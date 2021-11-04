Ізраїль підвищуватиме кваліфікацію українських медиків на базі клінічних лікарень, - посол Бродський на зустрічі з Ляшком
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у своїй країні. Очікується, що вони проходитимуть підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Окремо обговорили питання вдосконалення кваліфікації медичних працівників", - написав у Facebook Ляшко, за підсумками зустрічі з послом Ізраїлю.
Очільник МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.
Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.
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