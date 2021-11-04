11 полицейских уличили в систематических взятках в Кривом Роге, - Венедиктова

В Кривом Роге 11 работников райуправления полиции попались на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Общая сумма взяток - 180 тыс. грн.

Об этом на своей странице написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге уличили 11 работников районного управления полиции в систематических взятках с предпринимателей и водителей. Задокументировано 11 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщено о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток", - написала она.

По словам генпрокурора, у следствия есть информация, что от подозреваемых можно было откупиться от админответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения: "Это при том, что за 10 месяцев 2021 г. мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года".

Также она добавила, что всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями.

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"2 и 3 ноября – в том же Кривом Роге были дни траура по погибшим в ДТП тренерам по киокушинкай-карате и трем воспитанникам.

Говорят, беда научит. Впрочем, ответственность каждого, чтобы эти уроки не были вписаны кровью. Задача правоохранителей – защищать закон и добиваться справедливого наказания для нарушителей. Участники дорожного движения – быть внимательными, осторожными и помнить о безопасности своей и окружающих", - резюмировала Венедиктова.