Ізраїль підвищуватиме кваліфікацію українських медиків на базі клінічних лікарень, - посол Бродський на зустрічі з Ляшком

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у своїй країні. Очікується, що вони проходитимуть підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Окремо обговорили питання вдосконалення кваліфікації медичних працівників", - написав у Facebook Ляшко, за підсумками зустрічі з послом Ізраїлю.

Очільник МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.

Читайте також: Ізраїль показав, якою буде бойова машина майбутнього, - програма Carmel. ВIДЕО