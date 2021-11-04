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11 полицейских уличили в систематических взятках в Кривом Роге, - Венедиктова

В Кривом Роге 11 работников райуправления полиции попались на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Общая сумма взяток - 180 тыс. грн.

Об этом на своей странице написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге уличили 11 работников районного управления полиции в систематических взятках с предпринимателей и водителей. Задокументировано 11 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщено о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток", - написала она.

По словам генпрокурора, у следствия есть информация, что от подозреваемых можно было откупиться от админответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения: "Это при том, что за 10 месяцев 2021 г. мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года".

Также она добавила, что всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями.

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"2 и 3 ноября – в том же Кривом Роге были дни траура по погибшим в ДТП тренерам по киокушинкай-карате и трем воспитанникам.

Говорят, беда научит. Впрочем, ответственность каждого, чтобы эти уроки не были вписаны кровью. Задача правоохранителей – защищать закон и добиваться справедливого наказания для нарушителей. Участники дорожного движения – быть внимательными, осторожными и помнить о безопасности своей и окружающих", - резюмировала Венедиктова.

ДТП (7698) Кривой Рог (1409) Нацполиция (16603) Венедиктова Ирина (726) COVID-19 (18608) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+3
их можно и понять . одним выходцам из Кривого Рога можно а им шо нельзя ? они шо виноваты шо в свое время не догадались в Квартал 95 пойти работать ?
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04.11.2021 10:51 Ответить
+2
Юзик отмажет, они ему заносили.
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04.11.2021 10:56 Ответить
+1
Не может быть, та земля дарит Украине только выдающихся людей. Яркий пример - "выдающийся лидер современности". Скоро перед ментами извинятся и денег дадут побольше.
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04.11.2021 10:54 Ответить
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Несистематических решили не разоблачать...
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04.11.2021 10:50 Ответить
их можно и понять . одним выходцам из Кривого Рога можно а им шо нельзя ? они шо виноваты шо в свое время не догадались в Квартал 95 пойти работать ?
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04.11.2021 10:51 Ответить
Не может быть, та земля дарит Украине только выдающихся людей. Яркий пример - "выдающийся лидер современности". Скоро перед ментами извинятся и денег дадут побольше.
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04.11.2021 10:54 Ответить
Фофа ! Так це ж твоя "вотчина"!!! ""ФАС"" А ми подивимось,що з того зліпеться... Нумо, давай!!!
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04.11.2021 10:55 Ответить
от этот рог кривой )))) Родина не смешной коррупции и клоунов-взяточников )))
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04.11.2021 10:55 Ответить
Юзик отмажет, они ему заносили.
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04.11.2021 10:56 Ответить
Они тоже президенты, берут пример с отца родного. В чем, собственно, проблема?
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04.11.2021 11:01 Ответить
А радники міністра херащенко,зорян і шкіряк всіх попереджали що у поліцаїв мусорів дуже мале жалованіє і вони не в змозі прохарчуватись без поборів.
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04.11.2021 11:01 Ответить
Как много, однако, в последнее время "хороших" новостей с родины перзидента...
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04.11.2021 11:05 Ответить
.. они всё время брали и брали, брали и брали, брали и брали ,и не делились И так все кто повыше берут и берут, берут и берут, даже те берут ,которые не должны брать, не государство ,а "поборище" какое то круговое
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04.11.2021 11:44 Ответить
мусора из 95 квартала
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04.11.2021 12:46 Ответить
Та ви шо? Знову Кривий Ріг? А куди дивиться Юзік? Він же "смотрящий" за цим містом і всією областю. Знищили повністю "зелені" поліцію, залишились тільки посильні, щоб віднести повістки у одностої поліції. Як розкривати злочини вони вже два роки як не вміють, а харківський патріот Рюкзаков, який працював під псевдонімом "аваков", знищив у цих підрозділах ще і державну мову.
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04.11.2021 13:17 Ответить
 
 