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Ізраїль підвищуватиме кваліфікацію українських медиків на базі клінічних лікарень, - посол Бродський на зустрічі з Ляшком

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у своїй країні. Очікується, що вони проходитимуть підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Окремо обговорили питання вдосконалення кваліфікації медичних працівників", - написав у Facebook Ляшко, за підсумками зустрічі з послом Ізраїлю.

Очільник МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.

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Ізраїль підвищуватиме кваліфікацію українських медиків на базі клінічних лікарень, - посол Бродський на зустрічі з Ляшком 01

Автор: 

Ізраїль (1796) Ляшко Віктор (1519) Бродський посол (38)


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а повышать квалификацию украинцам израиль планирует только на время ковида,или дальше тоже?
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04.11.2021 20:12 Відповісти
Нарешті хтось буде вчити наших лікарів які не мають досвіду роботи в нормальних ******** лікарнях по ******** протоколам лікування.
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04.11.2021 21:39 Відповісти
Ну я даже и не знаю,стоит ли так рисковать...
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04.11.2021 20:13 Відповісти
Ціни на лікарські послуги в Україні виростуть на 200 відсотків. Ізраільські лікарі в цьому неперевершені.
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04.11.2021 20:17 Відповісти
В Израиле в этом смысле все более-менее нормально. Там страховая медицина и большинству работающего народа среднего здоровья она по зубам. Правды сами зубы при этом дороговаты. Но так везде, здесь тоже. Другой вопрос, что за собой также надо следить, чтобы не крепко болеть.
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04.11.2021 20:27 Відповісти
Для місцевих ізраільська медицина суперова. Не питання. А приїзжих розводять, як тільки можуть. Щоправда можливо і є порядні клініки, але загальна картина саме така.
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04.11.2021 20:31 Відповісти
ізраїльскі клініки непогано себе почуваються в україні. знаєте лаве воно мутиться, особливо онкологічні клініки
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04.11.2021 20:23 Відповісти
Туда наверно будут ездить кашерные украинские врачи за украинский бюджет.
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04.11.2021 22:28 Відповісти
Лiкуйся у рiдних некошерних
Кизяк прикладуть- тобi покращае
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05.11.2021 02:36 Відповісти
 
 