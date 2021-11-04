Кабмін змінив умови отримання COVID-сертифікату для тих, хто перехворів
З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.
Відповідні зміни було сьогодні схвалено Кабінетом Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.
При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.
"На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на COVID-19 і мають підтверджений лікарем діагноз. Для них ми запускаємо новий вид документу - цифровий COVID-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19", - прокоментувала заступниця міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.
Новий COVID-сертифікат буде двох видів: внутрішній і міжнародний.
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Тобто ті хто перехворів раніше але ще не минуло 90 днів, його все одно не отримують?
Только искусственное является натуральным
Фа Уч Чи
Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", - рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич. Источник:
это шо,болеть ковидом больше двух раз эта мадам запрещает?
не больше двух в одни руки...а почему дискриминация тех,кто в 2020 болел?или они не серьезно болели и получили вред здоровью?
А чи не простіше сертифікат для перехворівших видавати за наявності антитіл до цього вірусу в організмі людини?
Хто не хворів або антитіл у крові недостатньо - вакцинуватися обов'язково (аби не стати одним з сумної статистики ковіду), хто хворів і антитіла є в крові в достатній кількості - сертифікат перехворівшого.
Я підозрював, що мав контакт з ковід-19 десь на весні, але не втрачав ні запаху, ні нюху, не мав практично ніяких симптомів окрім того, що тиждень якось більше хотілось спати.
Нещодавно, з новою хвилею роздмухування паніки, вирішив зробити ІФА тести на імуноглобуліни М та Джи (антитіла). І отримав доволі низький титр IgG.
Підкреслюю, я не хворів і не прививався!
У пошуках роз'яснення та інтерпретації отриманих результатів натрапив на таке відео https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y
де у тому числі кажуть, що титр цих антитіл -- справа доволі індивідуальна.
Крім того з загально відомого: імунітет -- це не тільки антитіла, це тільки частина захисту, хоч і вагома.
Поки ситуація така, що всіх заганяють під шаблон і "нестандартним" буде важче.
Це так. Тому, наприклад, в ЄС практично ніхто не робить аналіз на антитіла. Так само, як ніхто не займається цією спеціальною олімпіадою з процентами ураження легень. І КТ теж не роблять (тільки потім, коли вичухався з-під кисню). Й антибіотики не дають. Дикі люди (с)
Ще одне цікаве відео з цього ж каналу https://www.youtube.com/watch?v=niCMkir044g
В ньому є і про ІФА тест згадка.
Чому не півроку???
Хто і як це прорахував, чи просто сподобалось число «90»???
Може ще якось врахувати кількість антитіл, крім того ПЦР???
И, действительно: "в течение 90-ти суток"(с)
Может, изначально и был другой вариант, а в тексте так и не убрали вот это вот -ти.
Найти остатки своей совести и вспомнить, что даже если на него этот "ОРВИ" не подействовал, то он может подействовать на его близких, не говоря уже просто об окружающих. Человек может быть заразен даже не имея выраженных симптомов. Вакцина укорачивает период, в течение которого человек является носителем вируса.
Журнал вполне приличный, если что. Там же, среди прочего, доля заражения бессимптомным носителем оценивается как половина всех случаев передачи вируса.
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
В общем, у вас получилась классическое "учёный изнасиловал журналиста" (кто не видел этот мем - гугл в помощь). Оценивать научную периодику нужно очень аккуратно, потому что там всегда 100500 оговорок. А лучше всего вообще не оценивать, если вы не в этой теме.
Ну укололось ты, не позорься, сиди тихенько радуйся. Жди пока все остальные сдохнут
И да, есть реальные свидетельства в пользу "Уколотые так же болеют"? Ну кроме очередного канала "ШОК! Мировой заговор раскрыт!".