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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін змінив умови отримання COVID-сертифікату для тих, хто перехворів

Кабмін змінив умови отримання COVID-сертифікату для тих, хто перехворів

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.

Відповідні зміни було сьогодні схвалено Кабінетом Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.

Читайте також: "COVID-сертифікат перехворілого" буде доступний у "Дії" наступного тижня, - Мінцифри

"На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на COVID-19 і мають підтверджений лікарем діагноз. Для них ми запускаємо новий вид документу - цифровий COVID-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19", - прокоментувала заступниця міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів: внутрішній і міжнародний.

Автор: 

Кабмін (14184) карантин (18172) МОЗ (5406) сертифікат (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Ученые Массачусетского универа довели что у переболевших иммунитет сохраняется от 12 до 18 месяцев, т.е. дольше чем у вакцинированных. Но зе-шобле все неймется.
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04.11.2021 21:26 Відповісти
+15
Тобто людина, що перехворіла і організм якої (дуже послаблений за словами МОЗ) відновлюється після хвороби потребує додаткового введення вірусу для отримання сертифікату? В як на це відреагує організм - ХЗ.
А чи не простіше сертифікат для перехворівших видавати за наявності антитіл до цього вірусу в організмі людини?

Хто не хворів або антитіл у крові недостатньо - вакцинуватися обов'язково (аби не стати одним з сумної статистики ковіду), хто хворів і антитіла є в крові в достатній кількості - сертифікат перехворівшого.
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04.11.2021 21:36 Відповісти
+10
Пипец разъяснения... Кратко выглядит так: если посмотреть сбоку то спереди кажется что сзади ничего не видно.
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04.11.2021 21:27 Відповісти
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Новий ковід сертифікат це з якого моменту?
Тобто ті хто перехворів раніше але ще не минуло 90 днів, його все одно не отримують?
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04.11.2021 21:23 Відповісти
Ученые Массачусетского универа довели что у переболевших иммунитет сохраняется от 12 до 18 месяцев, т.е. дольше чем у вакцинированных. Но зе-шобле все неймется.
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04.11.2021 21:26 Відповісти
Таллинский админсуд отменил ограничение в 6 месяцев действия сертификата после болезни , по данным Минздрава переболевший имеет намного меньше шансов заболеть повторно чем вакцинированный
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04.11.2021 21:29 Відповісти
Ну у меня второй раз был через 6 мес. а третий, "страшной" Дельтой, через 11 мес. При этом каждый раз все легче и "страшной" Дельтой почти незаметно. Из этого делаю вывод что иммунитет с каждым разом усиливается и в прививке нет уже никакого смысла.
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04.11.2021 21:38 Відповісти
Ты хоть определись уже со своими масачусетскими учеными.А то они говорят ,что иммунитет у переболевших от 12ти месяцев,а ты,с твоих же слов,через 6ть месяцев заболел. Де вы такие убежденные только беретесь?Главное аргументы какие! И не поспоришь
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04.11.2021 22:20 Відповісти
Даже не знаю как бы это сказать... Вы что-то слышали про вероятности? Когда говорят, что иммунитет сохраняется N месяцев, то всегда имеется в виду сохранение у определённого (достаточно большого) числа людей в исследованной группе. А не "абсолютно все в группе будут защищены N месяцев, а потом защита сразу пропадает".
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04.11.2021 22:55 Відповісти
Пипец разъяснения... Кратко выглядит так: если посмотреть сбоку то спереди кажется что сзади ничего не видно.
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04.11.2021 21:27 Відповісти
Вы хоть что нибудь нормально можете сделать. Теперь диагноз ковид будут ставить только посмертно, иначе,если судить по "масштабам эпидемии", то каждому обратившимся с легким чихом или насморком врач просто обязан поставить ковид, но тогда прощай вакцинация, все будут со справками как переболевшие.
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04.11.2021 21:29 Відповісти
Не порядок! Надо всем колотся!
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05.11.2021 07:14 Відповісти
Три месяца и на поклон)

Только искусственное является натуральным

Фа Уч Чи
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04.11.2021 21:29 Відповісти
идиоты...

Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", - рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич. Источник:

это шо,болеть ковидом больше двух раз эта мадам запрещает?
не больше двух в одни руки...а почему дискриминация тех,кто в 2020 болел?или они не серьезно болели и получили вред здоровью?
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Тобто людина, що перехворіла і організм якої (дуже послаблений за словами МОЗ) відновлюється після хвороби потребує додаткового введення вірусу для отримання сертифікату? В як на це відреагує організм - ХЗ.
А чи не простіше сертифікат для перехворівших видавати за наявності антитіл до цього вірусу в організмі людини?

Хто не хворів або антитіл у крові недостатньо - вакцинуватися обов'язково (аби не стати одним з сумної статистики ковіду), хто хворів і антитіла є в крові в достатній кількості - сертифікат перехворівшого.
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Логічно, бо це все індивідуально - в когось антитіла півроку будуть, а в когось рік, а в когось - пару місяців... Моя знайома лікарка перехворіла у січні, а потім у квітні чи травні. Тому треба робити аналіз на антитіла, -згоден.
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04.11.2021 21:59 Відповісти
Індивідуальною є, як виявляється, не тільки тривалість титрів антитіл, але й їх значення.
Я підозрював, що мав контакт з ковід-19 десь на весні, але не втрачав ні запаху, ні нюху, не мав практично ніяких симптомів окрім того, що тиждень якось більше хотілось спати.
Нещодавно, з новою хвилею роздмухування паніки, вирішив зробити ІФА тести на імуноглобуліни М та Джи (антитіла). І отримав доволі низький титр IgG.
Підкреслюю, я не хворів і не прививався!
У пошуках роз'яснення та інтерпретації отриманих результатів натрапив на таке відео https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y
де у тому числі кажуть, що титр цих антитіл -- справа доволі індивідуальна.
Крім того з загально відомого: імунітет -- це не тільки антитіла, це тільки частина захисту, хоч і вагома.
Поки ситуація така, що всіх заганяють під шаблон і "нестандартним" буде важче.
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04.11.2021 23:13 Відповісти
> " титр цих антитіл -- справа доволі індивідуальна"

Це так. Тому, наприклад, в ЄС практично ніхто не робить аналіз на антитіла. Так само, як ніхто не займається цією спеціальною олімпіадою з процентами ураження легень. І КТ теж не роблять (тільки потім, коли вичухався з-під кисню). Й антибіотики не дають. Дикі люди (с)
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05.11.2021 00:35 Відповісти
Все ж таки іноді роблять для уточнення анамнезу та більш чіткого розуміння картини.
Ще одне цікаве відео з цього ж каналу https://www.youtube.com/watch?v=niCMkir044g
В ньому є і про ІФА тест згадка.
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05.11.2021 12:53 Відповісти
Ви праві перехворів,антитіл що через 3міс що через 6міс(30.10) високий титр (не знизились),взяв справку в сімейного що перехворів(але в ній примітка на 3міс) і тепер ношу разом з останнім аналізом на антитіла.
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04.11.2021 22:12 Відповісти
А вакцину купленую с откатом куда?!?!? Думай что пишешь
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05.11.2021 07:15 Відповісти
что не делает дурак-все он делает не так...даже партия такая была,потом трансформировавшаяся в рыгов,а затем и в зелень
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04.11.2021 21:39 Відповісти
Чому саме три місяці, а не чотири чи два???
Чому не півроку???
Хто і як це прорахував, чи просто сподобалось число «90»???
Може ще якось врахувати кількість антитіл, крім того ПЦР???
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04.11.2021 21:41 Відповісти
60-ти, 120-ти, 180-ти суток?...
И, действительно: "в течение 90-ти суток"(с)
Может, изначально и был другой вариант, а в тексте так и не убрали вот это вот -ти.
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04.11.2021 22:38 Відповісти
В Германии, как и во многих евространах, сертификат о выздоровлении действителен 6 мес после болезни.
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04.11.2021 22:06 Відповісти
Просто быть здоровым человеком уже сложно что за х-ня такая происходит
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04.11.2021 22:07 Відповісти
На таких не заработаешь. А так, на курильщиках и любителях разбавленного спирта государство зарабатывает на акцизах. На борьбу с ковидом и вакцинацию Запад дает деньжата, которые можно протрынькать на дороги по цене больше чем США и т.д. А как заработать на здоровых людях!?
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04.11.2021 22:40 Відповісти
Круговерть кретинів! таке враження що пацієнти психдиспанцерів з закритих закладів переїхали у кабмін і "лікують"весь народ!
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04.11.2021 22:22 Відповісти
условия в резервациях и гетто усложняются! нацисты нервно курят в сторонке! гитлер бы не пошел воевать имей он такие идеи и возможности!
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04.11.2021 22:22 Відповісти
Получается что здоровому человеку в жизни общества вообще участвовать не разрешают. Так а если он не болеет ОРВИ что ему делать?
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04.11.2021 22:49 Відповісти
> "Так а если он не болеет ОРВИ что ему делать?"

Найти остатки своей совести и вспомнить, что даже если на него этот "ОРВИ" не подействовал, то он может подействовать на его близких, не говоря уже просто об окружающих. Человек может быть заразен даже не имея выраженных симптомов. Вакцина укорачивает период, в течение которого человек является носителем вируса.
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04.11.2021 22:59 Відповісти
Укорачивает? А откуда это известно? Дайте ссылку на первоисточник.
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04.11.2021 23:05 Відповісти
Да пожалуйста, вот первая попавшаяся - https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707

Журнал вполне приличный, если что. Там же, среди прочего, доля заражения бессимптомным носителем оценивается как половина всех случаев передачи вируса.
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04.11.2021 23:23 Відповісти
Статья за 20 год и безнадежно устарела. Есть более свежие исследования что привитые являются более опасными носителями по сравнению с не привитыми.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
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05.11.2021 00:03 Відповісти
А если копнуть чуток глубже, чем бложик, и глянуть на оригинал статьи (препринт https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 ), то можно увидеть... можно увидеть, что там таких утверждений нет. Собственно, в комментариях к препринту на это тоже указывают. Исследование в статье работает с теми людьми (наборами данных), которые были вакцинированы и которые всё-таки заболели и получили определённые симптомы (да, такое бывает). И для них же говорится, что у них уровень антител был ниже, чем у тех, кто не заразился (что вполне логично - ведь такова была выборка).

В общем, у вас получилась классическое "учёный изнасиловал журналиста" (кто не видел этот мем - гугл в помощь). Оценивать научную периодику нужно очень аккуратно, потому что там всегда 100500 оговорок. А лучше всего вообще не оценивать, если вы не в этой теме.
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05.11.2021 00:24 Відповісти
Вы видимо не внимательно читаете то, что там написано, или намеренно искажаете. Могу догадываться зачем.
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05.11.2021 01:17 Відповісти
Я постарался аргументированно вам возразить. Подтрудитесь, пожалуйста, сделать то же самое и внятно объяснить где имеено в статье указано (или из чего следует), что "что привитые являются более опасными носителями по сравнению с не привитыми".
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05.11.2021 01:27 Відповісти
Это коннченое всю ветку загадило. Такое ощущение что на проценте. Уколотые так же болеют и так же носят вирус.
Ну укололось ты, не позорься, сиди тихенько радуйся. Жди пока все остальные сдохнут
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05.11.2021 07:30 Відповісти
Понимаешь, мракобес, вот из-за таких "мудрых" очень тяжело уговорить родителей сделать вакцину. И очень страшно за них, потому что пожилые, и потому что уровень медицины не ахти, мягко говоря. Хотя бы поэтому я иногда пытаюсь донести до людей, что их представления застряли где-то на уровне сжигания ведьм инквизицией. Я, честно говоря, даже и подумать не мог, что всё настолько плохо (хотя избрание президентом эстрадного клоуна, который откровенно обгаживал Украину со сцены, было ярким звоночком, хехе).

И да, есть реальные свидетельства в пользу "Уколотые так же болеют"? Ну кроме очередного канала "ШОК! Мировой заговор раскрыт!".
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05.11.2021 10:32 Відповісти
Еще как являются. Ослабленный организм, является прекрасным инкубатором для этого вируса. Провокатором является стресс, достаточно покричать, разнервироваться и задрать давление, как этого будет достаточно что бы вирус работал.
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05.11.2021 02:34 Відповісти
хотел написать что она мозги укорачивает, но некоторым она даже этого не делает так как укоротить нечего
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04.11.2021 23:30 Відповісти
Что и требовалось доказать - им без разницы на чье-то здоровье, задача любой ценой выполнить план по шмурдякизации. Абсолютно ВСЕ медицинские исследования показывают что иммунитет у переболевших присутствует минимум в течении полугода (на самом деле сохраняется и спустя 1.4 года как показали исследования), но Кабмин не имея на то ни каких научных оснований вдруг уменьшает срок с 180 дней до 90. Тут уже на столько все шито белыми нитками, что даже и добавить нечего.
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05.11.2021 00:00 Відповісти
Якщо Людина перехворіла, то треба бути зовсім дебілом, щоб потім ще і вгатити собі генетичний препарат невідомої дії. Але нічого не поробиш, так працює відбір.
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05.11.2021 02:21 Відповісти
Чому це кожна сявка повинна знати чим хворіла Людина?
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05.11.2021 02:20 Відповісти
а в німаків тим часом сьогодні 34тис. нових вірусних! в німаків!! де переважна більшість вакцинована вже!!!
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05.11.2021 02:43 Відповісти
медгроші пиляються найпростіше і не потребують зусиль на приховування злочину.
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05.11.2021 07:16 Відповісти
сколько стоит заболеть ковідом?
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05.11.2021 09:24 Відповісти
Т.е. чтобы нормально жить, нужно либо уколоться, либо переболеть, здоровым нет места. А если я был в контакте с больными и у меня после этого была боль в горле, мне что идти с этим симптомом к врачу, сдавать тест, чтобы при выявлении ковид мне потом поставили отметку "переболел"?
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05.11.2021 09:41 Відповісти
 
 