіктова

У Кривому Розі 11 працівників райуправління поліції викрито на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Загальна сума хабарів – 180 тис. грн.

Про це на своїй сторінці написала генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Задокументовано 11 фактів вимагання та отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомлено про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час одержання хабарів", - написала вона.

За словами генпрокурора, у слідства є інформація, що від підозрюваних можна було відкупитися від адмінвідповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння: "Це при тому, що за 10 місяців 2021 року ми скерували до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП. Така ж тенденція спостерігається останніх три роки".

Також вона додала, що загалом цьогоріч зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками – важкими травмами, інвалідністю, смертями.

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"2 і 3 листопада – в тому ж Кривому Розі були дні жалоби за загиблими в ДТП тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями.

Кажуть, біда навчить. Втім, відповідальність кожного, щоб ці уроки не були вписані кров’ю. Завдання правоохоронців – захищати закон і домагатися справедливого покарання для порушників. Учасників дорожнього руху – бути уважними, обережними і пам’ятати про безпеку свою і оточуючих", - резюмувала Венедіктова.

Автор: 

ДТП (4495) Кривий Ріг (1367) Нацполіція (15320) Венедіктова Ірина (829) COVID-19 (19765) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+3
их можно и понять . одним выходцам из Кривого Рога можно а им шо нельзя ? они шо виноваты шо в свое время не догадались в Квартал 95 пойти работать ?
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04.11.2021 10:51 Відповісти
+2
Юзик отмажет, они ему заносили.
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04.11.2021 10:56 Відповісти
+1
Не может быть, та земля дарит Украине только выдающихся людей. Яркий пример - "выдающийся лидер современности". Скоро перед ментами извинятся и денег дадут побольше.
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04.11.2021 10:54 Відповісти
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Несистематических решили не разоблачать...
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04.11.2021 10:50 Відповісти
их можно и понять . одним выходцам из Кривого Рога можно а им шо нельзя ? они шо виноваты шо в свое время не догадались в Квартал 95 пойти работать ?
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04.11.2021 10:51 Відповісти
Не может быть, та земля дарит Украине только выдающихся людей. Яркий пример - "выдающийся лидер современности". Скоро перед ментами извинятся и денег дадут побольше.
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04.11.2021 10:54 Відповісти
Фофа ! Так це ж твоя "вотчина"!!! ""ФАС"" А ми подивимось,що з того зліпеться... Нумо, давай!!!
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04.11.2021 10:55 Відповісти
от этот рог кривой )))) Родина не смешной коррупции и клоунов-взяточников )))
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04.11.2021 10:55 Відповісти
Юзик отмажет, они ему заносили.
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04.11.2021 10:56 Відповісти
Они тоже президенты, берут пример с отца родного. В чем, собственно, проблема?
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04.11.2021 11:01 Відповісти
А радники міністра херащенко,зорян і шкіряк всіх попереджали що у поліцаїв мусорів дуже мале жалованіє і вони не в змозі прохарчуватись без поборів.
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04.11.2021 11:01 Відповісти
Как много, однако, в последнее время "хороших" новостей с родины перзидента...
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04.11.2021 11:05 Відповісти
.. они всё время брали и брали, брали и брали, брали и брали ,и не делились И так все кто повыше берут и берут, берут и берут, даже те берут ,которые не должны брать, не государство ,а "поборище" какое то круговое
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04.11.2021 11:44 Відповісти
мусора из 95 квартала
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04.11.2021 12:46 Відповісти
Та ви шо? Знову Кривий Ріг? А куди дивиться Юзік? Він же "смотрящий" за цим містом і всією областю. Знищили повністю "зелені" поліцію, залишились тільки посильні, щоб віднести повістки у одностої поліції. Як розкривати злочини вони вже два роки як не вміють, а харківський патріот Рюкзаков, який працював під псевдонімом "аваков", знищив у цих підрозділах ще і державну мову.
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04.11.2021 13:17 Відповісти
 
 